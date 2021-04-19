УКР
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців"

Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин і ліків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив під час наради.

Зазначається, що з цією метою в 2021 році в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

"Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього", - зазначив президент.

У МОЗ також доповіли про роботу над планом закупівлі вакцини проти COVID-19 та щеплення населення. Уряд планує провакцинувати до 70% дорослого населення до кінця року.

+23
А все помнят какие светлые головы собрал пианист в своей партии слуг? Ну вы поняли...
19.04.2021 13:36 Відповісти
+13
Таких "светлых голов" полно еще в 95-м квартале...
19.04.2021 13:38 Відповісти
+12
Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов" - Цензор.НЕТ 2767
19.04.2021 13:44 Відповісти
А все помнят какие светлые головы собрал пианист в своей партии слуг? Ну вы поняли...
19.04.2021 13:36 Відповісти
шо-то Я плохо не понял!
19.04.2021 13:38 Відповісти
Зєлєн кій констатував, що світлих голів він не зібрав.
19.04.2021 14:08 Відповісти
Там дилетанти широкого профілю, з трускавецькими дипломами.
19.04.2021 13:39 Відповісти
из лиги смеха наберет
19.04.2021 13:42 Відповісти
Авжеж, "запарєбріку"!

Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 48
19.04.2021 13:50 Відповісти
Крутий номер, ніяк не забудуть. А чим можуть похизуватися порохоботи?
19.04.2021 13:57 Відповісти
Уот
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 1043
19.04.2021 14:04 Відповісти
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 1563
19.04.2021 14:05 Відповісти
Глубоко совковое мышление, причем выражаемое еще во времена предвыборной кампании Зебила. Кем же нужно быть, чтоб выбрать покрытое навфталином чмо из позапрошлого?
19.04.2021 14:37 Відповісти
Совєцьким чіловєком-халявщиком, тобто лохом.
19.04.2021 17:07 Відповісти
если голова светлая, то она не ждала, пока ей в очередной раз хто-то, шо-то пообещает и в очередной раз кинет, а нашла уже для себя место западного специалиста с соответствующими условиями работы и оплаты.
19.04.2021 13:38 Відповісти
Таких "светлых голов" полно еще в 95-м квартале...
19.04.2021 13:38 Відповісти
собиратель голов бл..
19.04.2021 13:38 Відповісти
"Светлого поголовья" у вас хватает. Полное собрание, и светлее уже нечего искать.
19.04.2021 13:40 Відповісти
Не прошло и года!
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 8385
19.04.2021 13:51 Відповісти
Оцього?Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 6941
19.04.2021 17:02 Відповісти
Зеленский начал притчами разговаривать - царь Соломон наших дней, ... мля.

"Праздник очень важен, но надо быть рассудительными"
Меркель и в Италии ввели 3-х дневный локдаун именно на Пасху
Меркель и в Италии ввели 3-х дневный локдаун именно на Пасху
19.04.2021 13:40 Відповісти
а ещё - нужно убрать и отдать под суд дурные головы в руководстве страной...
19.04.2021 13:41 Відповісти
Причому починати потрібно з найголовнішої. Пииання:чому забезпечувати спеціалістів на рівні західних потрібно не постійно, а лише тоді, коли біда? І що робити спеціалістам у інших галузях? Кусати лікті? Чи чекати, поки біда прийде з іншого боку?
19.04.2021 14:11 Відповісти
Ну, прямо мисливець за головами!
19.04.2021 13:42 Відповісти
Зеленский, дай миллиончик!
Дай миллиончик!
Ну дай, дай, дай !!!!!

а я тебе вакцину на коленке сделаю
19.04.2021 13:42 Відповісти
Подсказываю- лысый олигофрен из кварталла еще не пристроен на распил бабла.
19.04.2021 13:42 Відповісти
Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов" - Цензор.НЕТ 6673
19.04.2021 13:42 Відповісти
Следующим гениальным предложением нелоха будет создание лаборатории по разработке украинского асфальта?
19.04.2021 13:42 Відповісти
Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов" - Цензор.НЕТ 2767
показати весь коментар
19.04.2021 13:44 Відповісти

в старые добре времена о такой хрени никто бы и не подумал

.

