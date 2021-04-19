УКР
Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч "російському скаженому псові", - Аваков. ФОТОрепортаж

На виконання завдання Генерального штабу і Верховного головнокомандувача, сьогодні, 19 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Сьогодні ми проводимо інспекційну поїздку, яка має на меті проконтролювати ключові функції оборони, які покладені на підрозділи Національної гвардії, а також інші підрозділи системи МВС, які входять до сил ООС. Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути тієї ескалації, яку готують російські найманці та російські збройні сили, але водночас – ми повністю готові захищати наші рубежі. Основне завдання нашої перевірки – визначити всі необхідні заходи для додаткової оборони. Інспекція проходить по всій лінії фронту – у Донецькій та Луганській області. З 2015 року – це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза", - сказав Арсен Аваков.

Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч російському скаженому псові, - Аваков 01

Міністр внутрішніх справ зазначив, що Україна сподівається на дипломатичне урегулювання ескалації. Однак, Об’єднані сили готові дати гідну відсіч загарбнику.

Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч російському скаженому псові, - Аваков 02

"Ми переживаємо не простий період ескалації. Але ми вже не перший рік перебуваємо під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, не залежно від того, як поводитимуться іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне урегулювання, але повністю готові до оборони", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму. ФОТО

Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч російському скаженому псові, - Аваков 03

Водночас Арсен Аваков підкреслив, що окрім військових нарад сьогодні також пройдуть навчання поліцейських по забезпеченню контрдиверсійних дій, а також навчання спільних сил ДСНС та ДПСУ в акваторії Азовського моря по забезпеченню розмінування та всіх додаткових операцій.

Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч російському скаженому псові, - Аваков 04

Командувач ООС генерал Володимир Кравченко зазначив, що всі підрозділи Об'єднаних сил готові до будь-яких дій з боку супротивника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч російському скаженому псові, - Аваков 05

Своєю чергою, командир полку НГУ "Азов" Денис Прокопенко підкреслив, що полк "Азов" нині перебуває в підвищеній бойовій готовності.

Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч російському скаженому псові, - Аваков 06
Фото: сайт МВС

"Особовий склад налаштований рішуче і в будь-який момент ми готові дати гідну відповідь збройній агресії з боку "Л/ДНР" та Росії. Наше завдання – не допустити того, що відбулося в 2014 році. Ми будемо боротися за звільнення окупованих територій, в тому числі і Криму", - сказав Денис Прокопенко.

Еще один "защитничек страны и отечества". А вы возобновить финансирование армии и оборонки в полном объеме не желаете? Это одно значит намного более всех ваших слов.
19.04.2021 13:56 Відповісти
+7
Отпусти лучше Антоненко, а рюкзаки можешь оставить себе !
19.04.2021 14:02 Відповісти
+6
...арсенбарисыч противника рюкзаками закидает?
19.04.2021 14:03 Відповісти
Обличчя не веселі.
19.04.2021 13:55 Відповісти
А чому радіти?
19.04.2021 13:58 Відповісти
Значить загроза дійсно реальна.
19.04.2021 14:00 Відповісти
Не на парад збираються.
19.04.2021 14:01 Відповісти
Я помітив.
19.04.2021 14:03 Відповісти
Аваков вже дав отпор в Криму, призначивши керівником кримського Главку МВС Сергія Абісова людину Аксьонова, яка присягнула на вірність путіну. Кажуть що Аваков за це взяв хабар в 2 млн. баксів.
19.04.2021 19:15 Відповісти
Хоч аваков і кондом, але риторика у нього більш-менш адекватна. Може, йому й цього разу вдасться перепинити капітуляцію, яку замислили вувузєла з дєрьмаком.
19.04.2021 17:46 Відповісти
Добре, що використовує правильні терміни.
показати весь коментар
хто такий Аваков ?
міністр МВД, у його підпорядкуванні лише поліцаї та Нацгвардія, тобто сили внутрішньої безпеки.

сАбаков, спитай у свого ЗЕльоного шефа де просрані ним "Нептуни", "Вільха" та "Богдана" ?

