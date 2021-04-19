УКР
У Держдумі РФ назвали заяву США про Навального "квитком на той світ"

Заява радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана про наслідки для РФ у разі смерті російського опозиціонера Олексія Навального - прощальний лист блогеру і "квиток на той світ".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив депутат Держдуми Руслан Бальбек.

"Сполучені Штати на весь світ оголосили, що Навальному жити залишилося недовго, вони йому вже виписали квиток на той світ, аби Росії нашкодити. А от тепер нехай відомий блогер і відчує, що таке американська дружба, - як то кажуть, дружимо, поки потрібен. Я впевнений, що радник Байдена тим самим надіслав Навальному прощального листа, мовляв, працювали разом, але все пішло не так, і живий ти нам не потрібен, вибач, але ось так", - сказав депутат.

Бальбек додав, що не здивується, якщо Навальний звернеться до російських слідчих органів, щоб розповісти "деякі одкровення про свою співпрацю з американцями в обмін на гарантії охорони його життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ мусить негайно надати Навальному доступ до лікарів, яким він довіряє, - Боррель

Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Читайте також: Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

росія (67841) США (24349) Навальний Олексій (613) Салліван Джейк (297)
короче говоря, агент Небутерброд должен признаться на камеру что работал на "пиндосов", иначе его ГБшные кураторы порежут на ремни
показати весь коментар
19.04.2021 12:20 Відповісти
Почему "иначе"? Его просто порежут
показати весь коментар
19.04.2021 12:21 Відповісти
оговорился, в любом случае порежут, но признаться заставят)
показати весь коментар
19.04.2021 12:24 Відповісти
ой ой прям мечта тампона стать унитазом при полете в тот самый унитаз это идиет сам понял чего он написал... мечтаю запугать Навального мол нафантазируй ты нам про Байдена а мы тебя все одно убьем...но нежно и быстро....
показати весь коментар
19.04.2021 13:04 Відповісти
Признаться в чем? Что дворец плешивого на самом деле крепость от НАТО, а яхты Абрамовича и других небожителей рашки, военные корабли?
показати весь коментар
19.04.2021 13:09 Відповісти
Зачем сразу на ремни? Порежут, как бутерброд.
показати весь коментар
19.04.2021 12:39 Відповісти
схиблені розумом кацапи в діях "врахов" узріли путівку на вбивство "апазіцианера"санітари в шокє
показати весь коментар
19.04.2021 12:21 Відповісти
из за американцев проклятых, придется замочить Навального....ну, а потом и Воронеж...
показати весь коментар
19.04.2021 12:24 Відповісти
И как у них так получается?
показати весь коментар
19.04.2021 12:27 Відповісти
так с Украиной та же хрень. ничё нового.
показати весь коментар
19.04.2021 12:28 Відповісти
трындец таки Лёше будет, Путлер уже пошел вразнос
показати весь коментар
19.04.2021 12:26 Відповісти
все, олешенька, приплыл. бери перо пиши признание добровольно, в противном случае все равно напишешь, но с посторонней помощью от российских патриотов.
показати весь коментар
19.04.2021 12:26 Відповісти
Кто такой Навальный ? Это не тот ли чел ,который утверждал ,что Крым не бутерброд ? Или он уже изменил своё мнение по данному вопросу ,ну если нет то пусть посидит-подумает ...
показати весь коментар
19.04.2021 12:26 Відповісти
поздно бабка пить боржоми, когда почки отвалились
показати весь коментар
19.04.2021 12:42 Відповісти
А кто его замочит в тюрьме? ЦРУ? Ох и кацапы. Ох и трэш.
показати весь коментар
19.04.2021 12:27 Відповісти
Ну офіційно в них по тюрмах сидить купа іноземних агентів. Заріже Льошу якийсь уркаган, а скажуть, що то цру наказало. Бидло схаває
показати весь коментар
19.04.2021 12:52 Відповісти
Недавече смотрел разговор "Одесская Хунта" с нашими там Украинскими американцами. И печалька. Те (т.е. наши) говорят, что там куева туча панаехавших с ************, верещат, что усе будет РАБсея и ходят в майках с **************** ******, ***** и быкуют. А, что самое печальное, что пиндосы в последнее время погрузились в свой быт и стали аполитичными и не замечают, когда РАБсейские лаптеногие приехали в чужую для них страну и оприлюдно серут всем на головы.
показати весь коментар
19.04.2021 12:27 Відповісти
да там такого быдла, просто море - откуда только не едут...
показати весь коментар
19.04.2021 12:29 Відповісти
Если я правильно понимаю ситуацию (хотя могу и ошибаться), то по сравнению с тем, как срут на голову сорвавшиеся с цепей афроамериканцы в купе с латиноамериканцами, кацапня со своими майкам просто нервно курит в углу. Их там не настолько много и они не настолько отмороженные, чтоб составлять конкуренцию тем вышеупомянутым группам населения.
показати весь коментар
19.04.2021 12:31 Відповісти
Эмммм...
афры и латиносы тоже на них(на пиндософ) серут???
показати весь коментар
19.04.2021 13:00 Відповісти
Ну технически (по паспорту, хотя и не все, учитывая вал латиносов из Мексики пешком через границу) они там все "пиндосы"... Но если их вынести в отдельную категорию, то это выглядит как "срут" .
показати весь коментар
19.04.2021 13:14 Відповісти
