У Держдумі РФ назвали заяву США про Навального "квитком на той світ"

Заява радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана про наслідки для РФ у разі смерті російського опозиціонера Олексія Навального - прощальний лист блогеру і "квиток на той світ".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив депутат Держдуми Руслан Бальбек.

"Сполучені Штати на весь світ оголосили, що Навальному жити залишилося недовго, вони йому вже виписали квиток на той світ, аби Росії нашкодити. А от тепер нехай відомий блогер і відчує, що таке американська дружба, - як то кажуть, дружимо, поки потрібен. Я впевнений, що радник Байдена тим самим надіслав Навальному прощального листа, мовляв, працювали разом, але все пішло не так, і живий ти нам не потрібен, вибач, але ось так", - сказав депутат.

Бальбек додав, що не здивується, якщо Навальний звернеться до російських слідчих органів, щоб розповісти "деякі одкровення про свою співпрацю з американцями в обмін на гарантії охорони його життя".

Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".