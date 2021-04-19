Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин і ліків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив під час наради.
Зазначається, що з цією метою в 2021 році в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи для вирішення цього завдання.
"Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього", - зазначив президент.
У МОЗ також доповіли про роботу над планом закупівлі вакцини проти COVID-19 та щеплення населення. Уряд планує провакцинувати до 70% дорослого населення до кінця року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вот особенно пасхи "великомудрое государственное" решение:
"Праздник очень важен, но надо быть рассудительными"
Меркель и в Италии ввели 3-х дневный локдаун именно на Пасху
Дай миллиончик!
Ну дай, дай, дай !!!!!
а я тебе вакцину на коленке сделаю
в старые добре времена о такой хрени никто бы и не подумал
.
1. Разработать действенную вакцину очень сложно.
2. Всесторонне протестировать разработку еще в несколько раз сложнее и дороже.
3. ...а НАФИГА разрабатывать, когда в мире уже ДЕСЯТОК разработок ЕСТЬ?
4. наладить производство уже разработанных и протестированных вакцин, в миллион раз разумнее, дешевле, быстрее и логичнее.
5. Ты делаешь все наоборот, только потому, что тот вариант предложил Порошенко, да?
Одна есть!
"вакцинцу" дає за 70 градусів !!!!
круче пфайзера
На вопрос - "ну шо, де результат?" - будет перманентно даваться ответ - "ось теоретична модель, ось компьютерна модель, ось попередні результати, а кінцевих поки шо нема, недостатній рівень фінансування".
Не Верховная Рада, конечно, не Кабмин - но тоже ничего, тоже неплохо.
Зеля.... Прид-к.... Расставь приоритеты....
Задолбали эти "гиперлупы" от власти....
Редкий тормоз.