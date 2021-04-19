Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч "російському скаженому псові", - Аваков. ФОТОрепортаж
На виконання завдання Генерального штабу і Верховного головнокомандувача, сьогодні, 19 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
"Сьогодні ми проводимо інспекційну поїздку, яка має на меті проконтролювати ключові функції оборони, які покладені на підрозділи Національної гвардії, а також інші підрозділи системи МВС, які входять до сил ООС. Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути тієї ескалації, яку готують російські найманці та російські збройні сили, але водночас – ми повністю готові захищати наші рубежі. Основне завдання нашої перевірки – визначити всі необхідні заходи для додаткової оборони. Інспекція проходить по всій лінії фронту – у Донецькій та Луганській області. З 2015 року – це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза", - сказав Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ зазначив, що Україна сподівається на дипломатичне урегулювання ескалації. Однак, Об’єднані сили готові дати гідну відсіч загарбнику.
"Ми переживаємо не простий період ескалації. Але ми вже не перший рік перебуваємо під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, не залежно від того, як поводитимуться іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне урегулювання, але повністю готові до оборони", - додав він.
Водночас Арсен Аваков підкреслив, що окрім військових нарад сьогодні також пройдуть навчання поліцейських по забезпеченню контрдиверсійних дій, а також навчання спільних сил ДСНС та ДПСУ в акваторії Азовського моря по забезпеченню розмінування та всіх додаткових операцій.
Командувач ООС генерал Володимир Кравченко зазначив, що всі підрозділи Об'єднаних сил готові до будь-яких дій з боку супротивника.
Своєю чергою, командир полку НГУ "Азов" Денис Прокопенко підкреслив, що полк "Азов" нині перебуває в підвищеній бойовій готовності.
"Особовий склад налаштований рішуче і в будь-який момент ми готові дати гідну відповідь збройній агресії з боку "Л/ДНР" та Росії. Наше завдання – не допустити того, що відбулося в 2014 році. Ми будемо боротися за звільнення окупованих територій, в тому числі і Криму", - сказав Денис Прокопенко.
міністр МВД, у його підпорядкуванні лише поліцаї та Нацгвардія, тобто сили внутрішньої безпеки.
сАбаков, спитай у свого ЗЕльоного шефа де просрані ним "Нептуни", "Вільха" та "Богдана" ?
за два роки ви ні на крок не просунулись у реалізації ракетної програми Пороха-Турчинова !
Одними заявами ворога не перемогти
Видимо хотят въе*ать по своему скрепному параду 9 мая где-нибудь в Луганске, и естессно обвинят в этом Зелю, как предводителя жидобиндер))
\
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан.
ОН ПЕРЕДАН ЗЕЛЕНСКОМУ В КАЧЕСТВЕ "КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН".
Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает).
ТО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ЭТОТ ДОКУМЕНТ И НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ РНБО), ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.
То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот
ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО БУДЕТ ОФОРМЛЕН ИХ ГОЛОСОВАНИЕМ.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций ПРИНЯТ ЗЕЛЕНСКИМ К РЕАЛИЗАЦИИ.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов -
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК "ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ",
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОНОМИИ (СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА,
ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) , ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ФИКСИРОВАННОЙ КВОТЫ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЧАСТИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РАЙОНАХ ОРДЛО, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.