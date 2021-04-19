Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн. ФОТО

На узбережжі Джарилгацької затоки в Херсонській області прикордонники відділення "Скадовськ" разом з рибним патрулем виявили 43 браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Учора, на узбережжі Джарилгацької затоки, прикордонники відділу "Скадовськ" спільно з представниками рибоохоронного патруля виявили 43 креветкові ятери загальною довжиною майже 700 метрів, в яких було 35 000 рибин атерина, 20 000 рибин чорноморського бичка, 850 червонокнижних крабів, 40 рибин сайрана, 5 000 рибин ставриди, 50 рибин камбали та 950 000 чорноморської креветки. Дотримуючись статті 63 Закону України "Про тваринний світ" прикордонники випустили водні живі ресурси у природнє середовище. Загальна сума збитків завданих державі перевищила 2 мільйони 200 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.



Фото: сайт МВС

Зауважимо, що з метою недопущення порушень режиму державного кордону, прикордонного режиму, а також для ефективної протидії незаконному вилову живих водних біоресурсів наразі тривають оперативно-профілактичні заходи "Узбережжя-2021". Вони проводяться у взаємодії з Держекоінспекцією, Держрибагентством та Національною поліцією і триватимуть до завершення періоду сезонної міграції та нересту водних живих ресурсів.

Дивіться: У восьми населених пунктах на півдні Херсонської області є тільки російське телебачення, - правозахисники. ВIДЕО

У відомстві нагадали, що за грубе порушення правил рибальства громадяни несуть адміністративну відповідальність та можуть бути оштрафовані на суму від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. А у випадку незаконного зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, громадяни несуть кримінальну відповідальність та можуть бути позбавлені волі на строк до трьох років.