Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин і ліків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив під час наради.

Зазначається, що з цією метою в 2021 році в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

"Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього", - зазначив президент.

У МОЗ також доповіли про роботу над планом закупівлі вакцини проти COVID-19 та щеплення населення. Уряд планує провакцинувати до 70% дорослого населення до кінця року.

Також читайте: Зеленський про святкування Великодня в період пандемії: Свято дуже важливе, але треба бути розважливими