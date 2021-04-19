Відповідь РФ сильніша, ніж ми очікували. Вислання 20 дипломатів паралізує роботу посольства Чехії, обміркуємо подальші кроки, - віцепрем'єр Гамачек

Відповідь Росії на вислання 18 російських дипломатів із посольства в Празі сильніша, ніж очікувала Чеська Республіка.

Про це заявив сьогодні журналістам заступник прем'єр-міністра і глава дипломатії Ян Гамачек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на lidovky.cz.

Крім цього, він повідомив, що обговорить із прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, чи доречний наступний крок з чеського боку, і коли його слід зробити.

"Відповідь сильніша, ніж ми очікували. Дипломатів більше, ніж ми вислали розвідників", - сказав Гамачек.

Особливе занепокоєння, за словами Гамачека, викликає вислання заступника чеського посла, що "на сходинку вище" за чеський крок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії, - віцепрем'єр Гамачек

"Я зустрінуся з прем'єр-міністром, і ми обговоримо, чи потрібно і коли робити подальші кроки з чеського боку", - заявив він.

Крім цього він уточнив, що вигнання російського посла було б найсильнішим кроком і де-факто означало б кінець дипломатичних відносин.

"Я не думаю, що це найбільш розумне, тому що, зрештою, посольство має якось працювати і хтось має бути в цьому посольстві, логічно, що посол", - додав він.

"Вислання 20 співробітників посольства Чехії в Москві - великий удар по нашому представництву. Роботу посольства це паралізує. Крім заступника посла в Чехії, зобов'язали повернутися весь політичний і економічний відділи", - цитує Гамачека інше місцеве видання - Novinky.cz.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.