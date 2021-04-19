"Час надати Україні ПДЧ в НАТО": Європейська народна партія вимагає дебатів у Європарламенті через нарощування російських військ

Європейська народна партія вимагає проведення в Європейському парламенті термінового обговорення ескалації Росією ситуації на кордоні з Україною.

Про це йдеться в пресрелізі групи Європейської народної партії (ЄНП) в ЄП, поширеному в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Група ЄНП у Європейському парламенті вимагає проведення парламентських дебатів на пленарному засіданні наступного тижня (з 26 до 29 квітня – ред.) щодо поточного нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Аргументуючи необхідність проведення термінових дебатів, заступник президента ЄП, представник ЄНП Європейського парламенту Сандра Калнієте заявила, що "колективний обов’язок Європи - підтвердити нашу підтримку України".

"Ми хотіли б почути від президентів Європейської комісії та Європейської Ради, як Європейський Союз має намір це зробити", - сказала вона.

Європарламентар констатувала, що біля кордону з Україною Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців, і лише цього року вже вбито 26 українських солдатів.

"Ситуація погіршується і становить серйозну загрозу, що посилюється, європейській стабільності та безпеці, а також суверенітету України", - наголосила Калнієте.

Водночас політик вважає, що "російському режиму доведеться заплатити ціну за свою агресію проти України, а також за те, як він поводиться з Олексієм Навальним".

"Ми маємо бачити російський уряд таким, яким він є, - загрозливою, ненадійною диктатурою, яка зберігає свою владу за допомогою агресії проти своїх сусідів і своїх політичних опонентів. Ми вже бачили цей точний сценарій, який розігрувався раніше. Ми не можемо дозволити, щоб це повторилося знову", - заявила вона.

При цьому євродепутат висловила упевненість, що "ЄС і держави-члени мають почати виконувати свої декларації та допомогти Україні у військовому плані щодо посилення потенціалу, а також політично".

"Це має роз'яснити без зволікання вища влада Європейського Союзу. Крім того, разом із нашими партнерами час надати Україні План дій щодо членства в НАТО", - підсумувала Калнієте.