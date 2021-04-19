УКР
ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо"

Православна Церква України закликає військовослужбовців Росії, всіх офіційних і таємних найманців Кремля - ​​не брати участі у злочинах своїх начальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ПЦУ.

Зазначається, що перша й очевидна мета скупчення російських військ на кордонах з Україною - залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів.

"Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття. Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!" - наголосили в ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній - громадянам України про нові загрози РФ: Не бійтеся! Страх - це лише інструмент, яким агресор хоче підкорити нас

"Доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир", - додали в Церкві.

Крім того, в ПЦУ закликали військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля – не брати участі у злочинах своїх начальників: "Зверніть увагу на слова Писання: "Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне" (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той пожне бурю (див. Ос. 8: 7). Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на "прихід Путіна". Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням – не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу".

"Ми вдячні всім нашим союзникам, країнам вільного світу, які одноголосно засвідчують підтримку України в цих складних обставинах і закликають владу Росії зупинити ескалацію агресії. Як золото випробовується вогнем і очищується від бруду, так дружба, відданість принципам миру і демократії – засвідчуються готовністю боронити їх. Свобода і мир для України – це мир і безпека для Європи та світу. І це наріжний камінь для кращого майбутнього для самої Росії, коли вона, раніше чи пізніше, усвідомить згубність обраного тепер авторитарного шляху відбудови "імперії зла"", - підсумували у зверненні.

Читайте: Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ

+26
ПЦУ показало свою проукраинскую позицию и стремлении к миру, в отличие от ПЦУ МП, которые уже готовят хлеб и соль, для встречи оккупанта вместе с ОПЗЖ!
19.04.2021 11:11 Відповісти
+23
к сожалению кацабы понимают одно когда их Москву сравняют вровень с подземельем а на месте Москвы со временем вырастет лес и образуются болота и пастбища.... и возможно они начнут что то и думать..... а слова им до лампочки...... они вообще не воспринимают ничего и никого...то они верят в Бога то отрицают Бога в зависимости от ситуации то возносят Царя Императора и Империю то клянут ее то закляли Сталина то вознесли его до небес... они правы даже если не правы на 100%... а возвести как тождественность-- терминов и значений народ/ страна и Путин -это все одно и то же это вообще сюрреализм в форме реальности и запредельной идиотии современной России...
19.04.2021 11:31 Відповісти
+18
"Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом." Так что это слова в пустоту
19.04.2021 11:02 Відповісти
"Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом." Так что это слова в пустоту
19.04.2021 11:02 Відповісти
к сожалению кацабы понимают одно когда их Москву сравняют вровень с подземельем а на месте Москвы со временем вырастет лес и образуются болота и пастбища.... и возможно они начнут что то и думать..... а слова им до лампочки...... они вообще не воспринимают ничего и никого...то они верят в Бога то отрицают Бога в зависимости от ситуации то возносят Царя Императора и Империю то клянут ее то закляли Сталина то вознесли его до небес... они правы даже если не правы на 100%... а возвести как тождественность-- терминов и значений народ/ страна и Путин -это все одно и то же это вообще сюрреализм в форме реальности и запредельной идиотии современной России...
19.04.2021 11:31 Відповісти
Як точно й гарно сказали про кацапа/мокшаніна/рюсскава чєловєка.
19.04.2021 11:50 Відповісти
Ленин,партия,коммунизм -форева в головах соседей.....увы....
19.04.2021 14:16 Відповісти
Такий собі опальний рускій блогер Алєксєй Кунгуров, який відсидів два роки в тюрмі за "словесний екстремізм" і якому вдалося звідти втекти, називає цю країну ***********.

