"Кожне слово на підтримку України - це збережені життя", - Зеленський подякував Папі Римському Франциску за молитву про мир на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський подякував Папі Римському Франциску I за молитву про мир на Донбасі, зазначивши що цієї мети можна досягти лише спільними зусиллями.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter в понеділок, 19 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Кожне слово на підтримку України – це збережені життя. Папа Римський Франциск, дякую Вашій Всесвятості за молитву за мир на Донбасі. Це мета, якої ми зможемо досягти лише спільними зусиллями. Наша міць – у єдності: духовній, світоглядній, дипломатичній", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск висловив свою стурбованість загостренням ситуації на Сході України. Понтифік зазначив, що з тривогою слідкує за подіями, які розгортаються в Україні, і закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі.
А слова пули не останавливают.
Может зеля лошара перенесешь ОП на 1 линию...... А мы будем за тебя и твой цирк сильно сильно молиться,,,..