за два роки ви ні на крок не просунулись у реалізації ракетної програми Пороха-Турчинова !
19.04.2021 15:18 Відповісти
Обратите внимание на глаза у Прокопенко. Этот взгляд говорит о многом. Взгляд воина.
19.04.2021 14:12 Відповісти
ага, гебня тобі в поміч - нє простая, столбовая, наслєдная...

Кто сказал? впрочем, для вас какаяразница
19.04.2021 14:28 Відповісти
ой-ле-ле..= в очередной раз мозги поплавились..- печалька, на дурку пора)))
20.04.2021 03:06 Відповісти
На це не розраховуйте! Тільки захист нажитого з Бєнею, рухає ними!
19.04.2021 14:05 Відповісти
Нас врятує тільки Аваков!
19.04.2021 13:56 Відповісти
Є ще Коломойський, який зовсім не налаштований губити нажите. Може це допоможе, як в 2014...
19.04.2021 14:03 Відповісти
Отпусти лучше Антоненко, а рюкзаки можешь оставить себе !
19.04.2021 14:02 Відповісти
Ліпше не дратуйте зайвий раз цього "собаку". А то ніяка "відсіч" не врятує.
19.04.2021 14:02 Відповісти
...арсенбарисыч противника рюкзаками закидает?
19.04.2021 14:03 Відповісти
арсенборисич, треба хоча б затвердити держоборонзамовлення, щоб підприємства оборонного комплексу мали нормальне фінансування.
Одними заявами ворога не перемогти
19.04.2021 14:03 Відповісти
авакян, а "ріфф" антоненко, якого ти за гратами тримаєш, - це дикий пес чи як?
19.04.2021 14:03 Відповісти
Все 300тыс ментов?
19.04.2021 14:08 Відповісти
Включаючи беркутастів.
19.04.2021 14:19 Відповісти
Надеемся увидеть сына Авакова на передовой ! А так все верно, по другому министр сейчас не может себя вести !
19.04.2021 14:13 Відповісти
Он наверное уже там....
19.04.2021 14:57 Відповісти
"В Донецк едут съёмочные группы российских федеральных каналов. Зачем - сами не знают, "велено выдвинуться и ждать", пишут некоторые Телеграм-каналы со ссылкой на свои источники...
19.04.2021 14:13 Відповісти
Письков ясно сказал, что они потеряют солдат и несколько единиц техники.
Видимо хотят въе*ать по своему скрепному параду 9 мая где-нибудь в Луганске, и естессно обвинят в этом Зелю, как предводителя жидобиндер))
19.04.2021 15:21 Відповісти
Готуйтеся! Не ждіть! Паоло Лумиере 19.04.2021 І я не знаю які там накази віддають вам палковводці і гівнокомандуючі,Але можу припустити,що вони,як завжди намагатимуться "сосрєдоточіть в мєстах сосрєдоточенія","вишикувати","в колону", накопичити,на позиціях,в місцях зберігання - ангарах,казармах і т д. Тобто звично для себе будуть робити все для полегшення противнику знищення цілей і економії йому ***********. Бо Зеленопілля їх надихає Намірам Зробити з вас "вірменію" і венегрет ви повинні перешкоджати. Як-це вже ваші проблеми. Але в залежності від того де ви знаходитесь,від часу "Ж" до прильоту Іскандера/Калібра,чи пакета Торнадо-М у вас буде від 60 с. до 10 хв . Оскільки зупинити ці засоби ураження нашій стороні об'єктивно нічим,то єдиний спосіб не бути ними знищеними-не бути в цей момент на тих місцях,куди вони були націлені Іржаві замки, завіси, зарослі травою ворота, ключі "у Міхалича", Міхалич у відпустці, посаджені акуми, розбадяжений чи злитий бензин, проблеми з запалюванням-це все фактори, які не грають на ваше виживання. А "очікування наказу"-це просто вирок. Після того, як усе почнеться, ви по секундам,не встигаєте щось змінити.Тому не бути на очікуваній і розвіданій ворогом позиції треба ДО. В нормальних країнах цього досягають: -розосередженням -запасними змінними позиціями(3-5 шт) -хибними цілями -маскуванням Усвідомлюючи що з цього реалізовано у вас, ви можете зрозуміти наскільки довго ви проживете. Зеленки поки що нема, вона буде тижні за три. До цього замаскувати в ній техніку для - проблема. Хіба камуфльовані навіси-тенти і відсутність колії.
19.04.2021 14:23 Відповісти
Тарбыбзнада нейтрализуется на раз ложными целями, это вааще мардовскае дирьмо.
19.04.2021 17:39 Відповісти
и ложной целей будешь ты .. убьем 2-х зайцев сразу !!!
19.04.2021 18:56 Відповісти
Я типе у фальгу завирну и буду на типе атрабатывать методику, шоп ты не извергал жопом мыслев.
19.04.2021 22:21 Відповісти
Понакупляли вертолетов и дорогих машин а надо было купить ракеты для ПВО,у Кацев 1000 военных самолетов а пис.ть -не мешки ворочать.
19.04.2021 14:24 Відповісти
Ис каторых тока 250 литають. У мардвы самопадов ровно на неделю боев.
19.04.2021 17:40 Відповісти
Национальная гвардия обмундирована лучше, чем общевойсковые части. Пора объявлять частичную мобилизацию. Вероятно, она уже идёт, что на этот раз об этом никто не говорит, и это правильно. Враг не должен знать сколько штыков воткнутся в него, до того, как они воткнутся.
19.04.2021 14:25 Відповісти
Особисто Аваков не буде воювати і його діти також.Та й він не Маннергейм наприклад.В нього в міністерстві стільки було зашкварів,що в нормальних країнах він би вже не керував.
показати весь коментар
19.04.2021 14:27 Відповісти
армянин хочет получить дивиденты с украины
19.04.2021 14:29 Відповісти
Он их получает постоянно и вкладывает в Италию.
19.04.2021 14:54 Відповісти
украинцы думают что армЯн волнует территориальная целостность страны?
\
19.04.2021 14:32 Відповісти
интересно, что что єти продажные ублюдки хотят урегулировать, заявляя о дипломатическиих путях. оккупацию части земель Украини? так пусть так и скажут
19.04.2021 14:57 Відповісти
‎19.‎04.‎2021
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан.
ОН ПЕРЕДАН ЗЕЛЕНСКОМУ В КАЧЕСТВЕ "КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН".
Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает).
ТО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ЭТОТ ДОКУМЕНТ И НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ РНБО), ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.
То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот
ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО БУДЕТ ОФОРМЛЕН ИХ ГОЛОСОВАНИЕМ.
19.04.2021 15:01 Відповісти
ОБЩИЙ ИТОГ ПЕРЕГОВОРОВ МАКРОН-ЗЕЛЕНСКИЙ.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций ПРИНЯТ ЗЕЛЕНСКИМ К РЕАЛИЗАЦИИ.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов -
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК "ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ",


