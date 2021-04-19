НСЗУ виплатила майже 2 млрд грн лікарням за лікування пацієнтів з COVID-19 у березні

За кошти, отримані від НСЗУ, медичні заклади, перш за все, повинні забезпечити надання пацієнтові безкоштовно повного обсягу медичних послуг, відповідно до договору.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Національної служби здоров'я (НСЗУ).

"Уже понад рік спеціалізовані комунальні заклади країни працюють за новою системою фінансування - отримують гроші за надані послуги згідно з договором з НСЗУ. Принцип нашої діяльності - оплата за зроблену роботу, тобто фактично надані послуги пацієнту. Тож у 2021 році НСЗУ оплачує послуги медзакладам лише за наданими звітами", - відзначили в НСЗУ.

Повідомляється також, що надавачі екстреної медичної допомоги після відповідних законодавчих змін та переходу на новий тариф отримали доплату за лютий та повністю виплати за березень. Загалом 25 центрів екстреної допомоги отримали виплати на суму 1,25 млрд грн. 1662 надавачі первинної медичної допомоги отримали 1 млрд 655 млн грн. за березень.

Заклади, які працюють з НСЗУ за договором про реімбурсацію ліків, за березень отримали понад 93 млн грн. В цілому виплати отримали 1 075 постачальників послуг.

За лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі в березні НСЗУ виплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату отримали 503 спеціалізовані лікарні.

"1583 надавачі спеціалізованої допомоги за пакетами послуг, які передбачають оплату за глобальним бюджетом, отримали 4 млрд 366 млн грн. Від сьогодні ми також прочинаємо оплати за пріоритетними пакетами послуг, які заклади надали у березні. Адже оплата за цими напрямами здійснюється після закінчення звітного місяця і за фактично надані послуги. Також у березні заклади отримали кошти за пакетом перехідного фінансування. Півтора мільярда гривень виплатили для 1569 надавачів. У квітні оплату вже отримали 1258 надавачів первинної допомоги на суму 1 млрд 313 млн грн", - сказано в повідомленні .

Крім того, НСЗУ починає формувати нові договори щодо Програми медичних гарантій 2021 року для спеціалізованих медустанов.

Щодо екстреної медичної допомоги, наступний транш оплати заклади отримають у травні. Після того, як НСЗУ отримає дані від МОЗ про кількість зареєстрованих випадків пацієнтів з коронавірусом, яким надавали допомогу.