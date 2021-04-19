УКР
Новини Агресія Росії проти України
11 664 36

"Час надати Україні ПДЧ в НАТО": Європейська народна партія вимагає дебатів у Європарламенті через нарощування російських військ

"Час надати Україні ПДЧ в НАТО": Європейська народна партія вимагає дебатів у Європарламенті через нарощування російських військ

Європейська народна партія вимагає проведення в Європейському парламенті термінового обговорення ескалації Росією ситуації на кордоні з Україною.

Про це йдеться в пресрелізі групи Європейської народної партії (ЄНП) в ЄП, поширеному в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Група ЄНП у Європейському парламенті вимагає проведення парламентських дебатів на пленарному засіданні наступного тижня (з 26 до 29 квітня – ред.) щодо поточного нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Аргументуючи необхідність проведення термінових дебатів, заступник президента ЄП, представник ЄНП Європейського парламенту Сандра Калнієте заявила, що "колективний обов’язок Європи - підтвердити нашу підтримку України".

Також читайте: Росія всіляко намагається зірвати надання Україні ПДЧ у НАТО, - офіс президента Польщі

"Ми хотіли б почути від президентів Європейської комісії та Європейської Ради, як Європейський Союз має намір це зробити", - сказала вона.

Європарламентар констатувала, що біля кордону з Україною Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців, і лише цього року вже вбито 26 українських солдатів.

"Ситуація погіршується і становить серйозну загрозу, що посилюється, європейській стабільності та безпеці, а також суверенітету України", - наголосила Калнієте.

Водночас політик вважає, що "російському режиму доведеться заплатити ціну за свою агресію проти України, а також за те, як він поводиться з Олексієм Навальним".

"Ми маємо бачити російський уряд таким, яким він є, - загрозливою, ненадійною диктатурою, яка зберігає свою владу за допомогою агресії проти своїх сусідів і своїх політичних опонентів. Ми вже бачили цей точний сценарій, який розігрувався раніше. Ми не можемо дозволити, щоб це повторилося знову", - заявила вона.

Читайте: Українська делегація сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо ескалації РФ ситуації на Донбасі, - нардепка "Слуги народу" Кравчук

При цьому євродепутат висловила упевненість, що "ЄС і держави-члени мають почати виконувати свої декларації та допомогти Україні у військовому плані щодо посилення потенціалу, а також політично".

"Це має роз'яснити без зволікання вища влада Європейського Союзу. Крім того, разом із нашими партнерами час надати Україні План дій щодо членства в НАТО", - підсумувала Калнієте.

