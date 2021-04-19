"Час надати Україні ПДЧ в НАТО": Європейська народна партія вимагає дебатів у Європарламенті через нарощування російських військ
Європейська народна партія вимагає проведення в Європейському парламенті термінового обговорення ескалації Росією ситуації на кордоні з Україною.
Про це йдеться в пресрелізі групи Європейської народної партії (ЄНП) в ЄП, поширеному в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Група ЄНП у Європейському парламенті вимагає проведення парламентських дебатів на пленарному засіданні наступного тижня (з 26 до 29 квітня – ред.) щодо поточного нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.
Аргументуючи необхідність проведення термінових дебатів, заступник президента ЄП, представник ЄНП Європейського парламенту Сандра Калнієте заявила, що "колективний обов’язок Європи - підтвердити нашу підтримку України".
"Ми хотіли б почути від президентів Європейської комісії та Європейської Ради, як Європейський Союз має намір це зробити", - сказала вона.
Європарламентар констатувала, що біля кордону з Україною Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців, і лише цього року вже вбито 26 українських солдатів.
"Ситуація погіршується і становить серйозну загрозу, що посилюється, європейській стабільності та безпеці, а також суверенітету України", - наголосила Калнієте.
Водночас політик вважає, що "російському режиму доведеться заплатити ціну за свою агресію проти України, а також за те, як він поводиться з Олексієм Навальним".
"Ми маємо бачити російський уряд таким, яким він є, - загрозливою, ненадійною диктатурою, яка зберігає свою владу за допомогою агресії проти своїх сусідів і своїх політичних опонентів. Ми вже бачили цей точний сценарій, який розігрувався раніше. Ми не можемо дозволити, щоб це повторилося знову", - заявила вона.
При цьому євродепутат висловила упевненість, що "ЄС і держави-члени мають почати виконувати свої декларації та допомогти Україні у військовому плані щодо посилення потенціалу, а також політично".
"Це має роз'яснити без зволікання вища влада Європейського Союзу. Крім того, разом із нашими партнерами час надати Україні План дій щодо членства в НАТО", - підсумувала Калнієте.
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
...назови хоть одну честную фамилию, в правящей Украиной "элите"...
-- "Киса, ну хоть ещё одну капельку!!! (с)
не перестанемо кивати на ЄС та НАТО, щоб вони вирішили за нас всі проблеми і:
а) будемо самі себе годувати а не чекати подачок від МВФ та ЄС
б) почнемо реально займатися збройними силами а не піаром
в) проведемо реальні а не фейкові реформи в багатьох сферах ( а вони потрібні практично у всіх і то вже мінімум 20 років)
г) влада перестане красти і знизить корупцію хоть би до пристойного рівня
Два эсминца, которых "Байден отозвал", опять идут в Черное море.
Американские ракетные эсминцы USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вышли с базы на острове Крит в направлении черноморских проливов.
Несмотря на то, что эти эсминцы могут находиться в Черном море только 21 день, можно предположить, что их решили направить позднее 14-15 апреля, как предлогалось ранее, чтобы период их пребывания пришелся на 9 мая, то есть на "обострение победобесия" на расеи-матушке.
Потом их сменят англичане, которые заявили, что два их корабля зайдут в Черное море уже в мае.
Все идет по плану.
Даже разрыв стульчаков "за поребриком", будет по расписанию 🤣😀🤪