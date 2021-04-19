УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8150 відвідувачів онлайн
Новини
13 388 93

Відповідь РФ сильніша, ніж ми очікували. Вислання 20 дипломатів паралізує роботу посольства Чехії, обміркуємо подальші кроки, - віцепрем'єр Гамачек

Відповідь РФ сильніша, ніж ми очікували. Вислання 20 дипломатів паралізує роботу посольства Чехії, обміркуємо подальші кроки, - віцепрем'єр Гамачек

Відповідь Росії на вислання 18 російських дипломатів із посольства в Празі сильніша, ніж очікувала Чеська Республіка.

Про це заявив сьогодні журналістам заступник прем'єр-міністра і глава дипломатії Ян Гамачек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на lidovky.cz.

Крім цього, він повідомив, що обговорить із прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, чи доречний наступний крок з чеського боку, і коли його слід зробити.

"Відповідь сильніша, ніж ми очікували. Дипломатів більше, ніж ми вислали розвідників", - сказав Гамачек.

Особливе занепокоєння, за словами Гамачека, викликає вислання заступника чеського посла, що "на сходинку вище" за чеський крок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії, - віцепрем'єр Гамачек

"Я зустрінуся з прем'єр-міністром, і ми обговоримо, чи потрібно і коли робити подальші кроки з чеського боку", - заявив він.

Крім цього він уточнив, що вигнання російського посла було б найсильнішим кроком і де-факто означало б кінець дипломатичних відносин.

"Я не думаю, що це найбільш розумне, тому що, зрештою, посольство має якось працювати і хтось має бути в цьому посольстві, логічно, що посол", - додав він.

"Вислання 20 співробітників посольства Чехії в Москві - великий удар по нашому представництву. Роботу посольства це паралізує. Крім заступника посла в Чехії, зобов'язали повернутися весь політичний і економічний відділи", - цитує Гамачека інше місцеве видання - Novinky.cz.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Автор: 

Чехія (1711) дипломати (572) Бабіш Андрій (39) Гамачек Ян (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
В чем проблема? Значит не надо кацапам ездить в Чехию.
показати весь коментар
19.04.2021 13:38 Відповісти
+23
Вже обісрались?
показати весь коментар
19.04.2021 13:37 Відповісти
+20
Святая невинность ! Они, наверное, думали, что РФ принесёт извинения или скромно промолчит !?
Короче, у чехов два варианта: или идти до конца или признать, что склады самовзорвались, а кацапы просто приезжали пить пиво.....
показати весь коментар
19.04.2021 13:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже обісрались?
показати весь коментар
19.04.2021 13:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ix1YNPgWjKk

https://www.youtube.com/watch?v=ix1YNPgWjKk Все в сад...

https://www.youtube.com/watch?v=ix1YNPgWjKk
.

https://www.youtube.com/watch?v=ix1YNPgWjKk

показати весь коментар
19.04.2021 13:38 Відповісти
Наши тоже даже визы не ввели, а должны были это как минимум сделать.
показати весь коментар
19.04.2021 13:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446433 - визы не визы, но зато наши ВСУ очень качественно отправляют в гробы кадого рускаво свинокацапсина и любителя *****-путена
показати весь коментар
19.04.2021 14:13 Відповісти
бгг, з поверненням у реальність, Європо-2021...

https://twitter.com/***********

https://twitter.com/*********** Yevhen ********** @***********

https://twitter.com/*********** https://twitter.com/***********



Перші шпальти деяких сьогоднішніх чеських газет. "Холодна війна з Росією". "Російський терор в Чехії". "Вибух у Врбєтіце на совісті російських агентів".