Топ коментарі
+13
Не можу ще зрозуміти чи людство живе в матриці чи я в ній. Бо якось дивно бачити, що люди століттями переживає однакові етапи в наступанні на граблі і ходіінню по колу. Міняются придмети навколи, а модель поведінки залишається постійно однаковою. Гиблою.
19.04.2021 12:37 Відповісти
+11
"Пора предоставить Украине ПДЧ в НАТО": Европейская народная партия требует дебатов в Европарламенте из-за наращивания российских войск - Цензор.НЕТ 9798
19.04.2021 12:43 Відповісти
+10
Да ,дебаты это круто ,ударим дебатами по кацапским оккупантам ...
19.04.2021 12:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зекретин когда ударять собрался хоть чем то?
19.04.2021 12:34 Відповісти
кого вы там еще собираетесь дибаты?? страна в окружении более 100 тыс моторизованных войск - вот, уже недели 3 как, а они щас кого-то будут дибаты!!! проходимцы, разбегайтесь!!!
19.04.2021 17:14 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества. Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, мошенник, вор, хулиган, садист, убийца. Но это хитрый мошенник - как ушлый уголовник, а свои хулиганские проделки и убийства он совершает чужими руками. Ботоксный вурдалак Путлер, обитающий на кладбище в центре столицы северного Гондураса, и его свора нащупали сейчас кнопки шовинистического самоудовлетворения у собственного препарируемого населения, привыкшего к тоталитарной пропаганде и стадному поведению. Если бы кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест". От Ср"шки сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный бандит Путлер и его гэбэшная хунта подсаживают валенкообразных на иглу фашистской пропаганды для отвлечения внимания от внутренних проблем, особенно в вечно загнивающей российской провинции, и пытаются распространять свою хамовато-ксенофобскую блевотину на весь мир. Только усилия всего международного сообщества помогут выбить из мерзкого ботоксного бандита Путлера и его зомбированного очередной тоталитарной пропагандой стада шовинистическую дурь.
20.04.2021 04:07 Відповісти
Кому шо, а политоте бы только подебаться...
19.04.2021 12:26 Відповісти
Все это уже было. Передайте привет от лиги наций и финляндской демократической республики обеспокоенным любителям резолюций.
19.04.2021 12:27 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:50 Відповісти
Эти озабоченные уже честно говоря подза@бали. Надо просто восстановить ядерный статус Украины и ложить на всех большой и толстый. А меморандумом тем,Будапештским вытереть жопу этим дебатариям.
19.04.2021 13:09 Відповісти
Украина не может самостоятельно восстановить ядерный статус, потому что тем самым нарушит договоренности, которые сама же и подписала, а посему лишится поддержки Запада. Но Украина может настоятельно и часто напоминать своим партнерам, что ей необходима всеобъемлющая поддержка от своих партнеров, а также на их согласие на ядерный статус, если они не в состоянии угомонить беснующуюся бензоколонку.
19.04.2021 18:28 Відповісти
"Україна підписала"... Тоді були інші реалії і обіцянки, а тепер світ змінився і настали інші реалії. А "настоятельно и часто напоминать партнерам" про обіцянки, це як воду в ступі товкти. Буде ядерний статус -- то буде гарантія безпеки.
20.04.2021 08:26 Відповісти
Гарантия безопасности будет тогда, когда Украина будет членом НАТО. Одного ядерного статуса - недостаточно: помимо ядерного статуса нужно еще иметь современную ПВО.
22.04.2021 15:41 Відповісти
Для вас анекдот, хоть и с бородой:
Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога:
- Господи, помоги мне выиграть в лотерею!
Прошел месяц, второй… Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться:
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Ведь другие выигрывают. Что тебе стоит?!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
19.04.2021 20:51 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:44 Відповісти
Ларчик просто открывается:есть такие технологии в Днепре,ракета называется,дальше-в Чернобыле полно ядерных отходов,все это соединяется и о эврика,на выходе "грязная ядерная бомба"причем с дальностью не ближе Мацквы.Дешево и сердито,сердито в основном на Эрэфию.
19.04.2021 14:03 Відповісти
Сколько можно морочить нам головы, что они нас ведут в ЕС и НАТО. В ближайшие 50 лет они нас не возьмут. Во всяком случае пока мы в таком виде. И те кто спекулируют на этом, прекрасно это знают. Необходимо строить Европу у себя и укреплять боеспособность чего эти мерзавцы за все 30 лет не делают. Только крадут. А чтобы двигаться в этом направлении, для начала необходимо ликвидировать кланово-олигархическую систему.
19.04.2021 14:47 Відповісти
И еще. Все видят, что даже после майданов с олигархией ничего плохого не происходит. И не понимают почему. А главная причина в том, что после каждого майдана проходят проолигархические выборы, где мы выбираем только из ставленников олигархии. Потому что в бюллетени выборов президента попадают только через дикий многомиллионный избирательный залог. Ясно, что в бюллетень могут попасть только ставленники олигархии. Такого в цивилизованном мире нигде нет. Везде в бюллетени попадают через сбор умеренного количества подписей избирателей. То есть там избиратели определяют из кого они будут выбирать.
19.04.2021 14:48 Відповісти
Ага, виберіть жулю, вона пролетарка і бідна, як церковна миша.
20.04.2021 08:33 Відповісти
И еще. Необходимо незамедлительно из закона о выборах удалить этот дикий, проолигархический залог, являющийся главной опорой олигархии в стране.
19.04.2021 14:49 Відповісти
Эта партия не пользуется "спросом " в ЕП и имеет в парламенте всего 8% но воняет как ведро куринного помета в стадии брожения . дабы своей вонью привлекать внимание навозных мух
19.04.2021 14:58 Відповісти
Забыли тебя спросить, оккупант недобитый, уже и ник украинский себе "присвоил".
19.04.2021 15:04 Відповісти
Сам придумав? Це найбільша партія єс із найбільшим впливом.
19.04.2021 15:35 Відповісти
Нам членство в ЕС и НАТО не светит еще несколько десятков лет. Но "План дій щодо членства в НАТО" может принести нам пользу. Например они могут потребовать устранение феодальной кланово-олигархической системы и если им ума хватит, поставить конкретный алгоритм действий для этого. Что касается меня, то мне очевидно, что главной
19.04.2021 15:35 Відповісти
И еще. Что касается меня, то мне очевидно, что главной базой нашей кланово-олигархической системы есть наши проолигархические выборы, когда в бюллетени на выборах президента попадают только ставленники олигархии, через дикий многомиллионный денежный залог. Этот залог необходимо полностью ликвидировать и ввести попадание в бюллетени только через умеренное количество подписей избирателей. Без такого изменения что либо изменить в лучшую сторону невозможно.
19.04.2021 15:38 Відповісти
вам точно не светит, московія маст дай
19.04.2021 23:00 Відповісти
Здесь справа реклама гражданства Евросоюза через гражданство Болгарии, от 3000 евро. Беня уже гражданин ЕС через гражданство Кипра. Офшоры кипрские и тому подобное. Еще Болгария хочет себе офшоры завести за счет украинского народа.
19.04.2021 16:59 Відповісти
Комуністична влада в СССР морочили народу мозги, що вони ведуть народ до комунізму. Тепер вони ж, ставши політиками в Україні, морочать народу мозги, що вони ведуть нас до ЕС і НАТО (притому, що нас там ще довго не чекають). Це замість того, щоб будувати в себе Європу з розвиненою системою економіки й оборони. Шахраї.
19.04.2021 17:36 Відповісти
ок! -- кому помощь доверить и отдать -- шо б дошло до Фронта и до Победы?
...назови хоть одну честную фамилию, в правящей Украиной "элите"...
-- "Киса, ну хоть ещё одну капельку!!! (с)
19.04.2021 18:44 Відповісти
5 млн "українців" рвонуть на расєю.
20.04.2021 08:43 Відповісти
Вже ці дебіли задовбали з тим ПДЧ!! Ніхто його нам не дасть допоки ми
не перестанемо кивати на ЄС та НАТО, щоб вони вирішили за нас всі проблеми і:



