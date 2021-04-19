Українська делегація сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо ескалації РФ ситуації на Донбасі, - нардепка "Слуги народу" Кравчук

Постійна делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи під час весняної сесії сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо провокацій Російської Федерації та ескалації військових дій на Донбасі.

Про це повідомила заступниця члена української делегації, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно важливою для нашої делегації є підтримка заяви членів Парламентської асамблеї Ради Європи щодо провокацій Російської Федерації та ескалації військових дій, підготованої литовським колегою та другом України Емануелісом Зінгерісом в межах співпраці у форматі Балтік+. Я відчуваю велику вдячність за цей стратегічний для нас текст" , - написала Кравчук.

Вона підкреслила, що на сьогодні необхідно використовувати доступ до всіх міжнародних майданчиків, щоб привернути увагу до загострення ситуації біля кордонів України через скупчення російських військ біля кордонів України.

"Також ми продовжуємо комунікувати Кримську платформу і закликаємо делегатів країн-учасниць брати участь на рівні ПАРЄ. На цьому тижні матимемо кілька зустрічей, де зможемо обговорити з партнерами подальші спільні дії", - додала Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні в Страсбурзі стартувала весняна сесія ПАРЄ. Заплановані дебати про російську загрозу миру в Європі.