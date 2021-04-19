УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4454 відвідувача онлайн
Новини
12 173 43

12 футбольних топклубів заявили про створення Суперліги Європи. УЄФА обіцяє "зупинити цей цинічний проєкт"

12 футбольних топклубів заявили про створення Суперліги Європи. УЄФА обіцяє "зупинити цей цинічний проєкт"

Провідні футбольні клуби оголосили про створення нового турніру під назвою Суперліга Європи. В УЄФА заявили, що не допустять його проведення.

Як передає Цензор.НЕТ, пресреліз організаторів турніру в Twitter опублікував журналіст Роб Харріс.

"Провідні європейські футбольні клуби оголошують про створення нового змагання - Суперліги Європи. Дванадцять провідних європейських футбольних клубів зібралися сьогодні разом, щоб оголосити, що вони погодилися створити нове змагання в середині тижня - Суперлігу, управління якою буде в руках її клубів-засновників", - йдеться в пресрелізі.

Так, до списку учасників увійшли 12 клубів: "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" , "Реал" і "Тоттенхем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УАФ довічно дискваліфікувала 26 спортсменів, які грали за футбольні команди "ЛДНР"

Зазначається, що главою турніру став президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес, а його заступниками - Андреа Аньєллі президент "Ювентуса", а також Джоел Глейзер - співвласник "Манчестер Юнайтед".

Ще до офіційного оголошення рішення про створення Суперліги УЄФА виступило зі спільною заявою з національними асоціаціями та лігами Англії, Іспанії та Італії і пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб "зупинити цей цинічний проєкт".

"Ми розглянемо всі доступні нам заходи на всіх юридичних та спортивних рівнях, щоб запобігти йому. Футбол базується на відкритих змаганнях і спортивному принципі, і ніяк інакше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше FIFA і шість її конфедерацій заявили, що всі клуби, які беруть участь у цьому проєкті, будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в будь-яких інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні, а їхнім футболістам може бути заборонено виступати за національні збірні.

Автор: 

УЄФА (153) футбол (1595)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
УЕФА в шоке.Это ж сколько денег мимо кассы.
показати весь коментар
19.04.2021 13:07 Відповісти
+13
Ах ха хах, а не много ли уефа на себя берет?
показати весь коментар
19.04.2021 13:05 Відповісти
+9
Бабло и то огромное - и мимо уефа - вот в чем дело,вот почему дергаются...
показати весь коментар
19.04.2021 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ах ха хах, а не много ли уефа на себя берет?
показати весь коментар
19.04.2021 13:05 Відповісти
УЕФА готова взять себе ещё больше
показати весь коментар
19.04.2021 13:22 Відповісти
а не дох ли эти гланды соккера на себя взяли..???
показати весь коментар
20.04.2021 02:50 Відповісти
УЕФА в шоке.Это ж сколько денег мимо кассы.
показати весь коментар
19.04.2021 13:07 Відповісти
Воно-то так, але всі клуби і футболісти, які грають під егідою УЄФА погодилися на умови - за участь в турнірах поза юрисдикцією УЄФА іде штраф і навіть відлучення від футболу. От на днях ФФУ і УЄФА відлучили пожиттєво від футболу футболістів, які грали в "чемпіонаті днр!. Чим ця нова ліга відрізняється???

Тобто або футболісти грають лише в турнірах УЄФА, або лише в турнірах не від УЄФА - в чемпіонатах країн, лізі чемпіоні і збірних вони не мають грати. Ібо ніззя сидіти однією дупою на двохс тільцях!
показати весь коментар
19.04.2021 13:49 Відповісти
Мне нравится когда быдло-болельщики радуются, что футбольные деньги пройдут мимо кассы УЕФА. И придут теперь в кассу президента Реала Переса и других инициаторов Суперлиги. Впрочем, в обоих случаях деньги проходят мимо болельщиков. Только в случае с созданием Суперлиги лохи-болельщики должны их выложить из своего кармана уже больше, потому что именно для того и создавался этот чисто коммерческий продукт. Футбол как спорт, детско-юношеские школы при клубах, национальный чемпионат? Не, не слышали. Мы радуемся, что деньги мимо кассы УЕФА, гы-гы-гы...
показати весь коментар
19.04.2021 15:57 Відповісти
Бабло и то огромное - и мимо уефа - вот в чем дело,вот почему дергаются...
показати весь коментар
19.04.2021 13:07 Відповісти
УЕФУ кинули)
показати весь коментар
19.04.2021 13:07 Відповісти
Що молодий щур з"явився ,відгризає ласий шматок !!!))))
показати весь коментар
19.04.2021 13:08 Відповісти
УЕФА, бей сепаратистов!
показати весь коментар
19.04.2021 13:08 Відповісти
У такому випадку бити потрібно по футболіста - аідлучати їх від участі у змаганнях під егідою ФІФА пожиттєво. Навряд, чи у власників клубів вистачить бабла, щоб компенсувати гравцям фінансові втрати, особливо на тлі відсутності уболівальників. І, до речі, інші турніри стануть більш видовищними через загальне вирівнювання класу команд, що не входять у цей пул. Змагання не будуть аж такими передбачуваними.
показати весь коментар
19.04.2021 13:08 Відповісти
Якщо шукати "цапа відбувайла" , то крайще не футболістів чепати, а уболювальників . Й зразу призначати кожному уболювальнику 50 шпіцрутенів , або садити їх на сіль !