а) будемо самі себе годувати а не чекати подачок від МВФ та ЄС

б) почнемо реально займатися збройними силами а не піаром

в) проведемо реальні а не фейкові реформи в багатьох сферах ( а вони потрібні практично у всіх і то вже мінімум 20 років)

г) влада перестане красти і знизить корупцію хоть би до пристойного рівня
19.04.2021 18:45 Відповісти
Заметил, что когда нету никаких событий в Украине и относительная спокойность настает и создается зона комфорта и за которую не хочется выходить, а когда происходит стресс какой-то - война например или вот эти войска РФ на границе, то этот стресс заставляет выходить из зоны комфорта и начинаются какие-то движения, что в НАТО или Ядерный статус. Стресс заставляет делать реформы и развиваться и двигаться.
19.04.2021 20:16 Відповісти
Да нахер кому ваше НАТО надо , там жабоеды с немчурой и мадьяры будут еще 20 лет из пустого в порожнее переливать , по тому статус военного союзника США вне блока НАТО это реально намного круче всех блоков вместе взятых. В обмен на такой статус , можно Штатам предложить наше участие в их боевых операциях , при наличии 300 тысяч прошедших войну бойцов , набрать 5-10 бригад из добровольцев вообще не проблема , особенно за американскую зарплату .Там конкурс будет такой , что любой супер ВУЗ будет плакать от зависти.
19.04.2021 21:55 Відповісти
По многочисленным просьбам "трудящихся"
Два эсминца, которых "Байден отозвал", опять идут в Черное море.

Американские ракетные эсминцы USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вышли с базы на острове Крит в направлении черноморских проливов.
Несмотря на то, что эти эсминцы могут находиться в Черном море только 21 день, можно предположить, что их решили направить позднее 14-15 апреля, как предлогалось ранее, чтобы период их пребывания пришелся на 9 мая, то есть на "обострение победобесия" на расеи-матушке.
Потом их сменят англичане, которые заявили, что два их корабля зайдут в Черное море уже в мае.
Все идет по плану.
Даже разрыв стульчаков "за поребриком", будет по расписанию 🤣😀🤪
19.04.2021 23:48 Відповісти
 
 