.
19.04.2021 15:24 Відповісти
19.04.2021 15:31 Відповісти
Почти вовремя.
19.04.2021 13:44 Відповісти
ТЫПИЛ!
1. Разработать действенную вакцину очень сложно.
2. Всесторонне протестировать разработку еще в несколько раз сложнее и дороже.
3. ...а НАФИГА разрабатывать, когда в мире уже ДЕСЯТОК разработок ЕСТЬ?
4. наладить производство уже разработанных и протестированных вакцин, в миллион раз разумнее, дешевле, быстрее и логичнее.
5. Ты делаешь все наоборот, только потому, что тот вариант предложил Порошенко, да?
19.04.2021 13:45 Відповісти
Чем не светлая голова?
Одна есть!
Одна есть!
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 1231
19.04.2021 13:46 Відповісти
Ще один з викликами майбутнього, жоден з вас ще з викликами минулого не впоравсь. Шо з туберкульозом, перемогли вже? Хоч БЦЖ завезли в необхідній кількості?
19.04.2021 13:47 Відповісти
зети, вы уже неоднократно за полтора года пандемии собирались делать укр.вакцину.
19.04.2021 13:47 Відповісти
У нас дійсно є https://texty.org.ua/articles/102931/znajomtes-dariya-danceva-20-rokiv-bio-hakerka-zrobyla-i-vyprobuvala-na-sobi-vakcynu-vid-koronavirusu/ відповідні спеціалісти , яки у відносно короткий термін можуть отримати результат. А якщо їм дати лабу і зарплату, то може вони ще й залишаться в країні.
19.04.2021 13:50 Відповісти
я знаю такого спеца із Кацапетівки
"вакцинцу" дає за 70 градусів !!!!
круче пфайзера
19.04.2021 15:27 Відповісти
Потрібно взяти готову технологію і налагодити виробництво.
19.04.2021 13:53 Відповісти
про то може і йдтеться, але бабла треба на закупки стартової усячини. І якщо були закладені гроші, то чого воно соплі жує вже 4 місяці і заговорило про це лише після того, як Порошенко почав те саме і вже поперед нього.
19.04.2021 14:23 Відповісти
Когда государство собирает светлые головы под государственное бабло - ето значит шо воры собирают бездельников и аферистов, и создают структуру, где аферисты управляют бездельниками.
На вопрос - "ну шо, де результат?" - будет перманентно даваться ответ - "ось теоретична модель, ось компьютерна модель, ось попередні результати, а кінцевих поки шо нема, недостатній рівень фінансування".
19.04.2021 14:00 Відповісти
вот Міхо, наприклад, створив за гарні бабки "Офіс складних проблем та простих рішень"
19.04.2021 15:29 Відповісти
Кстати, не так давно Вова обещал, что у нас будет своя, украинская, вакцина, и это не какой-то там популизм, а всё прям по-взрослому. Теперь уже речь о создании лаборатории. Интересно, где же должна была
19.04.2021 14:15 Відповісти
Да, давно пора создать Министерство по поиску "светлых голов"..
19.04.2021 14:21 Відповісти
" Так це ж було вже" (с). І мільйон гривень винагороди для того, хто розробить вакцину.
19.04.2021 14:25 Відповісти
Та може Галабародьке хто-то объяснил, шо вакцина, разработанная в Козятине за цену Шкоды Октавии А8 в комплектации "пакет плюс" - будет работать несколько хуже, чем у Пфайзера, который пару лет назад только в исследовательский центр вбухал 425 миллионов долларов.
19.04.2021 15:39 Відповісти
Ну да "светлые головы" типа головы юрЫста зеленского...а еще желательно с "трускавецкими" дипломами...
19.04.2021 14:31 Відповісти
Это новая схема распила или кокс перестал уже вставлять. И решили перейти на серьёзную химию. Здесь без хороших спецов со светлыми головами и хорошей лаборатории не обойтись
19.04.2021 14:55 Відповісти
... а вот и место для непристроенных дядь и теть из 95 квартала!
Не Верховная Рада, конечно, не Кабмин - но тоже ничего, тоже неплохо.
19.04.2021 15:37 Відповісти
Величайший в мире бубочка озвучивает заезженный сценарий второй свежести. Два года назад он мечтал собрать в одном большом и красивом доме всех самых умных айтишников, которые приведут Украину к небывалому прорыву в технологиях и всеобщему процветанию. Впрочем, и тот сценарий он спи&здил у архитектора Нью-Васюков тов. О. Бендера
19.04.2021 15:42 Відповісти
У Зелі кадри 95-го кварталу ще не вичерпані так що очікуйте світлу голову тіпа Вірастюка.
19.04.2021 16:54 Відповісти
Нах нам эта лаборатория, которая даст пользу лет чз 10... Если солдаты гибнут на передовой, а х-ло грозит уничтожить Украину?
Зеля.... Прид-к.... Расставь приоритеты....
Задолбали эти "гиперлупы" от власти....
19.04.2021 17:23 Відповісти
Хватился. "Светлых голов" (умные) в Украине уже давно нет, остались "зеленские головы"(хитроумные). Воровать-не строить.
19.04.2021 22:11 Відповісти
Он об этом начал задумываться только сейчас??
Редкий тормоз.
19.04.2021 22:13 Відповісти
 
 