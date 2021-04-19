Поліція відкрила кримінальну справу стосовно "слуги народу" Тищенка, який влаштував вечірку в Києві в розпал карантину
Слідчі поліції Києва в понеділок, 19 квітня відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.
Як повідомили Цензор.НЕТ у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні вночі в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі в Подільському районі Києва вечірку.
Правоохоронці негайно виїхали за адресою для з'ясування обставин.
"Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Перевірка триває", - сказано в повідомленні поліції.
Тим часом, у ЗМІ з'явилася інформація, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка, який в розпал карантину закотив пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont в честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
Ну, це питання ідеології.
Нагадайте собі, як і чому Данило Галицький замочив гусляра Митусу.
Понять и простить
А зЕлох где? Тут на зЕбила дело открыли и ни какой реакции...
Аваковцы и педофильская зелень - братья на век!
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
то были тайные или даже секретные полупартийные сборы по поводу обороны Киева от раша навалы...уточнялись адреса бомбоубежищ и пункты приема-записи добровольцев из слуг народных... а вечеринка...так...для прикрытия ...ну? а вы сразу - бухали... это потом бухали))))