А якщо серьозно , ось що може зробити футболіст, в якого контракт до якого усе це ФІФА нема жодного стосунку ?! На жодного суддю в світі той ФІФА ніякого впливу не має , а ось за порушення контракту гравець почне грати бешкоштовно й ще й доплачувати штрафи .
показати весь коментар
19.04.2021 13:18 Відповісти
Якщо футболісти плюють на ФІФА, то ФІФА має певне моральне і юридичне право плювати на футболістів. Це справедливо.
показати весь коментар
19.04.2021 13:35 Відповісти
футбол перетворюєтся в ********...***** ісчо напакостить
показати весь коментар
19.04.2021 13:10 Відповісти
Интересно было бы послушать и вторую сторону.
показати весь коментар
19.04.2021 13:10 Відповісти
Шахтар заявил об возможном участвии в той "Супер лиги".
показати весь коментар
19.04.2021 13:10 Відповісти
Пруф? Бо на повну маячню схоже, в них немає тих грошей для цього турніру.
показати весь коментар
19.04.2021 13:51 Відповісти
Пофиг на хвутбол - на Днестре плотва берет!)))))
показати весь коментар
19.04.2021 13:11 Відповісти
Плотва то на Волгє, у нас тараня
показати весь коментар
22.04.2021 06:41 Відповісти
ФИФА, бей сепаратистов!
показати весь коментар
19.04.2021 13:12 Відповісти
Созрела необходимость глобально переформатировать не только ООН, ВОЗ, ОБСЕ попутно всяческие ПАРЕ-ПАСЕ, Трансперенси и Амнести Интернешелы и т.д... но даже ФИФА. Ничего не поделаешь на длительном отрезке времени любая структура особенно глобальная и разветвленная почти неизбежно бюрократизириуется, коррумпируется и деградирует, это закономерный процесс - кажуть специалисты по управлению. С ФИФА все давно ясно , но и УЕФА с их Мишелями Платини тоже светились в скандалах. Ну что плохого в СуперЛиге? Это реально новый виток в развитии футбола - лучшие клубные команды мира (не Европы а именно мира) зададут новую планку в футболе, это для развития и укрепления интереса болельщиков отличный формат.
показати весь коментар
19.04.2021 13:13 Відповісти
все це цікаво хібашо для глорі хантерів, а справжні вболівальники своїх клубів як раз і пролітають.

про яку нову планку можна говорити при фактичній монополізації турніру кількома клубами?
показати весь коментар
19.04.2021 13:34 Відповісти
Це Тотенхем краща клубна команда світу?))))

Ну і де спортивний принцип? Чому з цієї суперліги неможливо вилетіти?

