ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо"
Православна Церква України закликає військовослужбовців Росії, всіх офіційних і таємних найманців Кремля - не брати участі у злочинах своїх начальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ПЦУ.
Зазначається, що перша й очевидна мета скупчення російських військ на кордонах з Україною - залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів.
"Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття. Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!" - наголосили в ПЦУ.
"Доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир", - додали в Церкві.
Крім того, в ПЦУ закликали військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля – не брати участі у злочинах своїх начальників: "Зверніть увагу на слова Писання: "Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне" (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той пожне бурю (див. Ос. 8: 7). Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на "прихід Путіна". Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням – не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу".
"Ми вдячні всім нашим союзникам, країнам вільного світу, які одноголосно засвідчують підтримку України в цих складних обставинах і закликають владу Росії зупинити ескалацію агресії. Як золото випробовується вогнем і очищується від бруду, так дружба, відданість принципам миру і демократії – засвідчуються готовністю боронити їх. Свобода і мир для України – це мир і безпека для Європи та світу. І це наріжний камінь для кращого майбутнього для самої Росії, коли вона, раніше чи пізніше, усвідомить згубність обраного тепер авторитарного шляху відбудови "імперії зла"", - підсумували у зверненні.
Дуже мені подобається такий варіант їх назви
Даже навальнята и оппы не воспринимают и не думают про Украину. Если будет вторжение процент сочувствующих будет ничтожно мал.
https://ipress.ua/ru/news/svyashchennyk_moskovskogo_patryarhata_blagoslovyl_terrorysta_gyrkyna__foto_76121.html
ГАРНІ СЛОВА.
ПЦУ МП такого б не сказав
Дяка Пороху за Томос.
І кінець -
Сьогодні патріарх Кирило висловився щодо масових карантиних обмежень, https://t.me/rian_ru/91308 пишуть «РИА Новости».
Він заявив, що хліб і вино для причастя захищені від COVID-19. За словами предстоятеля РПЦ, «введення санітарних обмежень не ставить під сумніви цілющу силу святих дарів».
В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".
Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".
До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
*http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/