ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо"

Православна Церква України закликає військовослужбовців Росії, всіх офіційних і таємних найманців Кремля - ​​не брати участі у злочинах своїх начальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ПЦУ.

Зазначається, що перша й очевидна мета скупчення російських військ на кордонах з Україною - залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів.

"Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття. Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!" - наголосили в ПЦУ.

"Доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир", - додали в Церкві.

Крім того, в ПЦУ закликали військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля – не брати участі у злочинах своїх начальників: "Зверніть увагу на слова Писання: "Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне" (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той пожне бурю (див. Ос. 8: 7). Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на "прихід Путіна". Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням – не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу".

"Ми вдячні всім нашим союзникам, країнам вільного світу, які одноголосно засвідчують підтримку України в цих складних обставинах і закликають владу Росії зупинити ескалацію агресії. Як золото випробовується вогнем і очищується від бруду, так дружба, відданість принципам миру і демократії – засвідчуються готовністю боронити їх. Свобода і мир для України – це мир і безпека для Європи та світу. І це наріжний камінь для кращого майбутнього для самої Росії, коли вона, раніше чи пізніше, усвідомить згубність обраного тепер авторитарного шляху відбудови "імперії зла"", - підсумували у зверненні.