Ну это понятно. Они дали слабинку в тех годах, когда ******** миграцию немытых абизян к себе на родину и которые воспользовались СВОБОДЫЫМИ правами амэврики. А тут ише и "граждане" из лаптестана, которые сдрыснули из ******** и которые подливаю бенза в огонь.
показати весь коментар
19.04.2021 13:37 Відповісти
"Они дали слабинку в тех годах"
Вообщето "миграция немытых абизян" происходила тогда, когда "СВОБОДЫЫМИ правами амэврики" и не пахло. Мигрировали "абизяны" в комфортабельных трюмах торговцев чёрным деревом с последующей работой на тросниковых плантациях. Об чём теперь каждая "немытая абизяна" с удовольствием напоминает этим проклятым снежнорожим эксплуататорам.
показати весь коментар
19.04.2021 13:48 Відповісти
рашапоїдна срань саме так це і бачить, і хочуть сцуки кончані щоб і весь світ на те дивився їхніми очима. одним словом людиноненависницькі потвори.
показати весь коментар
19.04.2021 12:29 Відповісти
Тут на даче неделю был. То рука заболит, то нога, то спина. Наверно в тюрьме спокойнее даже.
показати весь коментар
19.04.2021 12:30 Відповісти
Хм, а трактора кто должен клепать?
Горизонты кто за тебя собирает?
показати весь коментар
19.04.2021 12:52 Відповісти
Молодежь пусть работает. Я на заслуженном отдыхе.
показати весь коментар
19.04.2021 13:20 Відповісти
Шо это за отдых, после которого болят ноги и руки? Болеть должна только печень. И то, в меру
показати весь коментар
19.04.2021 13:49 Відповісти
Напиши на асфальте (живэ Беларусь) и сядешь.
показати весь коментар
19.04.2021 15:46 Відповісти
да и хер с ним с бутербродом, а вот новых санкций за него насыпят это хорошо
показати весь коментар
19.04.2021 12:30 Відповісти
рабSSия нагло смеется в лицо Штатов! Неужели Америка стерпит такое пренебрежительное отношение к своей стране?!! Лишнее доказательство того, что мягкие санкции к рф с надеждой на то, что орки одумаются, были ошибкой. Любое послабление и желание договориться они расценивают, как слабость противника и непременно используют его в своих интересах. Я сочувствую БАЙДЕНУ. Он схлестнулся с активным шизофреником, не зная об этом.
показати весь коментар
19.04.2021 12:32 Відповісти
Ну да,свинособаки просто отстреливают неугодных на улицах и в подъездах -одних прям под окнами пуйла,других на день рождения пуйла
показати весь коментар
19.04.2021 12:40 Відповісти
А Тесак (Марцинкевич), с генами порядок, но вдруг якобы повесился за три месяца до освобождения отсидев почти десять лет
показати весь коментар
19.04.2021 12:41 Відповісти
Вот бы тебя туда
показати весь коментар
19.04.2021 13:12 Відповісти
Болотяні орки у своєму репертуарі
показати весь коментар
19.04.2021 12:34 Відповісти
Он не болотянiй орок, он самый настоящий крымский татарин всеми своими заявлениями выслуживающийся перед новыми хозяевами, нынешняя крымскотатарская элита
показати весь коментар
19.04.2021 12:39 Відповісти
Явно не чингізид.
показати весь коментар
19.04.2021 13:43 Відповісти
Шо воно верзе?!США наоборот спасают ему жизнь своим заявлением.Бо теперь москали будут пылинки с него сдувать.Бо як,що помре,то це ще один цвях в труну Путлеру
показати весь коментар
19.04.2021 12:44 Відповісти
У Держдумі РФ назвали заяву США про Навального "квитком на той світ" - Цензор.НЕТ 1449
- Пазор джунглям! Праклятые пиндосы отправили прощальное письмо Навальному и билет на тот свет. Они на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба. Пазор джунглям...
показати весь коментар
19.04.2021 12:44 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показати весь коментар
19.04.2021 12:51 Відповісти
Я так розумію кацапи приб'ють альйощю, і звинуватять американців?
показати весь коментар
19.04.2021 12:52 Відповісти
не понял логики этого заявления, кукушка у терпил слетела напрочь
показати весь коментар
19.04.2021 12:56 Відповісти
Как еще Гитлер говорил, "Чем грандиознее ложь, тем легче ей готовы поверить" . На рассии кстати чувака уважают. Говорят годный воен был, и от армейки не косил....
показати весь коментар
19.04.2021 13:17 Відповісти
Це не Гітлер казав.
показати весь коментар
19.04.2021 13:48 Відповісти
а хто тодi? гугл тобi у помiч
показати весь коментар
19.04.2021 13:57 Відповісти
Какое-то *банутое заявление паРашного депутата. Сами недотравили, на нары закатали, а теперь американцы приедут в эту тюрьму убивать Навального. Интересно получается. Кстати в нашей ВР подобных дураков тоже предостаточно.
показати весь коментар
19.04.2021 13:38 Відповісти
Даже больше чем депутатов.
показати весь коментар
19.04.2021 15:48 Відповісти
2010-2013 - помічник депутата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Шенцева .
показати весь коментар
19.04.2021 13:39 Відповісти
все, прислали алеше черную метку, как только понадобится ввести новые санкции - отъедет алеша в мир иной
показати весь коментар
19.04.2021 14:06 Відповісти
такі тексти на Смоленській площі погоджуються. На оригіналі має бути віза машки захерової.
показати весь коментар
19.04.2021 14:07 Відповісти
Ієзуїтство цапів не знає меж.
показати весь коментар
19.04.2021 14:24 Відповісти
Навальный - отважные человек, герой.
А кто против него тут калякает - либо лахта, либо полезные кремлю идийоты.
показати весь коментар
21.04.2021 01:36 Відповісти
 
 