Локдаун у Львові: Садовий розповів, як у місті планують святкувати Вербну неділю та Великдень
У Львові святкування Великодня буде проходити з дотриманням жорстких карантинних обмежень. Освячення кошиків відбуватиметься тільки на вулиці, а також жителі зможуть освятити кошики будинку самостійно.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.net, про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ранковому ефірі на радіо "Люкс FM" у понеділок, 19 квітня.
За словами Садового, Львівська міська рада готує протокол, згідно з яким у місті буде проходити освячення під час Вербної неділі і Великодня.
"За останні два дні ми знову бачимо ріст захворюваності. За вчора в комунальні лікарні поступило 39 людей, а виписано лише 8. Знову маємо зростаючу динаміку, наразі ситуація непроста. Ми проводили онлайн-зустрічі з отцями всіх конфесій Львова щодо святкування Великодня. До цих нарад долучались наші лікарі, які пояснювати складність епідситуації в місті: люди потрапляють в медичні заклади в дуже складному стані. Відтак ми дійшли згоди щодо проведення освячень. Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися",– розповів мер Львова.
Так, освячення великодніх кошиків буде відбуватися лише на відкритому повітрі з дотримання великої дистанції між вірянами. Також львів'яни зможуть самостійно освятити свяченою водою великодні кошики вдома.
"Нам категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралось в одному місці, адже це одразу дасть ріст захворюваності. Духовенство це усвідомлює, отці розуміють свою відповідальність", – наголосив Андрій Садовий.
У 2020 році святкування Великодня також припало на період жорстокого карантину. У Львові усі богослужіння проводились онлайн, у церкву вірян не впускали. Освячення великодніх кошиків проходило виключно на вулиці або онлайн. Такі ж обмеження діяли і у Вербну неділю.
Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові міська рада продовжила до 4 травня. У той же час Львів продовжує перебувати в червоній карантинній зоні, яку встановила державна комісія ТЕБ та НС.
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе…
Але в ковід вірять більше.