Зеленський про святкування Великодня в період пандемії: Свято дуже важливе, але треба бути розважливими

Ситуацію з проходженням третьої хвилі пандемії COVID-19 в Україні обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський порушив питання підготовки до великодніх свят в умовах пандемії.

"У нас є вже досвід відзначання таких важливих свят. Хоча у нас і триває вакцинація, однак скупчення людей на сьогодні і досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія корегує наші плани. Впевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною та друзями, але цьогоріч нам треба бути розважливими", - наголосив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з "червоної зони", ситуація в місті Києві залишається складною.

Зеленський Володимир (25515) карантин (18172) Великдень (362) Шмигаль Денис (4819) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+6
Это ты Тищенко расскажи!
19.04.2021 13:22 Відповісти
+2
Оманський брехун дилетант широкого профілю.
19.04.2021 13:24 Відповісти
+1
Зеленский:
"...а мы на плАнарчик, шашлыки, водочка, шаурма и кокс!!!"


Зеленский о праздновании Пасхи в период пандемии: Праздник очень важен, но надо быть рассудительными - Цензор.НЕТ 3890
19.04.2021 13:31 Відповісти
Та ясно, що Зеленський в частині щось посвяткувати - це профі. Так що навряд чи ковід чи якась інша бацила його зупинить перед такою можливістю погудіти.
19.04.2021 13:26 Відповісти
ЯКЩО НАСКОЧИТЬ НА ВІРУС , ЗУПИНИТЬ, ЙОМУ НАСРАТЬ ХТО ПРЕРЕД НИМ.
19.04.2021 13:30 Відповісти
важен, но / слова не комика -пианиста, а мудрого, сурового но справедливого правителя государства.
19.04.2021 13:27 Відповісти
Мама Рімма- Бубочка!, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!
- А если плохо?
- Пианино!
19.04.2021 13:36 Відповісти
Что бы поститься, не нужно собираться толпой!
Разговеться положено в семейном кругу.
Всё остальное "от лукавого".
19.04.2021 15:15 Відповісти
У нас церковь отделена от государства....
Поэтому этот праздник тебе как президенту должен быть пох....
А как человеку - нам твое мнение пох....
19.04.2021 17:24 Відповісти
Зеленський - НЕукраїнець і НЕхристиянин у нього начисто відсутня національна гідність Українця. Йому байдужі наші Національні Святині, Цінності, Свята і Герої. І наші біди і трагедії ("сеньйор-голодомор" - пам"ятаєте слова ублюдка?) Зеленський в Україні - лише жид на гастролях.
19.04.2021 17:34 Відповісти
 
 