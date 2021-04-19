626 млн грн збитків через незаконний видобуток піску в Бортничах: Глава правління акціонерного товариства постане перед судом

У Києві судитимуть підприємця, який без спеціального дозволу, організував незаконний видобуток піску на Бортницькому родовищі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, глава правління акціонерного товариства з 2017 по 2018 рік з порушенням умов спеціального дозволу на користування надрами та за відсутності акту про надання гірничого відводу організував силами підпорядкованого підприємства видобуток піску з Бортницького родовища на території Дарницького району Києва та незаконно заволодів ними.

Згідно з висновком інженерно-екологічної експертизи загальна сума збитків, завданих державі в результаті самовільного видобутку корисних копалин, становить понад 626 млн грн.