Ответ РФ сильнее, чем мы ожидали. Высылка 20 дипломатов парализует работу посольства Чехии, обдумаем дальнейшие шаги, - вице-премьер Гамачек - Цензор.НЕТ 5409
показати весь коментар
19.04.2021 13:49 Відповісти
В чем проблема? Значит не надо кацапам ездить в Чехию.
показати весь коментар
19.04.2021 13:38 Відповісти
умник-, тут с точностью до "наоборот" - чехам нех делать в макшандии..= именно так)))
показати весь коментар
20.04.2021 02:55 Відповісти
Мал клоп , да вонюч ! Мстит огрызок ботоксный
показати весь коментар
19.04.2021 13:39 Відповісти
Ладно наша "аппазиция" все взорвавшиеся склады на Пороха свернула, политика, теперь имеем нового Президента... Но посреди Европы, взорвать склады страны НАТО, и в ответ невнятное мычание , пенопластовый ПУ на унитазе, и сожаления о высылке дипломатов?
показати весь коментар
19.04.2021 13:41 Відповісти
Ну а кто мешал пороху проветси полноценное расследование ?!
Боялся "на себя" выйти !?
показати весь коментар
19.04.2021 20:32 Відповісти
Может лучше было пригласить для расследования Пуаро, или Шерлока Холмса? Хотя даже мне понятно, что Петров с Башировым в Украине не востребованы, тут своих предателей через одного.
показати весь коментар
19.04.2021 21:18 Відповісти
"Может лучше было пригласить для расследования Пуаро, или Шерлока Холмса? " - если бы порох хотел бы раследовать - он бы пригласил бы ! Но он всё это слил...
Хотя даже мне понятно, что Петров с Башировым в Украине не востребованы, тут своих предателей через одного. - Разумеется! и Один из них - ПОРОШЕНКО !
показати весь коментар
19.04.2021 22:07 Відповісти
Сразу видно что ты запоребриковое, наделяешь руководителей божественными способностями, как вашего великого ПУ! Он и страной руководит и следствием и армией и прокуратурой, и конфетку ребенку даст и бабушку пенсией осчастливит, амфору в пучине найдет и со стерхами воспарит, а народу только остается лежать на диване и радоваться. Тогда по твоей логике великий ЗЕ все должен исправить давно, и Порох должен сидеть в тюрьме. Но только жизнь доказывает обратное, что такие как ты это просто тупые пустозвоны, и жить вам по уши в дерьме вечно...
показати весь коментар
20.04.2021 10:39 Відповісти
Порох ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должен сидеть в тюрьме!
Что касается "божественных способностей" - так как раз это ВЫ (порохоботы) на него молитесь , как на божество ! Приписывая ему ангельские способности и "безвинность"...!

НАРОЧНО забывая, то что НАСАМОМ деле было при нём...
Он как и "великий ПУ" - назначал нужных ему людей, которые были как минимум бестолковые, и как максимум вредные для государства _ например Юик - ген.прокурор.. И ничто и никто ему это не помешало !
Это ОН - порох, просрал всё, чего достигла революция 13-14 годов !
Это он - не позволил осуществится реофрмам в стране и в армии!
Это ОН вернул в армию "совок", и запрещал её - армии, воевать !
Это его Минские теперь и тогда вставали стране по перек горда ! И именно ЭТОТ минский нам сейчас ставят в вину оккупанту и требуют ЕГО выполнения !
И ещё много чего он сделал плохого и не делал то го что нужно было !

Единственное в чём он был хорошь... - это можно пересчитать на пальцах 1 руки:
- томос
-безвиз
-международную поддержку (НА СЛОВАХ !)
показати весь коментар
20.04.2021 11:40 Відповісти
Вот подписанты Минска, выполняй! И Порха посадите обязательно, жду, и наступит ваше счастье...
Відповідь РФ сильніша, ніж ми очікували. Вислання 20 дипломатів паралізує роботу посольства Чехії, обміркуємо подальші кроки, - віцепрем'єр Гамачек - Цензор.НЕТ 6571
показати весь коментар
20.04.2021 12:08 Відповісти
Ты дебил ?! Именно ПОРОХ назначил представителя Украины в те подписанты ! И подписант не подписывал их БЕЗ одобрения пороха !
показати весь коментар
20.04.2021 12:27 Відповісти
Статус этих подписантов какой? Как и статус этих "соглашений". Будапештский меморандум подписан действующими на тот момент Президентами стран, как и признание границ между РФ и Украиной, и дальше что, почему не выполняются? Азербайджан 30 лет в Минске обсуждал проблему Нагорного Карабаха, а потом все. О чем с тобой разговаривать? Купи мозги, потом вопросы задавай.
показати весь коментар
20.04.2021 12:35 Відповісти
Мы от Азербаджана далеко !
Азербаджан поднял на ноги армию ! А порох её опустил назад в болото !
Не сравнивай не сравнимое !
Ты даже не знаешь ЧТО было в "Минском" у Азербаджана !
А у нас - там подводные камни ДЛЯ НАС !
В которые нас сейчас елозят мордой все кому не лень !
И при порохе елозили, но не до елозили...
Медведчука порох вывел на политическую арену - этого тебе тоже мало !?
Не ликвидировал 5ю колону, не ликвидировал НИКОГО из сепаров у власти и среди магнатов...
А сейчас мы пожинаем "плоды" ЕГО деятельности и бездеятельности
!!!
показати весь коментар
20.04.2021 13:26 Відповісти
Ты б у военных спросил, какая армия была в 2014м, и какая стала при Порохе, и что с ней сейчас.
показати весь коментар
20.04.2021 14:01 Відповісти
Я и есть ВОЕННЫЙ !
показати весь коментар
20.04.2021 19:30 Відповісти
"Статус этих подписантов какой? Как и статус этих "соглашений". сподписан действующими на тот момент Президентами стран, как и признание границ между РФ и Украиной, и дальше что, почему не выполняются? "

