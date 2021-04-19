УКР
Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн. ФОТО

На узбережжі Джарилгацької затоки в Херсонській області прикордонники відділення "Скадовськ" разом з рибним патрулем виявили 43 браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Учора, на узбережжі Джарилгацької затоки, прикордонники відділу "Скадовськ" спільно з представниками рибоохоронного патруля виявили 43 креветкові ятери загальною довжиною майже 700 метрів, в яких було 35 000 рибин атерина, 20 000 рибин чорноморського бичка, 850 червонокнижних крабів, 40 рибин сайрана, 5 000 рибин ставриди, 50 рибин камбали та 950 000 чорноморської креветки. Дотримуючись статті 63 Закону України "Про тваринний світ" прикордонники випустили водні живі ресурси у природнє середовище. Загальна сума збитків завданих державі перевищила 2 мільйони 200 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн 01
Фото: сайт МВС

Зауважимо, що з метою недопущення порушень режиму державного кордону, прикордонного режиму, а також для ефективної протидії незаконному вилову живих водних біоресурсів наразі тривають оперативно-профілактичні заходи "Узбережжя-2021". Вони проводяться у взаємодії з Держекоінспекцією, Держрибагентством та Національною поліцією і триватимуть до завершення періоду сезонної міграції та нересту водних живих ресурсів.

Дивіться: У восьми населених пунктах на півдні Херсонської області є тільки російське телебачення, - правозахисники. ВIДЕО

У відомстві нагадали, що за грубе порушення правил рибальства громадяни несуть адміністративну відповідальність та можуть бути оштрафовані на суму від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. А у випадку незаконного зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, громадяни несуть кримінальну відповідальність та можуть бути позбавлені волі на строк до трьох років.

браконьєрство (112) Держприкордонслужба ДПСУ (6428) риба (226) Херсонська область (6228)
От рыбы уже воротит, сигареты везите.
показати весь коментар
19.04.2021 11:33 Відповісти
Контрабас наше всьо.
показати весь коментар
19.04.2021 11:45 Відповісти
Хотим жить как в Европе, но, *****, вырубим весь лес и продадим за границу, хотим жить как в Европе, но бурштын будем мыть и после себя пустыню оставим. Нам должны сделать Европу, только сами сетями всю рыбу выловим, так что бы внуки и не знали что это такое. Но во всем виноваты политики, потому что воруют а нас в такое положение поставили. Ждем пока нам сделают Европу.
показати весь коментар
19.04.2021 11:40 Відповісти
Наша задача -за деньги продать мать родную и всё остальное.
показати весь коментар
19.04.2021 11:53 Відповісти
Тут выпустили а почему на реках так называемые рыбинспектора не выпускают а все забирают хз куда
показати весь коментар
19.04.2021 11:45 Відповісти
Тут сети креветочные - из них можно выпустить рыбу, ибо она в них живая.
А в путанках, которые ставят на реках, рыба часто умирает.
показати весь коментар
19.04.2021 11:56 Відповісти
Прикиньте в США есть фирмы по организации рыбалки.С собой вообще ничего брать не нужно.Приехал на место тебя фирма всем обеспечила,от снастей до мотыля.Цель рыбалки для янки получить удовольствие.Рыбу даже с собой не берут,а тут же поймал и отпустил.Покайфовал и домой.Нифига не понимают в рыбалке.Другое дело у нас.Размах
Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7240
показати весь коментар
19.04.2021 12:01 Відповісти
Да фото вчатляет -43 креветочные сети общей длиной почти 700 метровИсточник: https://censor.net/ru/n3260552
Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн - Цензор.НЕТ 8242
показати весь коментар
19.04.2021 17:35 Відповісти
Жаль браконьеров не садят..
Это ж не Стерненко с Антоненко
показати весь коментар
19.04.2021 12:04 Відповісти
Я таких рыб и не едал никогда. Лещ, плотва, окунь уже надоели.
показати весь коментар
19.04.2021 12:33 Відповісти
хавай речи любимого лукикартошечного кальхозничка)))
показати весь коментар
20.04.2021 02:03 Відповісти
******!! *** чесний працівник не може карасика упіймати!! рибна інспекція перші браконьєри!!
показати весь коментар
19.04.2021 12:47 Відповісти
От мені цікаво - а що це за риба така, "сайран"? Два роки прорибалив на Азовському морі і Сиваші, а "сайрана" не ловив... Тільки "саргани" попадалися...
показати весь коментар
19.04.2021 12:50 Відповісти
"сайран" - это самец сайры, умник!
показати весь коментар
19.04.2021 13:10 Відповісти
Сайрыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%8B#cite_note-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Cololabis) - род https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD тихоокеанских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC пелагических https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B рыб семейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 макрелещуковых (Scomberesocidae). Род включает два вида, из которых один - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0 сайра широко используется в пищевых целях и имеет важное экономическое значение, как промысловая рыба.

Якою протокою Азовське море з"єднується з Тихим океаном?
показати весь коментар
19.04.2021 13:21 Відповісти
Ты серьёзно?
показати весь коментар
19.04.2021 13:56 Відповісти
Ага... А "графин" - чоловік "графині"...
показати весь коментар
19.04.2021 13:16 Відповісти
А хто тоді жінка СЕРа?
показати весь коментар
19.04.2021 15:14 Відповісти
СЕРуха - утка с серым оперением (викисловарь)
показати весь коментар
19.04.2021 16:13 Відповісти
Этот промысел крышует прокуратура! Сидельцев из тюрем выпускают(временно), что бы те занимались браконьерством. Звучит дико - но я их видел сам!!! И они открыто говорят по чьей команде их временно выпустили из тюрьмы. Там повязаны все - Минюст, ГПУ, МВД и местные "владыки".
показати весь коментар
19.04.2021 17:52 Відповісти
Вот это рыбнадзор пострадал.
показати весь коментар
19.04.2021 17:52 Відповісти
это ж нодо ещё холявщики посчитали рыбку это пипец
показати весь коментар
20.04.2021 13:57 Відповісти
 
 