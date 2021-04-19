Наглядова рада УЗ саботує і блокує діяльність залізничної галузі в Україні, - Кушнірук

Діяльність Наглядової ради "Укрзалізниці", яка за три роки роботи так і не представила план реформування компанії, а лише постійно змінювала її керівників, фактично блокує функціонування всієї галузі.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Чехарда керівників-менеджерів УЗ, котрі за цей період будь-яку реформу, навіть стабілізувати ситуацію не можуть, оскільки наглядова рада знову й знову міняє (керівників УЗ. – Ред.) з якихось причин. Виходить нинішня ситуація, у якій корпоративне управління залізниці фактично блокує і саботує діяльність галузі", - сказав Кушнірук.

Він також наголосив: робота Наглядової ради УЗ дискредитує не лише реформу корпоративного управління, вона ще й заблокувала реформу УЗ, яку, нарешті, розпочав призначений минулого року керівником компанії Володимир Жмак. І саме це, на думку експерта, стало причиною його звільнення.

"Вона (реформа УЗ. – Ред.) передбачала, що потрібно провести розділення напрямків – вантажні і пасажирські перевезення, диспечеризації та управління цим господарством, яке є природним монополістом, пов’язаним з коліями. А є ще ремонтні підприємства. І навколо чого виник конфлікт? Тобто коли нарешті були начебто зроблені правильні кроки, ви починаєте розділяти всі ці види діяльності. І тут виявилось, що це когось не влаштовує, що це комусь заважає. Тому і почалася компанія з дискредитації і зняття з посади попереднього керівництва, хоча воно зробило те, що мало бути зроблено ще 20 років тому", - пояснив Кушнірук.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем "Укрзалізниці" і звільнити Наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян підкреслив, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні зарплати, але лише продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані.