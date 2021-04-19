Резніков про допомогу Європи Україні: З автоматами захищати нас ніхто не прийде, але на фінансову допомогу можемо розраховувати. ВIДЕО
Україні не варто очікувати від Європи військової допомоги, але на допомогу технічного і фінансового характеру розраховувати можна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Мені здається, у них є варіанти прийняття жорстких рішень. Звісно, ніхто не прийде з автоматами нас захищати, це очевидно. Але, я думаю, отримувати певну серйозну допомогу технічного, фінансового характеру – на це ми точно можемо очікувати", — сказав він.
Резніков також наголосив на важливості посилення санкцій.
"Але ще головне, мені здається, вплив економічного характеру, більш жорсткий, може відбутися. Я згоден, що санкційний режим не тисне. Насправді він тисне, але вони вже отримали імунітет від тих санкцій, вони звикли жити в такому режимі. Тому сьогодні для нас дуже важливо – посилення тих санкцій, включаючи відмову від добудови "Північного потоку-2". Я переконаний, що відкрите військове вторгнення для росіян не вигідне. Вигідно їм сьогодні демонструвати загрозу", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чого намагаються нам завантажити цими бескінечними повторюваннями одной теж самої хєрні? типу "ви - наодинці", "ви - нікому не потрібні", "ніхто не буде за вас битися"?
до чого повторювати одну й ту саму куєту? що нарід склав лапки і здався клутіну?
ЗеЛОХторат бажає тільки одного - щоб вся праця комусь,а всі блага тільки їм.
(Молодеец)
Имел Зеля хобби,он деньги любил.
(Хороший мальчик)
Любил и копил.
(Что было дальше?)
Все дети как дети живут без забот,
(Счастливое детство)
А Зе на диете не ест и не пьёт,
(Бедный мальчик)
В копилку кладёт.
Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А остальноё всё дребедень.
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!
(Дальше что было?)
Здесь евро,там доллар,а где нибудь фунт.
(Большие деньги..)
Стал Зеля мошенник, мошенник и плут.
(Почему мошенник и плут?)
Скопил целый пуд.
(Ааа,молодец.)
Но в том то и дело,что он не один,
(Почему?)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек,наш)
Зе это забыл.
Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!
Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
мізки пролікуй путіносос
"технической помощи" назначается агент Андрей Ермак.
а "финансовой помощи" - брат Денис Ермак.
и бывшего лагеря,хоть и социалистического.
дати часткову автономію, завести сепарів до Верховної Ради, відбудувати
зруйнований Донбас за грощі бюджета України, все незмінно, все як завжди