2 284 8

Локдаун у Львові: Садовий розповів, як у місті планують святкувати Вербну неділю та Великдень

У Львові святкування Великодня буде проходити з дотриманням жорстких карантинних обмежень. Освячення кошиків відбуватиметься тільки на вулиці, а також жителі зможуть освятити кошики будинку самостійно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.net, про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ранковому ефірі на радіо "Люкс FM" у понеділок, 19 квітня.

За словами Садового, Львівська міська рада готує протокол, згідно з яким у місті буде проходити освячення під час Вербної неділі і Великодня.

"За останні два дні ми знову бачимо ріст захворюваності. За вчора в комунальні лікарні поступило 39 людей, а виписано лише 8. Знову маємо зростаючу динаміку, наразі ситуація непроста. Ми проводили онлайн-зустрічі з отцями всіх конфесій Львова щодо святкування Великодня. До цих нарад долучались наші лікарі, які пояснювати складність епідситуації в місті: люди потрапляють в медичні заклади в дуже складному стані. Відтак ми дійшли згоди щодо проведення освячень. Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися",– розповів мер Львова.

Також читайте: За добу в Києві через COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 447 нових випадків зараження, - Кличко. КАРТА

Так, освячення великодніх кошиків буде відбуватися лише на відкритому повітрі з дотримання великої дистанції між вірянами. Також львів'яни зможуть самостійно освятити свяченою водою великодні кошики вдома.

"Нам категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралось в одному місці, адже це одразу дасть ріст захворюваності. Духовенство це усвідомлює, отці розуміють свою відповідальність", – наголосив Андрій Садовий.

У 2020 році святкування Великодня також припало на період жорстокого карантину. У Львові усі богослужіння проводились онлайн, у церкву вірян не впускали. Освячення великодніх кошиків проходило виключно на вулиці або онлайн. Такі ж обмеження діяли і у Вербну неділю.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові міська рада продовжила до 4 травня. У той же час Львів продовжує перебувати в червоній карантинній зоні, яку встановила державна комісія ТЕБ та НС.

В інфекційному відділенні лікарні:
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе…
показати весь коментар
19.04.2021 11:29 Відповісти
Садовый лучший мэр
показати весь коментар
19.04.2021 11:30 Відповісти
жители смогут освятить корзины дома самостоятельно - а денешки как в переносной ящик кидать? тоже самостоятельно?

показати весь коментар
19.04.2021 11:34 Відповісти
Ви будете сміятися, але у нас минулої пасхи гроші кидали на картку "отця"
показати весь коментар
19.04.2021 12:04 Відповісти
Воду святитиме в тєлєку особисто Степанов.
показати весь коментар
19.04.2021 11:43 Відповісти
Якщо дозволили святити, то скупчення людей все одно буде. Наші віряни не вірять у ковід, та сподівається лише на Бога.
показати весь коментар
19.04.2021 11:51 Відповісти
Краще вірити в Бога чим в ковід.
Але в ковід вірять більше.
показати весь коментар
19.04.2021 11:55 Відповісти
Найбезпечніше Богослужіння - онлайн , в ютубі . А гроші на потреби церкви , віряни завжди можуть безпечно перерахувати на банківські реквізити церковної громади . Не обовязково випускати старенького дяка з відром у натовп , для збору коштів . Так що тут взагалі немає ніяких проблем . Ну і пора вже нам , на наш рідний , григоріанський календар переходити , святкувати з усіма православними та католиками світу . Досить вже нам дурня клеїти і робити з себе посміховисько з тими двома календарями .
показати весь коментар
19.04.2021 13:35 Відповісти
 
 