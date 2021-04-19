Українська делегація сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо ескалації РФ ситуації на Донбасі, - нардепка "Слуги народу" Кравчук
Постійна делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи під час весняної сесії сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо провокацій Російської Федерації та ескалації військових дій на Донбасі.
Про це повідомила заступниця члена української делегації, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Надзвичайно важливою для нашої делегації є підтримка заяви членів Парламентської асамблеї Ради Європи щодо провокацій Російської Федерації та ескалації військових дій, підготованої литовським колегою та другом України Емануелісом Зінгерісом в межах співпраці у форматі Балтік+. Я відчуваю велику вдячність за цей стратегічний для нас текст" , - написала Кравчук.
Вона підкреслила, що на сьогодні необхідно використовувати доступ до всіх міжнародних майданчиків, щоб привернути увагу до загострення ситуації біля кордонів України через скупчення російських військ біля кордонів України.
"Також ми продовжуємо комунікувати Кримську платформу і закликаємо делегатів країн-учасниць брати участь на рівні ПАРЄ. На цьому тижні матимемо кілька зустрічей, де зможемо обговорити з партнерами подальші спільні дії", - додала Кравчук.
Нагадаємо, сьогодні в Страсбурзі стартувала весняна сесія ПАРЄ. Заплановані дебати про російську загрозу миру в Європі.
ви подивіться - нічого більше не чути про вегнергєйт, нічого не чути про фільм-розслідування - всі обговорюють клутінську буху салдатню
https://twitter.com/al_gedz
https://twitter.com/al_gedz Лось https://twitter.com/al_gedz @al_gedz https://twitter.com/al_gedz/status/1383893768118538241 13 ч
Історія про те, як Алієв купляв німецьких та італійських відомих парламентарів, чиновників Ради Європи. Якщо йому вдалося це зробити за допомогою
ікрикав'яру, килимів та віп-відпочинку, то можете уявити, що можуть росіяни: https://www.esiweb.org/newsletter/strangest-love-affair-autocrats-and-parliamentarians-berlin-strasbourg
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
