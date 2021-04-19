У НАТО підтримали вислання Чехією російських дипломатів: Це є наслідком небезпечної поведінки з боку РФ
НАТО підтримує Чехію, яка проводить розслідування щодо "зловмисних дій" Росії на своїй території.
Про це агентству Reuters заявив представник НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало Тижня.
"Це є наслідком небезпечної поведінки з боку Росії. Ми висловлюємо співчуття близьким жертв вибуху у Врбетіце. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявив представник НАТО, коментуючи рішення Праги вислаті 18 російських дипломатів через підозру у причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)
У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.
За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.
