"Кожне слово на підтримку України - це збережені життя", - Зеленський подякував Папі Римському Франциску за молитву про мир на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський подякував Папі Римському Франциску I за молитву про мир на Донбасі, зазначивши що цієї мети можна досягти лише спільними зусиллями.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter в понеділок, 19 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Кожне слово на підтримку України – це збережені життя. Папа Римський Франциск, дякую Вашій Всесвятості за молитву за мир на Донбасі. Це мета, якої ми зможемо досягти лише спільними зусиллями. Наша міць – у єдності: духовній, світоглядній, дипломатичній", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск висловив свою стурбованість загостренням ситуації на Сході України. Понтифік зазначив, що з тривогою слідкує за подіями, які розгортаються в Україні, і закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі.