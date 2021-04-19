12 футбольних топклубів заявили про створення Суперліги Європи. УЄФА обіцяє "зупинити цей цинічний проєкт"
Провідні футбольні клуби оголосили про створення нового турніру під назвою Суперліга Європи. В УЄФА заявили, що не допустять його проведення.
Як передає Цензор.НЕТ, пресреліз організаторів турніру в Twitter опублікував журналіст Роб Харріс.
"Провідні європейські футбольні клуби оголошують про створення нового змагання - Суперліги Європи. Дванадцять провідних європейських футбольних клубів зібралися сьогодні разом, щоб оголосити, що вони погодилися створити нове змагання в середині тижня - Суперлігу, управління якою буде в руках її клубів-засновників", - йдеться в пресрелізі.
Так, до списку учасників увійшли 12 клубів: "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" , "Реал" і "Тоттенхем".
Зазначається, що главою турніру став президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес, а його заступниками - Андреа Аньєллі президент "Ювентуса", а також Джоел Глейзер - співвласник "Манчестер Юнайтед".
Ще до офіційного оголошення рішення про створення Суперліги УЄФА виступило зі спільною заявою з національними асоціаціями та лігами Англії, Іспанії та Італії і пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб "зупинити цей цинічний проєкт".
"Ми розглянемо всі доступні нам заходи на всіх юридичних та спортивних рівнях, щоб запобігти йому. Футбол базується на відкритих змаганнях і спортивному принципі, і ніяк інакше", - йдеться в повідомленні.
Крім того, раніше FIFA і шість її конфедерацій заявили, що всі клуби, які беруть участь у цьому проєкті, будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в будь-яких інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні, а їхнім футболістам може бути заборонено виступати за національні збірні.
Тобто або футболісти грають лише в турнірах УЄФА, або лише в турнірах не від УЄФА - в чемпіонатах країн, лізі чемпіоні і збірних вони не мають грати. Ібо ніззя сидіти однією дупою на двохс тільцях!
А якщо серьозно , ось що може зробити футболіст, в якого контракт до якого усе це ФІФА нема жодного стосунку ?! На жодного суддю в світі той ФІФА ніякого впливу не має , а ось за порушення контракту гравець почне грати бешкоштовно й ще й доплачувати штрафи .
про яку нову планку можна говорити при фактичній монополізації турніру кількома клубами?
Ну і де спортивний принцип? Чому з цієї суперліги неможливо вилетіти?
Допустимо, хтось із власників перестане фінансувати клуб - ну от як Бєня Дніпро чи Курвченко Металіст? Може хтось із власників клубів просто не матиме зайвих грошей чи обанкротиться - і клуб різко погіршить якість гри, скотиться до рівня масковскава спартака. Дивитися його ігри стане нецікаво, прибутки від трансляцій впадуть, а з суперліги його, як засновника, виключити нільзя. Що тоді?
І де вони тепер?
Без денежных мешков футбол станет здоровее. Интрига появится в ЛЧ. И шанс для команд по скромнее)
Це Італія-Англія-Іспанія. ІАІ - одним словом.
Тотенхем наверное взяли, чтобы было 12 команд, а не 11. Плюс надеялись на авторитет Моуриньо.
Кстати, нет и Баварии
Но мы же ничего не знаем о подковерных переговорах.
Позиція ФІФА/УЄФА проста: або футболісти грають лише в турнірах ФІФА/УЄФА, або лише в турнірах не від ФІФА/УЄФА. Якщо вони вибрали цю суперлігу, то клуби мусять відмовитися від чемпіонатів своїх країн і ліги чемпіонів, а гравців ще й і зі збірних мають виключити. Бо не можна сидіти однією дупою на двохс тільцях!
Ну что ж, симптомы проявятся вскоре.