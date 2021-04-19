УКР
2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ

2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ

Експерти Комітету виборців України проаналізували виконання "стадіонних обіцянок" Володимира Зеленського, озвучених ним під час дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня 2019 року. За оцінкою КВУ, більшість обіцянок Зеленського не були виконані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КВУ.

Зокрема, наголошується, що не реалізовано принципові обіцянки щодо проведення деолігархізації, зростання добробуту населення, реалізації медичної та інших реформ. Також не виконано заяви щодо припинення війни. Натомість, було досягнуто певного прогресу в сфері будівництва доріг, а також прийнято закони щодо імпічменту Президента та скасування депутатської недоторканності.

"Станом на сьогодні Зеленському не вдалося виконати ключові обіцянки щодо закінчення в Україні війни та зростання добробуту громадян. Натомість, косметичні рішення щодо проведення реформ не дали необхідного результату. В. Зеленський не реалізував ті революційні кроки по зміні політичної системи, які він обіцяв як кандидат в Президенти України, зберігши існуючий статус-кво в основних сферах", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Нижче наведено аналіз виконання заяв Зеленського, озвучених ним під час дебатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 роки передвиборчим обіцянкам Зеленського. Більшість з них так досі і не виконані, - КВУ

1. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

За час президентства у В. Зеленського неодноразово виникали конфлікти з представниками добровольчих організацій та учасниками війни. Зокрема, щодо справ Стерненка, Шеремета, протестів під Офісом Президента, проведенням акцій протестів "Ні капітуляції" та ін.

2. Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна за найбагатшого президента за всю історію?

За час роботи Зеленського в Україні зафіксовано економічний спад. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господарства, а також ріст інфляції. Економічний спад також фіксувався у період до початку пандемії, що стало однією із причин відставки уряду Гончарука.

3. Медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?

Проблеми, визначені Зеленським, є актуальним й зараз. Так, 64% громадян заявляють, що вони скоріше не задоволені медичною реформою в Україні (група "Рейтинг", липень-серпень 2020 р.). Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки, якими вони найчастіше лікуються (Центр Разумкова, липень 2020 р.). Ситуація загострилася на фоні пандемії коронавірусу, яка продемонструвала слабкість медичної системи України.

4. З приводу доріг – мені нема що сказати, бо немає доріг.

Будівництво доріг стало одним з пріоритетів роботи В. Зеленського. В рамках програми "Велике будівництво" у 2020 р. було побудовано та відремонтовано понад 4 тис. км. доріг державного значення.

5. Наші принципи: зняття недоторканності з депутатів.

Закон про імпічмент. Закон про відкликання депутата. Верховна Рада ухвалила закони щодо зняття депутатської недоторканності та про імпічмент Президента. Закон про відкликання депутата прийнято не було.

6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Тема політичної корупції, в тому числі, в оточенні Президента неодноразово підіймалася в ЗМІ. Зокрема, щодо справи брата голови Офісу Президента Єрмака, доплат в конвертах для народних депутатів, лобіювання депутатами "Слуги Народу" інтересів фінансово-промислових груп (т. зв. справа депутата Юрченка). Відкрито кримінальні провадження, тривають розслідування.

7. З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати.

Одна з основних невиконаних обіцянок Зеленського стосується початку в Україні процесу деолігархізації. Попри низку заяв, принципово важливих дій в цьому напрямку владою зроблено не було. Як зазначають ЗМІ, олігархи продовжують суттєво впливати на українську політику. Також не відбулося гучних корупційних посадок, які б стосувалися попередньої влади і які обіцяв забезпечити Зеленський.

8. З приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.

Зеленському не вдалося домогтися припинення війни дипломатичним шляхом. У 2020 р. бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і більше 330 поранених. Ситуація загострилася у 2021 р. внаслідок активізації російської агресії. В інтерв’ю виданню італійській газеті La Repubblica від 16 квітня 2021 р. Зеленський наголосив, що влада робить все можливе для пошуку мирного рішення, однак на разі першочергове питання – це не допустити розширення російської агресії. Також Зеленський погодився із твердженням про те, що з часом він став більш жорстким президентом.

