УКР
Новини
1 270 11

У НАТО підтримали вислання Чехією російських дипломатів: Це є наслідком небезпечної поведінки з боку РФ

НАТО підтримує Чехію, яка проводить розслідування щодо "зловмисних дій" Росії на своїй території.

Про це агентству Reuters заявив представник НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало Тижня.

"Це є наслідком небезпечної поведінки з боку Росії. Ми висловлюємо співчуття близьким жертв вибуху у Врбетіце. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявив представник НАТО, коментуючи рішення Праги вислаті 18 російських дипломатів через підозру у причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Автор: 

боєприпаси (2356) вибух (4621) НАТО (6793) Чехія (1711)
Топ коментарі
+5
Нужно Запустить Флешмоб .- Кто больше вышлет русских с посольств.
показати весь коментар
19.04.2021 12:05 Відповісти
+3
Опасное поведение???вы там совсем ипанулись от страха?это терроризм,при чем государственный,терпилы блд,и нам их утилизировать не дают,пздц!!!
показати весь коментар
19.04.2021 12:11 Відповісти
+2
По всему миру эта кремлевская сладкая парочка нагадила. Не исключено, что у нас они тоже побывали и склады взлетали на воздух из-за их особой любви к шпилям.
показати весь коментар
19.04.2021 12:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Это предки кацапов, в 13 веке.
показати весь коментар
19.04.2021 12:23 Відповісти
В НАТО поддержали высылку Чехией российских дипломатов: Это является следствием опасного поведения со стороны РФ - Цензор.НЕТ 4711
показати весь коментар
19.04.2021 12:10 Відповісти
Капец, за теракт со стороны РФ, ограничились только высилкой каких то дипломатов.
показати весь коментар
19.04.2021 12:12 Відповісти
Ну и где здесь "опасное поведение"? Натуральный терроризм на государственном уровне за который можно и войну объявить...
показати весь коментар
19.04.2021 12:17 Відповісти
Kogda vysylajet diplomatov ix familiji dolzni popast pod sankciji stob bolse nemogli popast v druguju civilizovanuju stranu.Pust takyje jedut v Siriju i to kolicestvo sto uvolili nemeniat drugimi.
показати весь коментар
19.04.2021 12:22 Відповісти
Помните была такая игра"Волк ловит яйца"?Вот примерно в такую игру треба играть с москалями сегодня.Когда со всех сторон от разных стран и международных институций,судов летят яйца в пытающегося их поймать волка.Скорость с каждым уровнем увеличивается и волк не успевает адекватно реагировать.В такой ситуации волк должен реагировать на множество вызовов одновременно,шо приводит к просчётам и потере контроля. И в конце концов делает ошибку и пропускает яйцо.Вот такой сегодня должна быть тактика мирового сообщества.С мира по гвоздику Путлеру в гробик
показати весь коментар
19.04.2021 12:28 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показати весь коментар
19.04.2021 12:52 Відповісти
 
 