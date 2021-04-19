УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
5 041 11

Кориневич про ситуацію в Азовському морі: Чергове грубе порушення Росією міжнародного права

Кориневич про ситуацію в Азовському морі: Чергове грубе порушення Росією міжнародного права

МЗС України зажадало від Росії негайно скасувати рішення про незаконне перекриття акваторії Азовського моря. Ситуацію прокоментував представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

"Ми абсолютно згодні з позицією МЗС. Це чергове грубе порушення міжнародного права, тепер — міжнародного морського права. Безумовно, стосовно використання міжнародної Керченської протоки РФ не може здійснювати такі дії. Крім того, виникає питання про дотримання інших конвенцій міжнародного морського права. Наприклад, конвенції про порятунок життя на морі та інших. Це може мати негативні наслідки, якщо трапиться якась катастрофа в цьому місці.

Це дуже грубе порушення, і всі українські органи влади готові до того, що Російська Федерація може здійснювати грубі порушення міжнародного права, і ми готові реагувати на це як самі, так і з нашими міжнародними партнерами", — сказав він.

Кориневич пояснив, як Україна може реагувати на дії РФ.

"Я думаю, ця ситуація — це той випадок, коли ми можемо разом з міжнародними партнерами за допомогою їх уваги до ситуації в Чорному та Азовському морі вплинути на те, щоб країна-окупант поводилася відповідно до норм міжнародного права. Що до інших варіантів, ми розуміємо, що Росія — держава-агресор, і інші варіанти, крім політичного, санкційного тиску, це підвищена увага до обороноздатності, зокрема на півдні", — сказав він.

Читайте також: Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ

Нагадаємо, Росія оголосила про закриття частини акваторії Азовського моря на 6 місяців, пояснюючи це своїми військовими навчаннями.

Автор: 

Азовське море (1621) росія (67841) Кориневич Антон (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Зелень думала шо варто лише зазирнути ***** вглаз і все устаканиться.
показати весь коментар
19.04.2021 12:41 Відповісти
+6
Пока кацапам не замаячит закрытие Босфора - будут падать на мороз.....
показати весь коментар
19.04.2021 12:43 Відповісти
+4
так выйдите с договора о Азовском море и будут воды его Международными и через Керченский пролив будут проходить все суда как через Босфор
показати весь коментар
19.04.2021 12:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелень думала шо варто лише зазирнути ***** вглаз і все устаканиться.
показати весь коментар
19.04.2021 12:41 Відповісти
так выйдите с договора о Азовском море и будут воды его Международными и через Керченский пролив будут проходить все суда как через Босфор
показати весь коментар
19.04.2021 12:41 Відповісти
Пока кацапам не замаячит закрытие Босфора - будут падать на мороз.....
показати весь коментар
19.04.2021 12:43 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показати весь коментар
19.04.2021 12:49 Відповісти
А хто такий Корінєвіч? А де заява Зєлєнского і його МЗС? Де засідання його приватного РНБО?
показати весь коментар
19.04.2021 12:58 Відповісти
Международные партнёры - зебилы, вы помните "
Перелік кримінальних проваджень:Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади."?
показати весь коментар
19.04.2021 13:10 Відповісти
"Россия объявила о закрытии части акватории Азовского моря на 6 месяцев"



Далой агрисивного Порошенко, который пытался провести украинские корабли в Мариуполь!
показати весь коментар
19.04.2021 13:19 Відповісти
Росія закрила Азовське море, ок, а транзит мордовських вантажних вагонів закрити слабо?
показати весь коментар
19.04.2021 13:51 Відповісти
Закрити всім мокшанським суднам захід до цивілізованих портів світу на такий самий термін .
показати весь коментар
19.04.2021 14:22 Відповісти
Нефте и газопроводы работают еще пока через Украину?))) Значит Европа проявит озабоченность, а достроив "СП-2", вообще озабоченность минимизируется...
показати весь коментар
19.04.2021 14:33 Відповісти
этой мрази однозначно- перекрыть для их лоханок и босфор и суэц и еще ппару-тройку их активных плаваний дерма..- только так))) иначе эту срань на наших внутренних морях не остановишь..))- срочно необходимо в сб ес и оон решить эту проблему !!)))
показати весь коментар
20.04.2021 02:46 Відповісти
 
 