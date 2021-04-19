2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ
Експерти Комітету виборців України проаналізували виконання "стадіонних обіцянок" Володимира Зеленського, озвучених ним під час дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня 2019 року. За оцінкою КВУ, більшість обіцянок Зеленського не були виконані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КВУ.
Зокрема, наголошується, що не реалізовано принципові обіцянки щодо проведення деолігархізації, зростання добробуту населення, реалізації медичної та інших реформ. Також не виконано заяви щодо припинення війни. Натомість, було досягнуто певного прогресу в сфері будівництва доріг, а також прийнято закони щодо імпічменту Президента та скасування депутатської недоторканності.
"Станом на сьогодні Зеленському не вдалося виконати ключові обіцянки щодо закінчення в Україні війни та зростання добробуту громадян. Натомість, косметичні рішення щодо проведення реформ не дали необхідного результату. В. Зеленський не реалізував ті революційні кроки по зміні політичної системи, які він обіцяв як кандидат в Президенти України, зберігши існуючий статус-кво в основних сферах", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Нижче наведено аналіз виконання заяв Зеленського, озвучених ним під час дебатів.
1. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
За час президентства у В. Зеленського неодноразово виникали конфлікти з представниками добровольчих організацій та учасниками війни. Зокрема, щодо справ Стерненка, Шеремета, протестів під Офісом Президента, проведенням акцій протестів "Ні капітуляції" та ін.
2. Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна за найбагатшого президента за всю історію?
За час роботи Зеленського в Україні зафіксовано економічний спад. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господарства, а також ріст інфляції. Економічний спад також фіксувався у період до початку пандемії, що стало однією із причин відставки уряду Гончарука.
3. Медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?
Проблеми, визначені Зеленським, є актуальним й зараз. Так, 64% громадян заявляють, що вони скоріше не задоволені медичною реформою в Україні (група "Рейтинг", липень-серпень 2020 р.). Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки, якими вони найчастіше лікуються (Центр Разумкова, липень 2020 р.). Ситуація загострилася на фоні пандемії коронавірусу, яка продемонструвала слабкість медичної системи України.
4. З приводу доріг – мені нема що сказати, бо немає доріг.
Будівництво доріг стало одним з пріоритетів роботи В. Зеленського. В рамках програми "Велике будівництво" у 2020 р. було побудовано та відремонтовано понад 4 тис. км. доріг державного значення.
5. Наші принципи: зняття недоторканності з депутатів.
Закон про імпічмент. Закон про відкликання депутата. Верховна Рада ухвалила закони щодо зняття депутатської недоторканності та про імпічмент Президента. Закон про відкликання депутата прийнято не було.
6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Тема політичної корупції, в тому числі, в оточенні Президента неодноразово підіймалася в ЗМІ. Зокрема, щодо справи брата голови Офісу Президента Єрмака, доплат в конвертах для народних депутатів, лобіювання депутатами "Слуги Народу" інтересів фінансово-промислових груп (т. зв. справа депутата Юрченка). Відкрито кримінальні провадження, тривають розслідування.
7. З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати.
Одна з основних невиконаних обіцянок Зеленського стосується початку в Україні процесу деолігархізації. Попри низку заяв, принципово важливих дій в цьому напрямку владою зроблено не було. Як зазначають ЗМІ, олігархи продовжують суттєво впливати на українську політику. Також не відбулося гучних корупційних посадок, які б стосувалися попередньої влади і які обіцяв забезпечити Зеленський.
8. З приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.
Зеленському не вдалося домогтися припинення війни дипломатичним шляхом. У 2020 р. бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і більше 330 поранених. Ситуація загострилася у 2021 р. внаслідок активізації російської агресії. В інтерв’ю виданню італійській газеті La Repubblica від 16 квітня 2021 р. Зеленський наголосив, що влада робить все можливе для пошуку мирного рішення, однак на разі першочергове питання – це не допустити розширення російської агресії. Також Зеленський погодився із твердженням про те, що з часом він став більш жорстким президентом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди
Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....
Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.
Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....
Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат. Батия..
А исходить из того, что есть, надо было в 2019-м.
https://www.kharkovforum.com/ims/2021/04/18/34558dd60c02d5f0681dedd.gif
Самое большее, на что спообны родить зебилы это "взять и все поделить. Да и то желательно, чтобы это для них сделал кто-то другой.
и папаша мае магазин ( ну и кое что по мелочи )
они прописаны так, что выполнить практически невозможно, поэтому записывать принятие этих Законов в копилку выполнения ПреЗЕдентом своих обещаний не стОит.
ВИСТУП актора та художнього керівника Студії «Квартал-95» Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО В латвійській ЮРМАЛІ під час фестивалю ПЕРЕД в основному РОСІЙСЬКОЮ ПУБЛІКОЮ з пародійним номером У НЬОМУ ВІН НАЗВАВ УКРАЇНУ «ЖЕБРАКОМ», А ТАКОЖ «АКТРИСОЮ НІМЕЦЬКОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ДОРОСЛИХ», ЯКА «ГОТОВА ПРИЙНЯТИ БУДЬ-ЯКУ КІЛЬКІСТЬ З БУДЬ-ЯКОГО БОКУ ».
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.
ПРО ЦЕ НА СВОЇЙ СТОРІНЦІ У ФЕЙСБУЦІ НАПИСАЛА ТЕЛЕВЕДУЧА, ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали. І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....Попрошайка просить у держави-попрошайки? Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
кінець епохи бідності
я вам нічєво нє должен
ні обіцянок, ні пробачень
"ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским
ОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ" ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ
ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ТОЛЬКО ОДИН СРОК
Зеленский обещает, что выборы в Раду будут проходить по открытым спискам, а "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" будут автоматическим основанием для лишения депутатского мандата. При этом он не уточняет, как именно должно происходить такое лишение мандата.
Зеленский обещает, что решение по "простых спорах" будут принимать мировые судьи, КОТОРЫХ БУДЕТ ВЫБИРАТЬ НАРОД. Что именно он понимает под словосочетанием "простые споры", Зеленский не уточняет. В то же время, он обещает, что за уголовные преступления приговор будет выносить "эффективный суд присяжных, состоящий из народа". Как будет формироваться состав присяжных, он не уточняет.
Зеленский обещает "профессиональную армию", "где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики". Он называет своей задачей "сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов". Как он собирается этого достичь, он не уточняет.
В предвыборной программе Зеленский заявляет, что Украина не только должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, но и стать "со временем" их экспортером на европейский рынок. Никаких способов это сделать он не указывает.
Честным чиновникам Зеленский обещает ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ НА ДОЛЖНОСТИ, "достойные заработные платы" (не уточняя их сумму - ред.), высокий социальный статус и государственное страхование (не уточняя, чего именно).
https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html
"Я боюсь, что я не успею. Я ЛОМАТЬ ЗАКОН НЕ БУДУ, НЕ БУДУ НАРУШАТЬ ЗАКОН.