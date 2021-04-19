УКР
Заповненість COVID-ліжок по Україні становить 57%: найвища завантаженість у Києві, - директор ЦГЗ Родина

У середньому по Україні заповненість лікарень пацієнтами з COVID-19 і з підозрою на вірус становить 57%.

Про це під час пресконференції в Києві повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заповненість ліжок залишається високою в деяких регіонах. У цілому по Україні вона становить 57% - це заповненість хворими з COVID-19 та пацієнтами з підозрою. Зараз на ліжках 5,5 тисяч пацієнтів із підозрою на COVID-19 і майже 39 тисяч пацієнтів, у яких підтверджений діагноз", - сказав Родина.

Найменша завантаженість ліжок у лікарнях Закарпатської, Івано-Франківської та Кіровоградської областей. Найвища у Києві, де заповнено більш як 65% відведених під госпіталізацію місць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У розпал локдауну "Слуга народу" Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родина повідомив, що всього під прийом хворих на коронавірусну інфекцію відведено понад 550 лікарень, у яких розміщено 77 690 ліжок. Майже 87% із відведених ліжок забезпечені подачею кисню. "Деякі регіони мають всі 100% ліжок, забезпечених киснем. Це Луганська, Кіровоградська та Харківська області", - сказав Родина.

карантин (18172) Київ (20187) Вітчизна (15) ЦГЗ (264) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
унылая брехня
19.04.2021 15:55 Відповісти
 
 