Епідзонування України: в Києві та 18 областях перевищено епідпоріг коронавірусу, у 8 регіонах - завантаженість лікарняних ліжок з киснем, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України оновило епідзонування регіонів. Станом на 19 квітня, в "червоній" зоні карантину 13 регіонів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Так, до "червоної" зони потрапили: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
У помаранчевої зоні: Черкаська, Тернопільська, Рівненська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.
"Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.
Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цьому показнику відповідають Кіровоградська (49,6), Закарпатська (37,5), Івано-Франківська (44,2), Херсонська (58,0), Тернопільська (56,4) і Львівська (54,2) області. Найбільш проблемною залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій становить 117,3. У Києві - 76,3.
Крім того, в Києві і семи областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок із киснем у Києві (73,6% за норми до 65%) та Одеській області (71,7%).
При цьому в 19 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. При цьому в Києві він становить 105,7%, найгірший у Тернопільській області - 183,1%.
Кафешки базари ..маркети працюють по повній .
Ось штрафували .як *за бугром * по 500 євриків ..!?
