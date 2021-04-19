УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4292 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 152 34

Резніков про допомогу Європи Україні: З автоматами захищати нас ніхто не прийде, але на фінансову допомогу можемо розраховувати. ВIДЕО

Україні не варто очікувати від Європи військової допомоги, але на допомогу технічного і фінансового характеру розраховувати можна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Мені здається, у них є варіанти прийняття жорстких рішень. Звісно, ніхто не прийде з автоматами нас захищати, це очевидно. Але, я думаю, отримувати певну серйозну допомогу технічного, фінансового характеру – на це ми точно можемо очікувати", — сказав він.

Резніков також наголосив на важливості посилення санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Час надати Україні ПДЧ в НАТО": Європейська народна партія вимагає дебатів у Європарламенті через нарощування російських військ

"Але ще головне, мені здається, вплив економічного характеру, більш жорсткий, може відбутися. Я згоден, що санкційний режим не тисне. Насправді він тисне, але вони вже отримали імунітет від тих санкцій, вони звикли жити в такому режимі. Тому сьогодні для нас дуже важливо – посилення тих санкцій, включаючи відмову від добудови "Північного потоку-2". Я переконаний, що відкрите військове вторгнення для росіян не вигідне. Вигідно їм сьогодні демонструвати загрозу", — сказав він.

Автор: 

Євросоюз (14162) Резніков Олексій (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
а финансы дружненько попилим
показати весь коментар
19.04.2021 13:15 Відповісти
+5
Дійсно ,в Україні ще багато доріг ,що потребують ремонта і на "велике крадівництво" грошенята потрібні !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 13:18 Відповісти
+3
На жаль ,невдячна та марна справ ,допомогати неробі !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 13:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а финансы дружненько попилим
показати весь коментар
19.04.2021 13:15 Відповісти
прям якийсь клутінський нарратів - "нас ніхто не прийде захищати з автоматами"!
чого намагаються нам завантажити цими бескінечними повторюваннями одной теж самої хєрні? типу "ви - наодинці", "ви - нікому не потрібні", "ніхто не буде за вас битися"?
до чого повторювати одну й ту саму куєту? що нарід склав лапки і здався клутіну?
показати весь коментар
19.04.2021 14:24 Відповісти
Є різниця між "допомагати воювати", та " воювати замісць".
ЗеЛОХторат бажає тільки одного - щоб вся праця комусь,а всі блага тільки їм.
показати весь коментар
20.04.2021 14:05 Відповісти
Дійсно ,в Україні ще багато доріг ,що потребують ремонта і на "велике крадівництво" грошенята потрібні !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 13:18 Відповісти
Только при внешнем контроле за каждым долларом. Иначе разворуют укроборонопромовцы и подобные, это невозможно искоренить. Внешний контроль за распределением помощи и люстрация всех бывших и нынешних управленцев оборонки, вплоть до начальников отделов. И показательно посадить вороватого подонка Найема, не знаю за что именно, но больше года в этой сфере, значит точно уже есть дел на 15 лет, при наличии независимого следствия. .
показати весь коментар
19.04.2021 13:19 Відповісти
pridut i ne tolko avtomatami,profesionalyje vojska uze izjavili zelanije.Nenado za vsex govorit. Budem bit fasistov vmeste.
показати весь коментар
19.04.2021 13:20 Відповісти
На жаль ,невдячна та марна справ ,допомогати неробі !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 13:22 Відповісти
Восьмой год уже , а ваши профессиональные войска так и не явились на допомогу Украине . Бить означит БИТЬ , а не выражать беспокойство и озабоченностью Бла , бла ...
показати весь коментар
19.04.2021 16:51 Відповісти
Сама дієва санкція ,проти Росіі,це вдала євроінтеграція України !!! На жаль,зелена пліснява нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!))))
показати весь коментар
19.04.2021 13:21 Відповісти
С рождения Зеля пай-мальчиком был,
(Молодеец)
Имел Зеля хобби,он деньги любил.
(Хороший мальчик)
Любил и копил.
(Что было дальше?)
Все дети как дети живут без забот,
(Счастливое детство)
А Зе на диете не ест и не пьёт,
(Бедный мальчик)
В копилку кладёт.

Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А остальноё всё дребедень.
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!

(Дальше что было?)
Здесь евро,там доллар,а где нибудь фунт.
(Большие деньги..)
Стал Зеля мошенник, мошенник и плут.
(Почему мошенник и плут?)
Скопил целый пуд.
(Ааа,молодец.)
Но в том то и дело,что он не один,
(Почему?)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек,наш)
Зе это забыл.

Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!
показати весь коментар
19.04.2021 13:26 Відповісти
Война видимо скоро начнется, посмотрим как помогать будут
показати весь коментар
19.04.2021 13:26 Відповісти
Не пощастило нам жити у час зміни Президента України на аби-що! Бажаю своїй країні пережити це лихо і вціліти, як суверенній державі!!!
показати весь коментар
19.04.2021 13:30 Відповісти
Може ось причина чому ЄС виділяє ці грощі -

Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ Резников о помощи Европы Украине: С автоматами защищать нас никто не придет, но на финансовую помощь можем рассчитывать - Цензор.НЕТ 9717


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показати весь коментар
19.04.2021 13:31 Відповісти
Це тобі нарошені розповіли?
показати весь коментар
19.04.2021 13:35 Відповісти
кацап - затусуйся в каналізацію
показати весь коментар
19.04.2021 13:36 Відповісти
Не можу- там твоя пика щільно стирчить!
показати весь коментар
19.04.2021 13:52 Відповісти
Чому це рашистська чмо ще не забанили на Цензорі довічно!?
показати весь коментар
19.04.2021 13:45 Відповісти
От і мені цікаво- чого ти досі тут повітря псуєш?
показати весь коментар
19.04.2021 13:51 Відповісти
лахта іди нафіг
показати весь коментар
19.04.2021 13:53 Відповісти
Ще одне казкове вилізло! Як там погоди намацковії?
показати весь коментар
19.04.2021 13:54 Відповісти
Що ти там верзеш кацапський виродок
показати весь коментар
19.04.2021 13:58 Відповісти
Я розумію, що в тебе оральна діарея, а сказати що хтів?
показати весь коментар
19.04.2021 14:04 Відповісти
смшно - кацапський виродок про словсну діарею річ завів...
мізки пролікуй путіносос
показати весь коментар
19.04.2021 20:37 Відповісти
по распределению (продаже Рашке)
"технической помощи" назначается агент Андрей Ермак.
а "финансовой помощи" - брат Денис Ермак.
показати весь коментар
19.04.2021 13:36 Відповісти
Как то все забыли про Анаконду.А ведь хруст костей от сжимания её стальных санкционных колец неминуем
Резніков про допомогу Європи Україні: З автоматами захищати нас ніхто не прийде, але на фінансову допомогу можемо розраховувати - Цензор.НЕТ 3392
показати весь коментар
19.04.2021 13:46 Відповісти
Продолжаеться. Достаточно сравнить реальные доходы РФ - Беларуси - Украины - Балтии
и бывшего лагеря,хоть и социалистического.
показати весь коментар
20.04.2021 13:59 Відповісти
Повії Кремля Макрон з Меркель вимагають від Зе амністувати сепарів Донбасу,
дати часткову автономію, завести сепарів до Верховної Ради, відбудувати
зруйнований Донбас за грощі бюджета України, все незмінно, все як завжди
показати весь коментар
19.04.2021 13:57 Відповісти
Денег не давать! Вооружение и всё остальное - да, спасибо огромное.
показати весь коментар
19.04.2021 14:09 Відповісти
Будут воевать,скорее,не автосматами,а беспилотниками, как сейчас принято. Что готово для защиты страны в этом направлении? Только когда погибнет куча населения, вы очухаетесь и только начнете думать где же взять много беспилотников? Какое-либо решение этого вопроса уже есть ?
показати весь коментар
19.04.2021 14:47 Відповісти
Марні сподівання. Німеччина і Франція - головні бізнес партнери путіна, не надавали ні технічної, ні фінансової, ні військової допомоги Україні під час російської агресії і ніколи не нададуть.
показати весь коментар
19.04.2021 15:18 Відповісти
Кредити дадуть на свій нікчеммй мотлох,чи ти про що,автоматник Вітчизни?
показати весь коментар
19.04.2021 15:45 Відповісти
Денег зеленым в руки не давать---разворуют обязательно!
показати весь коментар
19.04.2021 22:15 Відповісти
Враховуючи негласне ембарго ФРН на продаж навіть ЧАСТИН летальної зброі,можна розраховувати ТІЛЬКИ на гуманітарну складову,таку,як вони постачають в орділо.
показати весь коментар
20.04.2021 13:54 Відповісти
 
 