Вот именно ! Почему то " Будапештский меморандум" - никого не обязал и никто его не вспоминает !
А вот МИНСКИЕ нам в морду тыкают ВСЕ !!!
А это лишь подтверждает, что МИНСКИЕ - это ЗЛО! И ЭТО ЗЛО устроил порох !
показати весь коментар
20.04.2021 13:36 Відповісти
В морду тыкают тем кто это позволяет, отводите войска за Днепр, и удачи вам справиться с Порохом.
показати весь коментар
20.04.2021 13:57 Відповісти
Так тыкали еще при порохе ! Он что не знал, что он не вечен !? Зачем подложил такую мину !?
показати весь коментар
20.04.2021 15:16 Відповісти
...Дмитро Кулеба заявив, що військовослужбовцям Збройних сил України віддали наказ не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі.
https://24tv.ua/***********-viyskovim-donbasi-zaboronili-vidpovidati-provokatsiyi_n1604066...
показати весь коментар
20.04.2021 18:44 Відповісти
Ответ сильнее,чем мы ожидали. Бред какой-то.😮
показати весь коментар
19.04.2021 13:41 Відповісти
А зачем им вообще посольство в Раше? Разрывайте дипломатические отношения, да и все.
показати весь коментар
19.04.2021 13:41 Відповісти
Дипломатические функции сохранить, а консульские свернуть. Некуй скрепоносцам шастать по загнивающей Европе.
показати весь коментар
19.04.2021 13:42 Відповісти
А що думать? В мацкве 60 чехів в амбасаді, а в Празі 120 кацарилих телепнів. Що ця кодла тут робить? Валіза, літак, параша.
показати весь коментар
19.04.2021 13:42 Відповісти
І чехи з 120 - вислали 18 - на яких є докази шпигунської діяльності !
А москалі з 60 - 20 без доказів , але ми крутіші - нам треба іх переплюнути
показати весь коментар
19.04.2021 18:23 Відповісти
Придётся Машке Захаровой забыть о Праге.
показати весь коментар
19.04.2021 13:43 Відповісти
а ще по Європі чути скандал у ПАРЄ стосовно "кав'ярної дипломатії"

https://twitter.com/al_gedz Лось https://twitter.com/al_gedz @al_gedz https://twitter.com/al_gedz/status/1383893768118538241 13 ч