+40
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
19.04.2021 11:11 Відповісти
+32
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 6704
показати весь коментар
19.04.2021 11:25 Відповісти
+31
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 1317
показати весь коментар
19.04.2021 11:14 Відповісти
Та не може бути! То все Порошенко заважає, а Бубочка - маладєц!
показати весь коментар
19.04.2021 11:10 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 8868
показати весь коментар
19.04.2021 11:21 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 1734
показати весь коментар
19.04.2021 11:23 Відповісти
РОА-2 (російська окупаційна армія в ЛуГандонії ) має багато спільного з РОА Власова під час Другої світової війни...

-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди

Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....

Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.

Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....

Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат. Батия..
показати весь коментар
19.04.2021 16:27 Відповісти
- Я пошутил, - забормотал он, - я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!.. (С)
показати весь коментар
19.04.2021 11:10 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 6714
показати весь коментар
19.04.2021 11:24 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 6704
показати весь коментар
19.04.2021 11:25 Відповісти
Однозначно.
показати весь коментар
19.04.2021 11:34 Відповісти
2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ - Цензор.НЕТ 5797
показати весь коментар
19.04.2021 11:34 Відповісти
не надо его шпинять "прекращением" войны - лучше молитесь, что к нему, наконец, дошло, что войну "прекратить" не возможно
показати весь коментар
19.04.2021 11:11 Відповісти
может ещё и в жопу поцеловать?
показати весь коментар
19.04.2021 11:14 Відповісти
надо выходить из того что у нас есть
показати весь коментар
19.04.2021 11:19 Відповісти
Нет ЗЕ - нет проблем.

А исходить из того, что есть, надо было в 2019-м.
показати весь коментар
19.04.2021 12:22 Відповісти
Врешь, кацап , не обещал он такого. Сказано было " АТО должно длиться недели"---так и было бы, если бы кацапье не ввело регулярные войска!
показати весь коментар
20.04.2021 00:23 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
19.04.2021 11:11 Відповісти
короткое видео про наш лохторат
https://www.kharkovforum.com/ims/2021/04/18/34558dd60c02d5f0681dedd.gif
показати весь коментар
19.04.2021 11:11 Відповісти
С годовщиной вас, ЗЕбилы!!!
показати весь коментар
19.04.2021 11:12 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 2655
показати весь коментар
19.04.2021 11:29 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 3296
показати весь коментар
19.04.2021 11:29 Відповісти
ссикливе кривороге брехло
показати весь коментар
19.04.2021 11:13 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 6104
показати весь коментар
19.04.2021 11:26 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 9550
показати весь коментар
19.04.2021 11:28 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 1317
показати весь коментар
19.04.2021 11:14 Відповісти
Петро отлынивал от своих основных обязанностей . занимался непонятно чем . не нашел времени даже для того что бы своим указом удлинить цепь на знаке президента
показати весь коментар
19.04.2021 11:20 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 11:36 Відповісти
обєщайтє краще ваших обєщат!
показати весь коментар
19.04.2021 11:15 Відповісти
а) ва всьом вінават парашенка ;б) тяжолоє наслєдствія рєжима парашенки; в) он тока учітса ; г) єму мешают ;д)ми за него нє галасавалі; е)он такой же как парашенка...і чим гірше наш народ живе при Зе- тим більше проклинає парашенка! не шукайте логіки, бо її немає!
показати весь коментар
19.04.2021 11:15 Відповісти
Какая блин логика у дремучих, нищих кугутов?

