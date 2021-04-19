УКР
Коронавірус і карантин
Епідзонування України: в Києві та 18 областях перевищено епідпоріг коронавірусу, у 8 регіонах - завантаженість лікарняних ліжок з киснем, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України оновило епідзонування регіонів. Станом на 19 квітня, в "червоній" зоні карантину 13 регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Читайте також: За добу в Києві через COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 447 нових випадків зараження, - Кличко. КАРТА

У помаранчевої зоні: Черкаська, Тернопільська, Рівненська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

"Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.

Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цьому показнику відповідають Кіровоградська (49,6), Закарпатська (37,5), Івано-Франківська (44,2), Херсонська (58,0), Тернопільська (56,4) і Львівська (54,2) області. Найбільш проблемною залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій становить 117,3. У Києві - 76,3.

Крім того, в Києві і семи областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок із киснем у Києві (73,6% за норми до 65%) та Одеській області (71,7%).

При цьому в 19 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. При цьому в Києві він становить 105,7%, найгірший у Тернопільській області - 183,1%.

Епідзонування України: в Києві та 18 областях перевищено епідпоріг коронавірусу, у 8 регіонах - завантаженість лікарняних ліжок з киснем, - МОЗ 01
Епідзонування України: в Києві та 18 областях перевищено епідпоріг коронавірусу, у 8 регіонах - завантаженість лікарняних ліжок з киснем, - МОЗ 02
Епідзонування України: в Києві та 18 областях перевищено епідпоріг коронавірусу, у 8 регіонах - завантаженість лікарняних ліжок з киснем, - МОЗ 03

карантин МОЗ статистика COVID-19 коронавірус
Топ коментарі
Ну чому? Повністю вакциновані аж 5 людьов. Чи вже більше?
19.04.2021 11:59 Відповісти
Эпидзонирование Украины: в Киеве и 18 областях превышен эпидпорог коронавируса, в 8 регионах - загруженность больничных коек с кислородом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4689
19.04.2021 12:02 Відповісти
Ну чому? Повністю вакциновані аж 5 людьов. Чи вже більше?
19.04.2021 11:59 Відповісти
У нас в парках народниє гулянія. Людей повно. Червона зона? Ні, не чули.
19.04.2021 11:58 Відповісти
Все понятно. Вот щас Степашка завезет вакцины и будет у него все ОК ! Пальтишко за 630 тыщ он уже прикупил, надо еще костюмчик ему справить, рубашечку за 5 тыщ и туфли, как у Бандюковича, из страусиной кожи.
19.04.2021 11:58 Відповісти
Эпидзонирование Украины: в Киеве и 18 областях превышен эпидпорог коронавируса, в 8 регионах - загруженность больничных коек с кислородом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4689
19.04.2021 12:02 Відповісти
А що бидл .. на карантині сидить !?
Кафешки базари ..маркети працюють по повній .
Ось штрафували .як *за бугром * по 500 євриків ..!?
19.04.2021 12:04 Відповісти
Эпидзонирование Украины: в Киеве и 18 областях превышен эпидпорог коронавируса, в 8 регионах - загруженность больничных коек с кислородом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7810
19.04.2021 12:05 Відповісти
По тому как организовано тестированиие, кому-то выгодно чтобы больше людей заразилось
19.04.2021 12:06 Відповісти
Давай суд который проходит над ковидмафией в публичную плоскость. Истец Гумиров. Там вы молчите и тяните кота за хвост. Зато на шоу вас распирает от страшилок и пафоса Шарлатанов до суду это защита от коронобесов.
19.04.2021 12:11 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:52 Відповісти
ПЦР тесты нельзя использовать для диагностики заболеваний. Наличие одной молекулы не означает наличие болезни. Это пандемия ПЦР-тестов, фейковая пандемия.
19.04.2021 13:12 Відповісти
 
 