"Кожне слово на підтримку України - це збережені життя", - Зеленський подякував Папі Римському Франциску за молитву про мир на Донбасі

978 10

Президент України Володимир Зеленський подякував Папі Римському Франциску I за молитву про мир на Донбасі, зазначивши що цієї мети можна досягти лише спільними зусиллями.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter в понеділок, 19 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Кожне слово на підтримку України – це збережені життя. Папа Римський Франциск, дякую Вашій Всесвятості за молитву за мир на Донбасі. Це мета, якої ми зможемо досягти лише спільними зусиллями. Наша міць – у єдності: духовній, світоглядній, дипломатичній", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наполегливо прошу запобігти зростанню напруженості на Донбасі, - Папа Римський Франциск

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск висловив свою стурбованість загостренням ситуації на Сході України. Понтифік зазначив, що з тривогою слідкує за подіями, які розгортаються в Україні, і закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі.

Зеленський Володимир Папа Римський Донбас
+1
Папа хоть молитву прочел, а ты то что сделал?
19.04.2021 11:11 Відповісти
+1
Це Рапі говорить людина, у якої справді немає нічого св'ятого, ні в душі, ні в серці. Щодо віри в Господа - я мовчу, бо він сам признався, що є атеїстом. Хоча ми знаємо, що у такому випадку людина бреше, ьбо атеїсти теж вірять, але у гроші(Золотого тельця), чи у власну сутність, яка для них є вищою від всього сущого.
19.04.2021 11:12 Відповісти
+1
Каждая пуля, выпущенная в кацапа - это сохранение жизни украинцев.

А слова пули не останавливают.
19.04.2021 12:28 Відповісти
Папа хоть молитву прочел, а ты то что сделал?
19.04.2021 11:11 Відповісти
А Зе і з папою римським - сфотографувався ...
19.04.2021 16:58 Відповісти
Це Рапі говорить людина, у якої справді немає нічого св'ятого, ні в душі, ні в серці. Щодо віри в Господа - я мовчу, бо він сам признався, що є атеїстом. Хоча ми знаємо, що у такому випадку людина бреше, ьбо атеїсти теж вірять, але у гроші(Золотого тельця), чи у власну сутність, яка для них є вищою від всього сущого.
19.04.2021 11:12 Відповісти
Еще гундяйка может помолится. И количество обстрелов кацапнёй увеличится.
19.04.2021 11:16 Відповісти
Уходи клоун,не позорь Украину.
19.04.2021 11:48 Відповісти
Каждая пуля, выпущенная в кацапа - это сохранение жизни украинцев.

А слова пули не останавливают.
19.04.2021 12:28 Відповісти
Найшов у кого поміч питати, у антихриста ...клоун одним словом.

УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ "Кожне слово на підтримку України - це збережені життя", - Зеленський подякував Папі Римському Франциску за молитву про мир на Донбасі - Цензор.НЕТ 8256
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:38 Відповісти
С каких это пор тупой базар сохраняет жизни?
Может зеля лошара перенесешь ОП на 1 линию...... А мы будем за тебя и твой цирк сильно сильно молиться,,,..
19.04.2021 17:33 Відповісти
каждое слово это надежда олегархов что они продолжат доить украинцев и үкраину а ведь добрый клоун по пообещял продать земли украины вот и бегает потдержку - хоть видимость вымаливает
20.04.2021 14:04 Відповісти
верные слова.
21.04.2021 01:31 Відповісти
 
 