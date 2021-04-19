Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції"

Організація "Рух опору капітуляції" попереджає, що буде чинити опір будь-яким зрадницьким діям, спрямованим на примус України до прийняття протиправних вимог Росії.

Про це організація повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з "кластерними" перемовинами у Нормандському форматі на фоні військово-дипломатичного тиску Росії застерігаємо українських представників від необдуманих кроків. Насамперед нашу тривогу викликає той факт, що Україну буде представляти Єрмак. Його ініціативи і дії неодноразово викликали осуд українського суспільства як такі, що відповідають інтересам Росії, а не України", - йдеться в повідомленні.

В організації нагадали президенту Зеленському, що будуть чинити опір будь-яким зрадницьким діям, спрямованим на примус України до прийняття протиправних вимог Росії.

Також читайте: Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"

"Хто б не висував такі вимоги і під якою обгорткою вони б не були замасковані, це не вдасться. Якщо наслідком переговорів буде капітуляція України, як би її не назвали – "гібридною", "кластерною" чи "поступовою", громадянське суспільство дасть відсіч, а зрадники неминуче будуть покарані", - підсумували в зверненні.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"