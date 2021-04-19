За добу в Києві через COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 447 нових випадків зараження, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві зафіксовано 447 нових випадків захворювання COVID-19 (всього 185339).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, за добу захворіли 250 жінок віком від 19 до 90 років, 183 чоловіки віком від 18 до 91 року, 2 дівчини 15 і 16 років і 12 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.
Також зафіксовано 23 летальні випадки від вірусу (всього 4221)
У лікарні Києва за добу госпіталізували 90 хворих СOVID-19 і 221 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
За добу подолала коронавірус 231 особа (всього 115592).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (147), Дніпровському (109) і Деснянському (42) районах.
