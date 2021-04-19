Поліція відкрила кримінальну справу стосовно "слуги народу" Тищенка, який влаштував вечірку в Києві в розпал карантину

Слідчі поліції Києва в понеділок, 19 квітня відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні вночі в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі в Подільському районі Києва вечірку.

Правоохоронці негайно виїхали за адресою для з'ясування обставин.

"Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Перевірка триває", - сказано в повідомленні поліції.

Тим часом, у ЗМІ з'явилася інформація, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка, який в розпал карантину закотив пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont в честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".