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОНОМИИ (СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА,


ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) , ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ФИКСИРОВАННОЙ КВОТЫ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЧАСТИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РАЙОНАХ ОРДЛО, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 15:07 Відповісти
Все политические договоренности между политиками, если они не приняты обществом, заканчиваются одним, - битой в голову (в разных вариантах). Любого человека нельзя что-либо заставить сделать, если он не хочет. А если очень сильно пытаться заставить, то можно пострадать, и сильно. Если у Зеленского есть мозг (врядли), то он может и будет это делать, но вот спешить точно не будет. Если у него мозгов нет, то,... у нас будет другой президент.
19.04.2021 18:08 Відповісти
Цього пса можно пристрелити або отруїти, як він любе. Але перед тим нехай з'їсть собакова, може і труїти не потрібно.
19.04.2021 15:09 Відповісти
Сказал тот, что пропускает без досмотра все российские гумконвои.
19.04.2021 15:27 Відповісти
т 64 барахло раз пульнули башня улетела помню притащили на парад ппц и увезли так как он даже наверно не ездит а вот бронивики норм нгу всяческие но это противопульная броня...а и советские пушки и зенитки у которых срок годности кончился..
19.04.2021 15:29 Відповісти
всё верно.
21.04.2021 00:53 Відповісти
 
 