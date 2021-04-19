Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч "російському скаженому псові", - Аваков. ФОТОрепортаж

На виконання завдання Генерального штабу і Верховного головнокомандувача, сьогодні, 19 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Сьогодні ми проводимо інспекційну поїздку, яка має на меті проконтролювати ключові функції оборони, які покладені на підрозділи Національної гвардії, а також інші підрозділи системи МВС, які входять до сил ООС. Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути тієї ескалації, яку готують російські найманці та російські збройні сили, але водночас – ми повністю готові захищати наші рубежі. Основне завдання нашої перевірки – визначити всі необхідні заходи для додаткової оборони. Інспекція проходить по всій лінії фронту – у Донецькій та Луганській області. З 2015 року – це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що Україна сподівається на дипломатичне урегулювання ескалації. Однак, Об’єднані сили готові дати гідну відсіч загарбнику.

"Ми переживаємо не простий період ескалації. Але ми вже не перший рік перебуваємо під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, не залежно від того, як поводитимуться іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне урегулювання, але повністю готові до оборони", - додав він.

Водночас Арсен Аваков підкреслив, що окрім військових нарад сьогодні також пройдуть навчання поліцейських по забезпеченню контрдиверсійних дій, а також навчання спільних сил ДСНС та ДПСУ в акваторії Азовського моря по забезпеченню розмінування та всіх додаткових операцій.

Командувач ООС генерал Володимир Кравченко зазначив, що всі підрозділи Об'єднаних сил готові до будь-яких дій з боку супротивника.

Своєю чергою, командир полку НГУ "Азов" Денис Прокопенко підкреслив, що полк "Азов" нині перебуває в підвищеній бойовій готовності.



Фото: сайт МВС

"Особовий склад налаштований рішуче і в будь-який момент ми готові дати гідну відповідь збройній агресії з боку "Л/ДНР" та Росії. Наше завдання – не допустити того, що відбулося в 2014 році. Ми будемо боротися за звільнення окупованих територій, в тому числі і Криму", - сказав Денис Прокопенко.