Заповненість COVID-ліжок по Україні становить 57%: найвища завантаженість у Києві, - директор ЦГЗ Родина

У середньому по Україні заповненість лікарень пацієнтами з COVID-19 і з підозрою на вірус становить 57%.

Про це під час пресконференції в Києві повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заповненість ліжок залишається високою в деяких регіонах. У цілому по Україні вона становить 57% - це заповненість хворими з COVID-19 та пацієнтами з підозрою. Зараз на ліжках 5,5 тисяч пацієнтів із підозрою на COVID-19 і майже 39 тисяч пацієнтів, у яких підтверджений діагноз", - сказав Родина.

Найменша завантаженість ліжок у лікарнях Закарпатської, Івано-Франківської та Кіровоградської областей. Найвища у Києві, де заповнено більш як 65% відведених під госпіталізацію місць.

Родина повідомив, що всього під прийом хворих на коронавірусну інфекцію відведено понад 550 лікарень, у яких розміщено 77 690 ліжок. Майже 87% із відведених ліжок забезпечені подачею кисню. "Деякі регіони мають всі 100% ліжок, забезпечених киснем. Це Луганська, Кіровоградська та Харківська області", - сказав Родина.