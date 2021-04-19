Кориневич про ситуацію в Азовському морі: Чергове грубе порушення Росією міжнародного права

МЗС України зажадало від Росії негайно скасувати рішення про незаконне перекриття акваторії Азовського моря. Ситуацію прокоментував представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич.

про це він повідомив у програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

"Ми абсолютно згодні з позицією МЗС. Це чергове грубе порушення міжнародного права, тепер — міжнародного морського права. Безумовно, стосовно використання міжнародної Керченської протоки РФ не може здійснювати такі дії. Крім того, виникає питання про дотримання інших конвенцій міжнародного морського права. Наприклад, конвенції про порятунок життя на морі та інших. Це може мати негативні наслідки, якщо трапиться якась катастрофа в цьому місці.

Це дуже грубе порушення, і всі українські органи влади готові до того, що Російська Федерація може здійснювати грубі порушення міжнародного права, і ми готові реагувати на це як самі, так і з нашими міжнародними партнерами", — сказав він.

Кориневич пояснив, як Україна може реагувати на дії РФ.

"Я думаю, ця ситуація — це той випадок, коли ми можемо разом з міжнародними партнерами за допомогою їх уваги до ситуації в Чорному та Азовському морі вплинути на те, щоб країна-окупант поводилася відповідно до норм міжнародного права. Що до інших варіантів, ми розуміємо, що Росія — держава-агресор, і інші варіанти, крім політичного, санкційного тиску, це підвищена увага до обороноздатності, зокрема на півдні", — сказав він.

Нагадаємо, Росія оголосила про закриття частини акваторії Азовського моря на 6 місяців, пояснюючи це своїми військовими навчаннями.