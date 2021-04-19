Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції"
Організація "Рух опору капітуляції" попереджає, що буде чинити опір будь-яким зрадницьким діям, спрямованим на примус України до прийняття протиправних вимог Росії.
Про це організація повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з "кластерними" перемовинами у Нормандському форматі на фоні військово-дипломатичного тиску Росії застерігаємо українських представників від необдуманих кроків. Насамперед нашу тривогу викликає той факт, що Україну буде представляти Єрмак. Його ініціативи і дії неодноразово викликали осуд українського суспільства як такі, що відповідають інтересам Росії, а не України", - йдеться в повідомленні.
В організації нагадали президенту Зеленському, що будуть чинити опір будь-яким зрадницьким діям, спрямованим на примус України до прийняття протиправних вимог Росії.
"Хто б не висував такі вимоги і під якою обгорткою вони б не були замасковані, це не вдасться. Якщо наслідком переговорів буде капітуляція України, як би її не назвали – "гібридною", "кластерною" чи "поступовою", громадянське суспільство дасть відсіч, а зрадники неминуче будуть покарані", - підсумували в зверненні.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Можете начинать сопротивляться
гістарычнага развіцця імперый . І яна неўстанна крочыць да сваёй пагібелі , як некалі
Рымская імперыя крочыла да сваёй .
Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
Подлинник картины,мрачной и суровой
Мы раскрасим радугой пёстрой и весёлой