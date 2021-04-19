УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8627 відвідувачів онлайн
Новини Нормандські переговори
5 170 24

Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції"

Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції"

Організація "Рух опору капітуляції" попереджає, що буде чинити опір будь-яким зрадницьким діям, спрямованим на примус України до прийняття протиправних вимог Росії.

Про це організація повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з "кластерними" перемовинами у Нормандському форматі на фоні військово-дипломатичного тиску Росії застерігаємо українських представників від необдуманих кроків. Насамперед нашу тривогу викликає той факт, що Україну буде представляти Єрмак. Його ініціативи і дії неодноразово викликали осуд українського суспільства як такі, що відповідають інтересам Росії, а не України", - йдеться в повідомленні.

В організації нагадали президенту Зеленському, що будуть чинити опір будь-яким зрадницьким діям, спрямованим на примус України до прийняття протиправних вимог Росії.

Також читайте: Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"

"Хто б не висував такі вимоги і під якою обгорткою вони б не були замасковані, це не вдасться. Якщо наслідком переговорів буде капітуляція України, як би її не назвали – "гібридною", "кластерною" чи "поступовою", громадянське суспільство дасть відсіч, а зрадники неминуче будуть покарані", - підсумували в зверненні.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1426)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Цьому чорту кривоногому та ще й гнусавому треба перед кожною поїздкою за "бугор" вказувати на "червоні лінії", за які йому ЗАСЬ! Бо його ляпи вже визивають відразу!...
показати весь коментар
19.04.2021 13:41 Відповісти
+7
Если результатом переговоров советников "нормандской четверки" будет капитуляция Украины, то общество даст отпор, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 5194
показати весь коментар
19.04.2021 13:46 Відповісти
+7
Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 3201
показати весь коментар
19.04.2021 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кантора Никаноровой!
показати весь коментар
19.04.2021 13:33 Відповісти
Не раскачивай лодку а то путен нападет
показати весь коментар
19.04.2021 13:33 Відповісти
Вава, готуй сраку для пенделя.
показати весь коментар
19.04.2021 13:33 Відповісти
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.




https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Можете начинать сопротивляться
показати весь коментар
19.04.2021 13:36 Відповісти
лохдауна треба прибирати, бо він всіх нас знищить
показати весь коментар
19.04.2021 14:30 Відповісти
Цьому чорту кривоногому та ще й гнусавому треба перед кожною поїздкою за "бугор" вказувати на "червоні лінії", за які йому ЗАСЬ! Бо його ляпи вже визивають відразу!...
показати весь коментар
19.04.2021 13:41 Відповісти
Одними дверима ОПи не обійдеться.
показати весь коментар
19.04.2021 13:43 Відповісти
из шинкаря гетьман, как из гавна пуля
показати весь коментар
19.04.2021 13:46 Відповісти
Если результатом переговоров советников "нормандской четверки" будет капитуляция Украины, то общество даст отпор, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 5194
показати весь коментар
19.04.2021 13:46 Відповісти
в правій руці намалюваного лохдауна має бути шаурма на палочці
показати весь коментар
19.04.2021 14:28 Відповісти
...шаурму уже сточил, походу
показати весь коментар
19.04.2021 14:29 Відповісти
Ню-ню..........
показати весь коментар
19.04.2021 13:54 Відповісти
Тут поможет только если Западная начнёт конкретно бузить, при чём по Житомир включительно, если уж Киеву так хочется под бомжей в кокошниках ложиться.
показати весь коментар
19.04.2021 13:59 Відповісти
В Украине десятки тысяч людей добровольно пошли на фронт и получили бесценный боевой опыт. Даже если представить фантастическую картину, что все до единого политика, генерала, чиновника, депутата и олигарха решили капитулировать перед Рашей , то все равно капитуляции Украины по факту не будет. Может это даже к лучшему, тогда из среды добровольцев и боевых офицеров появятся и новые лидеры, и новые генералы, и новые президенты. Пусть даже кацапы пользуясь предательством элит захватят 70-80% Украины, все равно поток цинковых гробов в Кацапстан обеспечен, демотивация и деморализация русских военных обеспечена, новое украинское правительство будет создано , помощь от Запада будет поступать. В Сталинграде полосочку берега не взяли нецмы а потом откатилиьсь до Берлина, так и тут, может кому то это смешным кажется, но я согласен с Пастуховым, Невзоровым, Фельшинским и многими другими , что финал войны при любом раскладе будет один - Расея развалится.
показати весь коментар
19.04.2021 14:04 Відповісти
Цудоўная думка .Расея, як "Трэцці Рым" павінна знікнуць з міравой мапы , гэта - закон
гістарычнага развіцця імперый . І яна неўстанна крочыць да сваёй пагібелі , як некалі
Рымская імперыя крочыла да сваёй .
Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показати весь коментар
19.04.2021 17:36 Відповісти
Взяли все фломастеры и рисуем кластеры.
Подлинник картины,мрачной и суровой
Мы раскрасим радугой пёстрой и весёлой
Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 1892
показати весь коментар
19.04.2021 14:14 Відповісти
"Рух опору капітуляції" - у вас, засранців, нема чим дати здачі. Ви за 1,5 роки так і не створили єдиного координаційного центру всіх політичних та громадських проукраїнських сил. Кого будемо висувати і обирати на наступних виборах президента? Знову якогось запроданого закацапленого представника політичної нації???
показати весь коментар
19.04.2021 14:25 Відповісти
"Рух опору капітуляції" - наверное создан, что бы поднять экономику и производство новейших систем вооружения Украины до высот США?
показати весь коментар
19.04.2021 15:19 Відповісти
Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 3201
показати весь коментар
19.04.2021 15:44 Відповісти
Капітуляція була вимушено підписана в лютому 2015 року, але 6 років вдавалось морочити голову путіну в той чи інший спосіб.Зараз прийжеться виконувати.І максимум, на що спроможеться наше суспільство це вчергове розмплювати двері. Але це для ОР невелика ціна за виконані Зеленським умови путіна..
показати весь коментар
19.04.2021 16:00 Відповісти
Ясно одне що якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як ВО "Свобода" ПС, Національний корпус.....і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже у нашій але поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, масові розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів московії і срср. Мільйон - другий... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи, ці окупанти )(уйла відразу ж розстріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями загарбниками і вижив, так тих швиденько приобули б в обісьцяні кацапські личаки і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати та ядрено - жваво наспівувати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант ще може наступити, і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам мертвичука...і різним перевертням "слугам кремля" змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу з проклятої ворожої паРаші.-
показати весь коментар
19.04.2021 16:12 Відповісти
 
 