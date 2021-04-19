Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха

Нардеп Гео Лерос прокоментував вечірку, влаштовану "слугою народу" Тищенком у розпал локдауну в Києві.

Про це нардеп повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Бультер'єр президента знову порушив закон і у важкий для країни момент показав усім, що Зеленському та його банді дозволено все. Нагадаю, сам Зеленський також у розпал пандемії влаштував вечірку на честь свого дня народження в пентхаусі олігарха. Кажуть, що собака схожа характером на господаря, тому і тут у президента недоумка Тищенко - не бультер'єр, а справжній Шаріков в оточенні Швондерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