Дуже мені подобається такий варіант їх назви
19.04.2021 15:05 Відповісти
Россиянам в большинстве наплевать на Украину и украинцев.
Даже навальнята и оппы не воспринимают и не думают про Украину. Если будет вторжение процент сочувствующих будет ничтожно мал.
19.04.2021 11:07 Відповісти
им то и на себя наплевать
19.04.2021 11:12 Відповісти
ПЦУ показало свою проукраинскую позицию и стремлении к миру, в отличие от ПЦУ МП, которые уже готовят хлеб и соль, для встречи оккупанта вместе с ОПЗЖ!
19.04.2021 11:11 Відповісти
УПЦ МП
19.04.2021 11:16 Відповісти
Чи ПЦУ, чи УПЦ - неважливо як називається, одинхрен це філіал ФСБ для рзповсюдження проганди.
19.04.2021 12:26 Відповісти
А ты небось ***** поклоны земные бьешь? Иконку ***** повесил?
19.04.2021 11:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/486537, кацапсина,запомни: Бог-кацапам -не товарищ!
19.04.2021 13:16 Відповісти
*****-син сатани й його прислужники рабокацапи-чорти не боятся Бога. Й не почують ніякі заклики.
19.04.2021 11:48 Відповісти
ожидающим прихода путина, специально для вас: сначала рашка продет по вам гусеницами своих танков, а потом для тех, кого переселит в ваши дома она будет строить русский мир на новых территориях и ей глубоко похрен, как долго вы ее ждали...
19.04.2021 11:49 Відповісти
Для забывчивых -смотрим в ютубе 14 год.прибытие в Донецк русскоязычных чеченских ..братьев..на камазах и со стрельбой вверх......вместо злобных бендеровцев......шо-то не заболело за7 лет?
19.04.2021 14:21 Відповісти
А скільки іще приматів ходять до обителі мокшанського сатанату!(((
19.04.2021 11:53 Відповісти
Голова СБУ туди ходить та каже. що не визнає "розколу"...

ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо" - Цензор.НЕТ 9883

https://ipress.ua/ru/news/svyashchennyk_moskovskogo_patryarhata_blagoslovyl_terrorysta_gyrkyna__foto_76121.html
19.04.2021 14:02 Відповісти
умиротворение агрессора - бесполезное занятие
19.04.2021 12:06 Відповісти
Мы не требуем чужого и не стремимся им обладать, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь - с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова набросить на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!" Источник: https://censor.net/ru/n3260538

ГАРНІ СЛОВА.
ПЦУ МП такого б не сказав

Дяка Пороху за Томос.
19.04.2021 12:17 Відповісти
Суд у Болгарії визнав, що https://qha.com.ua/novosti-uk/sud-u-bolgariyi-vyznav-shho-patriarh-kyrylo-agent-kdb/ патріарх Кирило - агент КДБ
19.04.2021 12:24 Відповісти
Прочитав ! ОК!
І кінець -
Сьогодні патріарх Кирило висловився щодо масових карантиних обмежень, https://t.me/rian_ru/91308 пишуть «РИА Новости».
Він заявив, що хліб і вино для причастя захищені від COVID-19. За словами предстоятеля РПЦ, «введення санітарних обмежень не ставить під сумніви цілющу силу святих дарів».
ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо" - Цензор.НЕТ 8606
19.04.2021 16:46 Відповісти
А толку? Агрессор понимает только силу. И речь не только о военной мощи.
19.04.2021 12:31 Відповісти
За нашу свободу гораздо правильнее класть не свои души и тела, а души и тела врага, покусившегося на нашу свободу!
19.04.2021 12:56 Відповісти
УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ

АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ

УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:29 Відповісти
Джавелинов будет мало. Нужно еще НАТОвских ракет земля - воздух. Впрочем, ПВО у нас сильная. Пару тройку русских сушек собьет и перестанут летать
19.04.2021 14:31 Відповісти
УВАГА!!!
Зе-лупi доручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ

БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо" - Цензор.НЕТ 5627
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".

Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.

Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".

До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.

Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
*http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/
19.04.2021 14:43 Відповісти
 
 