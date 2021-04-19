12 футбольних топклубів заявили про створення Суперліги Європи. УЄФА обіцяє "зупинити цей цинічний проєкт"

Провідні футбольні клуби оголосили про створення нового турніру під назвою Суперліга Європи. В УЄФА заявили, що не допустять його проведення.

Як передає Цензор.НЕТ, пресреліз організаторів турніру в Twitter опублікував журналіст Роб Харріс.

"Провідні європейські футбольні клуби оголошують про створення нового змагання - Суперліги Європи. Дванадцять провідних європейських футбольних клубів зібралися сьогодні разом, щоб оголосити, що вони погодилися створити нове змагання в середині тижня - Суперлігу, управління якою буде в руках її клубів-засновників", - йдеться в пресрелізі.

Так, до списку учасників увійшли 12 клубів: "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" , "Реал" і "Тоттенхем".

Зазначається, що главою турніру став президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес, а його заступниками - Андреа Аньєллі президент "Ювентуса", а також Джоел Глейзер - співвласник "Манчестер Юнайтед".

Ще до офіційного оголошення рішення про створення Суперліги УЄФА виступило зі спільною заявою з національними асоціаціями та лігами Англії, Іспанії та Італії і пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб "зупинити цей цинічний проєкт".

"Ми розглянемо всі доступні нам заходи на всіх юридичних та спортивних рівнях, щоб запобігти йому. Футбол базується на відкритих змаганнях і спортивному принципі, і ніяк інакше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше FIFA і шість її конфедерацій заявили, що всі клуби, які беруть участь у цьому проєкті, будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в будь-яких інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні, а їхнім футболістам може бути заборонено виступати за національні збірні.