2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ

Експерти Комітету виборців України проаналізували виконання "стадіонних обіцянок" Володимира Зеленського, озвучених ним під час дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня 2019 року. За оцінкою КВУ, більшість обіцянок Зеленського не були виконані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КВУ.

Зокрема, наголошується, що не реалізовано принципові обіцянки щодо проведення деолігархізації, зростання добробуту населення, реалізації медичної та інших реформ. Також не виконано заяви щодо припинення війни. Натомість, було досягнуто певного прогресу в сфері будівництва доріг, а також прийнято закони щодо імпічменту Президента та скасування депутатської недоторканності.

"Станом на сьогодні Зеленському не вдалося виконати ключові обіцянки щодо закінчення в Україні війни та зростання добробуту громадян. Натомість, косметичні рішення щодо проведення реформ не дали необхідного результату. В. Зеленський не реалізував ті революційні кроки по зміні політичної системи, які він обіцяв як кандидат в Президенти України, зберігши існуючий статус-кво в основних сферах", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Нижче наведено аналіз виконання заяв Зеленського, озвучених ним під час дебатів.

1. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

За час президентства у В. Зеленського неодноразово виникали конфлікти з представниками добровольчих організацій та учасниками війни. Зокрема, щодо справ Стерненка, Шеремета, протестів під Офісом Президента, проведенням акцій протестів "Ні капітуляції" та ін.

2. Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна за найбагатшого президента за всю історію?

За час роботи Зеленського в Україні зафіксовано економічний спад. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господарства, а також ріст інфляції. Економічний спад також фіксувався у період до початку пандемії, що стало однією із причин відставки уряду Гончарука.

3. Медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?

Проблеми, визначені Зеленським, є актуальним й зараз. Так, 64% громадян заявляють, що вони скоріше не задоволені медичною реформою в Україні (група "Рейтинг", липень-серпень 2020 р.). Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки, якими вони найчастіше лікуються (Центр Разумкова, липень 2020 р.). Ситуація загострилася на фоні пандемії коронавірусу, яка продемонструвала слабкість медичної системи України.

4. З приводу доріг – мені нема що сказати, бо немає доріг.

Будівництво доріг стало одним з пріоритетів роботи В. Зеленського. В рамках програми "Велике будівництво" у 2020 р. було побудовано та відремонтовано понад 4 тис. км. доріг державного значення.

5. Наші принципи: зняття недоторканності з депутатів.

Закон про імпічмент. Закон про відкликання депутата. Верховна Рада ухвалила закони щодо зняття депутатської недоторканності та про імпічмент Президента. Закон про відкликання депутата прийнято не було.

6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Тема політичної корупції, в тому числі, в оточенні Президента неодноразово підіймалася в ЗМІ. Зокрема, щодо справи брата голови Офісу Президента Єрмака, доплат в конвертах для народних депутатів, лобіювання депутатами "Слуги Народу" інтересів фінансово-промислових груп (т. зв. справа депутата Юрченка). Відкрито кримінальні провадження, тривають розслідування.

7. З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати.

Одна з основних невиконаних обіцянок Зеленського стосується початку в Україні процесу деолігархізації. Попри низку заяв, принципово важливих дій в цьому напрямку владою зроблено не було. Як зазначають ЗМІ, олігархи продовжують суттєво впливати на українську політику. Також не відбулося гучних корупційних посадок, які б стосувалися попередньої влади і які обіцяв забезпечити Зеленський.

8. З приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.

Зеленському не вдалося домогтися припинення війни дипломатичним шляхом. У 2020 р. бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і більше 330 поранених. Ситуація загострилася у 2021 р. внаслідок активізації російської агресії. В інтерв’ю виданню італійській газеті La Repubblica від 16 квітня 2021 р. Зеленський наголосив, що влада робить все можливе для пошуку мирного рішення, однак на разі першочергове питання – це не допустити розширення російської агресії. Також Зеленський погодився із твердженням про те, що з часом він став більш жорстким президентом.