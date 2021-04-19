Зеленський про святкування Великодня в період пандемії: Свято дуже важливе, але треба бути розважливими

Ситуацію з проходженням третьої хвилі пандемії COVID-19 в Україні обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський порушив питання підготовки до великодніх свят в умовах пандемії.

"У нас є вже досвід відзначання таких важливих свят. Хоча у нас і триває вакцинація, однак скупчення людей на сьогодні і досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія корегує наші плани. Впевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною та друзями, але цьогоріч нам треба бути розважливими", - наголосив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з "червоної зони", ситуація в місті Києві залишається складною.