Допустимо, хтось із власників перестане фінансувати клуб - ну от як Бєня Дніпро чи Курвченко Металіст? Може хтось із власників клубів просто не матиме зайвих грошей чи обанкротиться - і клуб різко погіршить якість гри, скотиться до рівня масковскава спартака. Дивитися його ігри стане нецікаво, прибутки від трансляцій впадуть, а з суперліги його, як засновника, виключити нільзя. Що тоді?
показати весь коментар
19.04.2021 13:56 Відповісти
В НБА и НХЛ тоже не вылетают по результатам. Если начнут работать, будут адаптироваться, менять формат.
показати весь коментар
19.04.2021 15:26 Відповісти
Там не вилітають, але і не залітають) Плюс, там команд в рази більше!
показати весь коментар
19.04.2021 15:32 Відповісти
Так это сейчас, а начинали они с меньше 10 клубов. Понятно, что тут два варианта: или турнир прогорит и клубы пойдут на поклон к УЕФА, или турнир станет популярным и финансово выгодным, что потянет к нему другие клубы.
показати весь коментар
19.04.2021 17:39 Відповісти
Я жив в той час коли частина хокейних клубів північної Америки відокремились від НХЛ і заснували ВХА.
І де вони тепер?
показати весь коментар
19.04.2021 13:16 Відповісти
Бабло разлагает всё.
показати весь коментар
19.04.2021 13:21 Відповісти
що ж, ідея подібного турніру завжди була цікавою. але от знаходження в турнірі певних клубів просто по праву народження нівелює всю спортивну складову. це вже буде не футбол, а футбольне шоу.
показати весь коментар
19.04.2021 13:24 Відповісти
Народная Футбольная Республика
показати весь коментар
19.04.2021 13:25 Відповісти
Не тільки УЕФА але ще й ФІФА засуждує цей проект та погрожують санкціями і дискваліфікаціями. Показово, що серед засновників "Суперліги" немає жодного клубу з Німеччини та Франції. Про яку "Суперлігу Європи" тоді мова? Я розумію наприклад Реал, Барса, Юве, Манчестер тощо... але що там робить "гранд" "Тотенгем"? Моуріньо, доречі, сьогодні вранці був звільнений з посади коуча, тому що відмовився виводити Тотенгем на тренування в знак протесту проти входження клубу до засновників цієї "Суперліги".
показати весь коментар
19.04.2021 13:29 Відповісти
Да пусть эти сепары отделяются. Выгнать из национальных чемпионатов. Лишить футболистов проф. статуса - поиграл в суперлиге, больше нигде не сыграешь (разве что за чемпионат днр).
Без денежных мешков футбол станет здоровее. Интрига появится в ЛЧ. И шанс для команд по скромнее)
показати весь коментар
19.04.2021 13:36 Відповісти
Але тут нема жодного німецького клубу, що це за Суперліга???
Це Італія-Англія-Іспанія. ІАІ - одним словом.
показати весь коментар
19.04.2021 13:41 Відповісти
Лидера Франции тоже нет
показати весь коментар
19.04.2021 13:50 Відповісти
До речі да, ПСЖ програли чемпіонат... І яким боком у суперлізі Тотенхем?
показати весь коментар
19.04.2021 13:52 Відповісти
Все выше перечисленные команды тоже проигрывали свои чемпионаты.
Тотенхем наверное взяли, чтобы было 12 команд, а не 11. Плюс надеялись на авторитет Моуриньо.
Кстати, нет и Баварии
показати весь коментар
19.04.2021 14:22 Відповісти
Ну тоді вже могли взять Атлетіко чи там Наполі...
показати весь коментар
19.04.2021 14:33 Відповісти
Согласен. Но для этого нужно было еще согласие владельцев клубов.
Но мы же ничего не знаем о подковерных переговорах.
показати весь коментар
19.04.2021 15:50 Відповісти
От на днях ФФУ і УЄФА відлучили пожиттєво від футболу футболістів, які грали в "чемпіонаті днр"! Не через те, що вони сєпари, а через те, що вони грали у турнірах поза юрисдикцією УЄФА. Чим ця нова ліга з юридичної точки зору відрізняється від чемпіонату лугандонії???

Позиція ФІФА/УЄФА проста: або футболісти грають лише в турнірах ФІФА/УЄФА, або лише в турнірах не від ФІФА/УЄФА. Якщо вони вибрали цю суперлігу, то клуби мусять відмовитися від чемпіонатів своїх країн і ліги чемпіонів, а гравців ще й і зі збірних мають виключити. Бо не можна сидіти однією дупою на двохс тільцях!
показати весь коментар
19.04.2021 13:51 Відповісти
Снобизм поразил сильнейшие клубы Европы.
Ну что ж, симптомы проявятся вскоре.
показати весь коментар
19.04.2021 15:02 Відповісти
Ничего не выйдет.
показати весь коментар
19.04.2021 16:06 Відповісти
Инициаторов дисквалифицировать навсегда.
показати весь коментар
19.04.2021 17:19 Відповісти
УЕФА без этих клубов становится ФФУ...к чему угрозы ?
показати весь коментар
19.04.2021 17:59 Відповісти
 
 