Історія про те, як Алієв купляв німецьких та італійських відомих парламентарів, чиновників Ради Європи. Якщо йому вдалося це зробити за допомогою ікри кав'яру, килимів та віп-відпочинку, то можете уявити, що можуть росіяни: https://www.esiweb.org/newsletter/strangest-love-affair-autocrats-and-parliamentarians-berlin-strasbourg
показати весь коментар
19.04.2021 13:43 Відповісти
"Кав'ярна дипломатія" - так називався наш звіт від травня 2012 року, в якому ми описували, як режим Алієва проник в Раду Європи. Символом цієї політики була ікра, але насправді мова йшла про великі гроші. Ювелірні вироби, дорогі килими, запрошення на рейси до Баку бізнес-класу, включаючи зупинку в розкішних готелях Стамбула. Це було випробування: хто прийняв такі подарунки, той претендував на подальші, більші. Так було і з італійським християнським демократом Лукою Волонте, якого в січні цього року засудили у Мілані на чотири роки ув'язнення за отримання хабаря від Азербайджану. Волонте був не будь-яким депутатом, а лідером групи Європейської народної партії, найбільшої в Парламентській асамблеї Ради Європи, до якої входить ХДС. Він допоміг мобілізувати більшість депутатів, https://www.esiweb.org/publications/azerbaijan-debacle-pace-debate-23-january-2013 проголосувати проти резолюції щодо політичних в'язнів в Азербайджані в січні 2013 р. Одним із наслідків цього скандального голосування стала https://www.esiweb.org/newsletter/hunger-strike-european-values-and-open-letter чергова хвиля арештів в Азербайджані. Усі, хто співпрацював з Радою Європи в Баку, були заарештовані. Ще одним наслідком було те, що https://youtu.be/yFIjBgjXn3o Алієв міг публічно заявити з холодною посмішкою, що в його країні немає політичних в'язнів - врешті-решт, Рада Європи це підтвердила 125 голосами.
показати весь коментар
19.04.2021 13:44 Відповісти
"Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела
постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов.
Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил
ее в своей голове."(С)
показати весь коментар
19.04.2021 13:47 Відповісти
ОТСТУПИТЕ- ПРОИГРАИТЕ!!! Только вперед!!!
показати весь коментар
19.04.2021 13:48 Відповісти
Думали что одного вышлют.
Шаблон порвался.
показати весь коментар
19.04.2021 13:48 Відповісти
какой ужжосс вся чєхія паралізована пора в ***** прасіть поращєнія
показати весь коментар
19.04.2021 13:50 Відповісти
Характерный пример европейской "толерантности". Они упорото считают тупина адекватным.
показати весь коментар
19.04.2021 13:50 Відповісти
Святая невинность ! Они, наверное, думали, что РФ принесёт извинения или скромно промолчит !?
Короче, у чехов два варианта: или идти до конца или признать, что склады самовзорвались, а кацапы просто приезжали пить пиво.....
показати весь коментар
19.04.2021 13:50 Відповісти
Буває....
показати весь коментар
19.04.2021 13:52 Відповісти
А зачем вообще нужны "дипломатические отношения" с кремлевскими ОРКАМИ /бандюганами/???
показати весь коментар
19.04.2021 13:54 Відповісти
У моральных европейцев на первом месте - бизнес....
показати весь коментар
19.04.2021 13:55 Відповісти
а что там работать в посольстве том, прекращаете дипломатические отношения, депортируете всех визовиков из рф и все.
показати весь коментар
19.04.2021 13:54 Відповісти
Чехи і досі перебувають у лоні путінської пропаганди!
Вони, бачите, не чекали такої відповіді!
Вони, бачите, вважають, що в Україні "громадянська війна"!
показати весь коментар
19.04.2021 14:01 Відповісти
Зачем Чехии держать столько людей во вражеском лагере, что там делать?
показати весь коментар
19.04.2021 14:01 Відповісти
Старый Земан завербован ещё со времён СССР, удивительно, что чехи его постоянно избирают.
показати весь коментар
19.04.2021 14:04 Відповісти
Цей Гамачек, такий собі чеський Бойко. В Чехії богато політиків які хочуть твердих заходів проти мордору. В партії соціал-демократів цього Гамачка є багато адекватних людей, розуміючих що таке росія. Побачимо що буде далі.
показати весь коментар
19.04.2021 14:06 Відповісти
Це перекладається правильно - не сильніше, а - агресивніше. Ну тоді слід виганяти кацапського посла.
показати весь коментар
19.04.2021 14:08 Відповісти
а сколько надо еще чехов убить чтобы Чехия чувствовала что ответ рашки не очень сильный, а ожидаемый?
показати весь коментар
19.04.2021 14:09 Відповісти
"Я не думаю, что это самое разумное, потому что в конце концов, посольство должно как-то работать и кто-то должен быть в этом посольстве, логично, что посол"

----------------------------------------
У РФ такая дипломатия, что в посольстве хватит и сторожа.
показати весь коментар
19.04.2021 14:09 Відповісти
"...изгнание российского посла было бы самым сильным шагом и де-факто означало бы конец дипломатических отношений..." - да зачем вам эта клоака в виде посольства мокшандии в Праге? Гоните это стадо!
показати весь коментар
19.04.2021 14:14 Відповісти
Такое ощущение, что это заявление сделал ничтожный слизняк, фу!
показати весь коментар
19.04.2021 14:16 Відповісти
Кацапы любят такое соплежуйство и будут обсасывать на всех помойках этот ничтожное блеяние.
показати весь коментар
19.04.2021 14:19 Відповісти
Да беда прям какая-то выгнать кацапсинского посла. Кто ж будет чехам визы на отдых в сранях-рязанях выдавать...
показати весь коментар
19.04.2021 14:25 Відповісти
Ну і навіщо на весь світ заявляти, що хотіли тільки пукнуть, але при цьому обгидилися. Зробили добру справу то не жалкуйте.
показати весь коментар
19.04.2021 14:32 Відповісти
Это только начало. Кацапы обещают остановить все коммерческие проекты из Чехии в России.
показати весь коментар
19.04.2021 14:44 Відповісти
Неадекватность кацапии хоть и потихоньку,но начинает доходить даже сытым зажратым жадным Европейцам.
показати весь коментар
19.04.2021 15:15 Відповісти
не ожидали...= земан вас крепко там расслабил-расчухал, чехов..- ну "не ожидайте" и дальше...
показати весь коментар
20.04.2021 02:58 Відповісти
Нее, если подумать - жалкие 10тонн ракет - по сути петарды, да? А значит просто дети развлекались, обычные взрослые российские дети. Да, нехорошо вышло, надо их наказать: нашлепать по жопам и поставить в угол, и неделю без тортиков!! Но высылать - увольте, господа, ну зачем же так сурово? Диверсанты (балбесы эдакие!!)) все осознали, признали вину, и больше так не будут. Да, балбесы?!! )))
показати весь коментар
20.04.2021 09:34 Відповісти
"- Это как его... плюрализм! Я буду жаловаться прокурору!
- Сррамота!!!"
показати весь коментар
20.04.2021 09:49 Відповісти
 
 