Самое большее, на что спообны родить зебилы это "взять и все поделить. Да и то желательно, чтобы это для них сделал кто-то другой.
показати весь коментар
19.04.2021 12:25 Відповісти
Пропозиція - провести дебати на стадіоні. Стадіон, так стадіон. Поміняти місцями головних учасників. Хай Порох читає Зелі його виступ.
показати весь коментар
19.04.2021 11:16 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 1344
показати весь коментар
19.04.2021 11:17 Відповісти
бо один у них я шикарний друг!
показати весь коментар
19.04.2021 11:19 Відповісти
а ще мама добре сердце мае ( и 13 сталеплавильных заводиков в Америке )
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 4262

и папаша мае магазин ( ну и кое что по мелочи )
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 1738
показати весь коментар
19.04.2021 11:32 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 9352
показати весь коментар
19.04.2021 11:33 Відповісти
Президент разговорного жанра.
показати весь коментар
19.04.2021 11:18 Відповісти
73% вы довольны? Расскажите чем?
показати весь коментар
19.04.2021 11:21 Відповісти
" Закон об импичменте. Верховная Рада приняла законы о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте Президента. " Источник: https://censor.net/ru/n3260544
они прописаны так, что выполнить практически невозможно, поэтому записывать принятие этих Законов в копилку выполнения ПреЗЕдентом своих обещаний не стОит.
показати весь коментар
19.04.2021 11:22 Відповісти
що гірше: площадна сварка, чи стадіонні обіцянки?
показати весь коментар
19.04.2021 11:23 Відповісти
Хочется кое-что напомнить... из того как все начиналось

ВИСТУП актора та художнього керівника Студії «Квартал-95» Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО В латвійській ЮРМАЛІ під час фестивалю ПЕРЕД в основному РОСІЙСЬКОЮ ПУБЛІКОЮ з пародійним номером У НЬОМУ ВІН НАЗВАВ УКРАЇНУ «ЖЕБРАКОМ», А ТАКОЖ «АКТРИСОЮ НІМЕЦЬКОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ДОРОСЛИХ», ЯКА «ГОТОВА ПРИЙНЯТИ БУДЬ-ЯКУ КІЛЬКІСТЬ З БУДЬ-ЯКОГО БОКУ ».
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.
ПРО ЦЕ НА СВОЇЙ СТОРІНЦІ У ФЕЙСБУЦІ НАПИСАЛА ТЕЛЕВЕДУЧА, ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали. І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....Попрошайка просить у держави-попрошайки? Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
показати весь коментар
19.04.2021 11:25 Відповісти
Начало великага пути величайшего лидера современности

кінець епохи бідності
я вам нічєво нє должен
ні обіцянок, ні пробачень
показати весь коментар
19.04.2021 11:29 Відповісти
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1046339.msg22810796#msg22810796 Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус Обещание выполнил
показати весь коментар
19.04.2021 11:31 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 1366
показати весь коментар
19.04.2021 11:29 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 1250
показати весь коментар
19.04.2021 11:32 Відповісти
и внутреннеполитических тоже!
показати весь коментар
19.04.2021 11:36 Відповісти
Кажись торік вроді в ЧЕРКАСАХ був такий мітінг, на площу вийшов один тільки зебобік і купка журналістів.
показати весь коментар
19.04.2021 13:06 Відповісти
2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ - Цензор.НЕТ 685
показати весь коментар
19.04.2021 11:31 Відповісти
А, какие тезисы, вообще, реализованы?
показати весь коментар
19.04.2021 11:34 Відповісти
Главное что готовится на второй срок, и имеет большие шансы...
показати весь коментар
19.04.2021 11:51 Відповісти
Губарев поддержал Зеленского:
"ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ

По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским
ОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ" ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ
показати весь коментар
19.04.2021 11:35 Відповісти
Не выполнено самое главное обещание комика: В АП планируют ...показывать Зеленского детям (за небольшую плату). 04.06.19 . / Детей обманывать нельзя.
показати весь коментар
19.04.2021 11:37 Відповісти
2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ - Цензор.НЕТ 3555зебобики два года почти прошло . я еще не пенсионер но маме ложку приготовил . куда за икрой зайти ?
показати весь коментар
19.04.2021 11:42 Відповісти
За два роки напрацював лише у глибокий збиток і занепад.
показати весь коментар
19.04.2021 11:43 Відповісти
Єто были не выборы. А самая большая в 21 веке афера. Шмаркля и не собирался выполнять свои обещания.
показати весь коментар
19.04.2021 11:43 Відповісти
НВ ПУБЛИКУЕТ ГЛАВНЫЕ ОБЕЩАНИЯ ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ШОУМЕНА, АКТЕРА И СОУЧРЕДИТЕЛЯ СТУДИИ КВАРТАЛ 95 ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО


ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ТОЛЬКО ОДИН СРОК


Зеленский обещает, что выборы в Раду будут проходить по открытым спискам, а "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" будут автоматическим основанием для лишения депутатского мандата. При этом он не уточняет, как именно должно происходить такое лишение мандата.
Зеленский обещает, что решение по "простых спорах" будут принимать мировые судьи, КОТОРЫХ БУДЕТ ВЫБИРАТЬ НАРОД. Что именно он понимает под словосочетанием "простые споры", Зеленский не уточняет. В то же время, он обещает, что за уголовные преступления приговор будет выносить "эффективный суд присяжных, состоящий из народа". Как будет формироваться состав присяжных, он не уточняет.

Зеленский обещает "профессиональную армию", "где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики". Он называет своей задачей "сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов". Как он собирается этого достичь, он не уточняет.

В предвыборной программе Зеленский заявляет, что Украина не только должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, но и стать "со временем" их экспортером на европейский рынок. Никаких способов это сделать он не указывает.
Честным чиновникам Зеленский обещает ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ НА ДОЛЖНОСТИ, "достойные заработные платы" (не уточняя их сумму - ред.), высокий социальный статус и государственное страхование (не уточняя, чего именно).
https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html
показати весь коментар
19.04.2021 11:45 Відповісти
Что ОБЕЩАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ДО выборов, цитата
"Я боюсь, что я не успею. Я ЛОМАТЬ ЗАКОН НЕ БУДУ, НЕ БУДУ НАРУШАТЬ ЗАКОН.
показати весь коментар
19.04.2021 11:47 Відповісти
Післязавтра 21 квітня минає 2 роки , як Зекленський обраний президентом. Принципові обіцянки людям на стадіоні НЕ ВИКОНАНІ . А люди йому повірили ...
показати весь коментар
19.04.2021 12:02 Відповісти
2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ - Цензор.НЕТ 5673
показати весь коментар
19.04.2021 12:07 Відповісти
Ну нічого, зате Зебіли провели вихідні у Франції. Вони ж всі президенти
показати весь коментар
19.04.2021 12:03 Відповісти
і нам ще 3 роки це терпіти... В той час як Байден Президент і міг з Порохом закрутити такі реформи, що аж гай шумів би.

2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ - Цензор.НЕТ 5150
показати весь коментар
19.04.2021 12:06 Відповісти
Якщо "В рамках програми "Велике будівництво" у 2020 р. було побудовано та відремонтовано понад 4 тис. км. доріг державного значення", то навіть в 2018 і в2019 роках було побудовано і більше кілометрів, і дешевше. А відремонтовано - ще більше.
показати весь коментар
19.04.2021 13:25 Відповісти
Якщо "Тема політичної корупції, в тому числі, в оточенні Президента неодноразово підіймалася в ЗМІ. Зокрема, щодо справи брата голови Офісу Президента Єрмака, доплат в конвертах для народних депутатів, лобіювання депутатами "Слуги Народу" інтересів фінансово-промислових груп (т. зв. справа депутата Юрченка)", то розслідування по керівникам-хабарникам з найближчого оточення (керівників свого офісу) Єрмаку і татарову взагалі заморожено. Те, що "Відкрито кримінальні провадження, тривають розслідування" - це далеко-далеко не по всіх хабарниках, лише тих, хто не входить до ближнього кола.
показати весь коментар
19.04.2021 13:34 Відповісти
2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ - Цензор.НЕТ 558
показати весь коментар
19.04.2021 13:35 Відповісти
2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ - Цензор.НЕТ 7130
показати весь коментар
20.04.2021 00:26 Відповісти
 
 