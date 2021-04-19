УКР
Українська делегація сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо ескалації РФ ситуації на Донбасі, - нардепка "Слуги народу" Кравчук

Постійна делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи під час весняної сесії сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо провокацій Російської Федерації та ескалації військових дій на Донбасі.

Про це повідомила заступниця члена української делегації, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно важливою для нашої делегації є підтримка заяви членів Парламентської асамблеї Ради Європи щодо провокацій Російської Федерації та ескалації військових дій, підготованої литовським колегою та другом України Емануелісом Зінгерісом в межах співпраці у форматі Балтік+. Я відчуваю велику вдячність за цей стратегічний для нас текст" , - написала Кравчук.

Вона підкреслила, що на сьогодні необхідно використовувати доступ до всіх міжнародних майданчиків, щоб привернути увагу до загострення ситуації біля кордонів України через скупчення російських військ біля кордонів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ. Заплановано дебати про російську загрозу миру в Європі

"Також ми продовжуємо комунікувати Кримську платформу і закликаємо делегатів країн-учасниць брати участь на рівні ПАРЄ. На цьому тижні матимемо кілька зустрічей, де зможемо обговорити з партнерами подальші спільні дії", - додала Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні в Страсбурзі стартувала весняна сесія ПАРЄ. Заплановані дебати про російську загрозу миру в Європі.

Кравчук Леонід (546) ПАРЄ (856) росія (67841)
схоже клутін, своїми бряцаннями іржавого залізяччя, намагається врятувати наше недолуге керівництво-зрадників з препіздентом на чолі!
ви подивіться - нічого більше не чути про вегнергєйт, нічого не чути про фільм-розслідування - всі обговорюють клутінську буху салдатню
19.04.2021 12:32 Відповісти
Надеяться в современном Мире надо только на СЕБЯ !
19.04.2021 12:24 Відповісти
Українська делегація сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо ескалації РФ ситуації на Донбасі, - нардепка "Слуги народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9740
19.04.2021 12:42 Відповісти
На бубачку-мЬІролюбця?
19.04.2021 12:26 Відповісти
Ну уж точно ни на Барыгу - Жму пуку -Обнимаю ...
19.04.2021 12:28 Відповісти
Вам не надоело,надеяться,выпрашивать,смотреть кто бы помог?а сами?
19.04.2021 12:49 Відповісти
схоже клутін, своїми бряцаннями іржавого залізяччя, намагається врятувати наше недолуге керівництво-зрадників з препіздентом на чолі!
ви подивіться - нічого більше не чути про вегнергєйт, нічого не чути про фільм-розслідування - всі обговорюють клутінську буху салдатню
19.04.2021 12:32 Відповісти
зате по Європі чути скандал у ПАРЄ стосовно "кав'ярної дипломатії"

https://twitter.com/al_gedz

https://twitter.com/al_gedz Лось https://twitter.com/al_gedz @al_gedz https://twitter.com/al_gedz/status/1383893768118538241 13 ч

Історія про те, як Алієв купляв німецьких та італійських відомих парламентарів, чиновників Ради Європи. Якщо йому вдалося це зробити за допомогою ікри кав'яру, килимів та віп-відпочинку, то можете уявити, що можуть росіяни: https://www.esiweb.org/newsletter/strangest-love-affair-autocrats-and-parliamentarians-berlin-strasbourg
19.04.2021 13:35 Відповісти
"Кав'ярна дипломатія" - так називався наш звіт від травня 2012 року, в якому ми описували, як режим Алієва проник в Раду Європи. Символом цієї політики була ікра, але насправді мова йшла про великі гроші. Ювелірні вироби, дорогі килими, запрошення на рейси до Баку бізнес-класу, включаючи зупинку в розкішних готелях Стамбула. Це було випробування: хто прийняв такі подарунки, той претендував на подальші, більші. Так було і з італійським християнським демократом Лукою Волонте, якого в січні цього року засудили у Мілані на чотири роки ув'язнення за отримання хабаря від Азербайджану. Волонте був не будь-яким депутатом, а лідером групи Європейської народної партії, найбільшої в Парламентській асамблеї Ради Європи, до якої входить ХДС. Він допоміг мобілізувати більшість депутатів, https://www.esiweb.org/publications/azerbaijan-debacle-pace-debate-23-january-2013 проголосувати проти резолюції щодо політичних в'язнів в Азербайджані в січні 2013 р. Одним із наслідків цього скандального голосування стала https://www.esiweb.org/newsletter/hunger-strike-european-values-and-open-letter чергова хвиля арештів в Азербайджані. Усі, хто співпрацював з Радою Європи в Баку, були заарештовані. Ще одним наслідком було те, що https://youtu.be/yFIjBgjXn3o Алієв міг публічно заявити з холодною посмішкою, що в його країні немає політичних в'язнів - врешті-решт, Рада Європи це підтвердила 125 голосами.
19.04.2021 13:37 Відповісти
Тут більш видно правило - якщо не нападаєш ти - нападають на тебе.
19.04.2021 12:34 Відповісти
Мені теж цікаво, чому не бачимо того багато обіцяного фільму-бомби про "вагнергейт"? Вже всі "Ванги" українського розливу проанонсували його віхід, І ДЕ???
19.04.2021 12:37 Відповісти
19.04.2021 12:42 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:50 Відповісти
УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ Українська делегація сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо ескалації РФ ситуації на Донбасі, - нардепка "Слуги народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7667
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:33 Відповісти
 
 