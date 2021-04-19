Відповідь РФ сильніша, ніж ми очікували. Вислання 20 дипломатів паралізує роботу посольства Чехії, обміркуємо подальші кроки, - віцепрем'єр Гамачек
Відповідь Росії на вислання 18 російських дипломатів із посольства в Празі сильніша, ніж очікувала Чеська Республіка.
Про це заявив сьогодні журналістам заступник прем'єр-міністра і глава дипломатії Ян Гамачек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на lidovky.cz.
Крім цього, він повідомив, що обговорить із прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, чи доречний наступний крок з чеського боку, і коли його слід зробити.
"Відповідь сильніша, ніж ми очікували. Дипломатів більше, ніж ми вислали розвідників", - сказав Гамачек.
Особливе занепокоєння, за словами Гамачека, викликає вислання заступника чеського посла, що "на сходинку вище" за чеський крок.
"Я зустрінуся з прем'єр-міністром, і ми обговоримо, чи потрібно і коли робити подальші кроки з чеського боку", - заявив він.
Крім цього він уточнив, що вигнання російського посла було б найсильнішим кроком і де-факто означало б кінець дипломатичних відносин.
"Я не думаю, що це найбільш розумне, тому що, зрештою, посольство має якось працювати і хтось має бути в цьому посольстві, логічно, що посол", - додав він.
"Вислання 20 співробітників посольства Чехії в Москві - великий удар по нашому представництву. Роботу посольства це паралізує. Крім заступника посла в Чехії, зобов'язали повернутися весь політичний і економічний відділи", - цитує Гамачека інше місцеве видання - Novinky.cz.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)
У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.
За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.
Перші шпальти деяких сьогоднішніх чеських газет. "Холодна війна з Росією". "Російський терор в Чехії". "Вибух у Врбєтіце на совісті російських агентів".
Боялся "на себя" выйти !?
Хотя даже мне понятно, что Петров с Башировым в Украине не востребованы, тут своих предателей через одного. - Разумеется! и Один из них - ПОРОШЕНКО !
Что касается "божественных способностей" - так как раз это ВЫ (порохоботы) на него молитесь , как на божество ! Приписывая ему ангельские способности и "безвинность"...!
НАРОЧНО забывая, то что НАСАМОМ деле было при нём...
Он как и "великий ПУ" - назначал нужных ему людей, которые были как минимум бестолковые, и как максимум вредные для государства _ например Юик - ген.прокурор.. И ничто и никто ему это не помешало !
Это ОН - порох, просрал всё, чего достигла революция 13-14 годов !
Это он - не позволил осуществится реофрмам в стране и в армии!
Это ОН вернул в армию "совок", и запрещал её - армии, воевать !
Это его Минские теперь и тогда вставали стране по перек горда ! И именно ЭТОТ минский нам сейчас ставят в вину оккупанту и требуют ЕГО выполнения !
И ещё много чего он сделал плохого и не делал то го что нужно было !
Единственное в чём он был хорошь... - это можно пересчитать на пальцах 1 руки:
- томос
-безвиз
-международную поддержку (НА СЛОВАХ !)
Азербаджан поднял на ноги армию ! А порох её опустил назад в болото !
Не сравнивай не сравнимое !
Ты даже не знаешь ЧТО было в "Минском" у Азербаджана !
А у нас - там подводные камни ДЛЯ НАС !
В которые нас сейчас елозят мордой все кому не лень !
И при порохе елозили, но не до елозили...
Медведчука порох вывел на политическую арену - этого тебе тоже мало !?
Не ликвидировал 5ю колону, не ликвидировал НИКОГО из сепаров у власти и среди магнатов...
А сейчас мы пожинаем "плоды" ЕГО деятельности и бездеятельности
!!!
Вот именно ! Почему то " Будапештский меморандум" - никого не обязал и никто его не вспоминает !
А вот МИНСКИЕ нам в морду тыкают ВСЕ !!!
А это лишь подтверждает, что МИНСКИЕ - это ЗЛО! И ЭТО ЗЛО устроил порох !
https://24tv.ua/***********-viyskovim-donbasi-zaboronili-vidpovidati-provokatsiyi_n1604066...
А москалі з 60 - 20 без доказів , але ми крутіші - нам треба іх переплюнути
https://twitter.com/al_gedz Лось https://twitter.com/al_gedz @al_gedz https://twitter.com/al_gedz/status/1383893768118538241 13 ч
Історія про те, як Алієв купляв німецьких та італійських відомих парламентарів, чиновників Ради Європи. Якщо йому вдалося це зробити за допомогою
ікрикав'яру, килимів та віп-відпочинку, то можете уявити, що можуть росіяни: https://www.esiweb.org/newsletter/strangest-love-affair-autocrats-and-parliamentarians-berlin-strasbourg
постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов.
Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил
ее в своей голове."(С)
Шаблон порвался.
Короче, у чехов два варианта: или идти до конца или признать, что склады самовзорвались, а кацапы просто приезжали пить пиво.....
Вони, бачите, не чекали такої відповіді!
Вони, бачите, вважають, що в Україні "громадянська війна"!
----------------------------------------
У РФ такая дипломатия, что в посольстве хватит и сторожа.
- Сррамота!!!"