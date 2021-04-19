Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха
Нардеп Гео Лерос прокоментував вечірку, влаштовану "слугою народу" Тищенком у розпал локдауну в Києві.
Про це нардеп повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Бультер'єр президента знову порушив закон і у важкий для країни момент показав усім, що Зеленському та його банді дозволено все. Нагадаю, сам Зеленський також у розпал пандемії влаштував вечірку на честь свого дня народження в пентхаусі олігарха. Кажуть, що собака схожа характером на господаря, тому і тут у президента недоумка Тищенко - не бультер'єр, а справжній Шаріков в оточенні Швондерів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
А про соратников тебе очень хорошо расскажет такое-же чмо, ка и ты.
Во-вторых - я уже неоднократно рассказывал и не отказывают от этого - во втором туре я проголосовал против обоих равно недостойных кандидатов.
В третьих - я нигде не писал, что Порошенко является ОСНОВАТЕЛЕМ Партии Регионов, я писал, что он является соратником Януковича по Партии Регионов - а это как бы факт.
"У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Рибак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA Валентин Ландик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко ; Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів»"
И немного истории для тупого -- не "співголовами", а вошли в президиум объединения. Чисто юридически Порошенко никак не мог быть соголовой партии, тк. "Солидарность"(Партия солидарности Украины) никогда не роспускалась и не прекращала свою деятельность и Порошенко никогда не переставал быть сначала соучредителем и членом "Солидарности", а потом и ее головой с осени 2001 года. И самое главное -- на момент о объединения партий в блок главой "Солидарности" был не Порошенко, а Антонюк. Еще раз -- главой "Партии солидарности Украины" в 2000 году был Михаил Антонюк. Порошенко ее возглавил после перерегистрации под кратким именем в ноябре 2001 года. А в 2000 году он был главой депутатского объединения с названием "Солидарность", а не партии. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому и злится так Азиров.
Вы бы уже новый фейк придумали что-ли, тупицы, чтобы не позориться каждый раз.
"где он нашел во втором туре в бюллетене графу "против обоих кандидатов"
Включи воображение - когда нужно полировать рошенковский зад - она у тебя работает на отлично. Я вычеркнул обоих недостойных кандидатов. Учитывая то, что после того, как Рошенка всеми правдами и неправдами протиснулся во второй тур - победа его оппонента стала очевидной - мог себе позволить не выбирать из 2х дурнопахнущих кучек.
И когда ты тупо врешь, тупица, когда еще так недавно доказывал с пеной, что вообще не голосовал во втором туре, или сейчас, когда лепишь, что голосовал и вычеркнул обоих? Ты бы запоминал, дебил, что и когда тут врешь, чтобы так по тупому не позориться. Ты бы себе лекарство какое-нибудь позволил для мозгов. Может и поправишься в уме.
Ой, як не вдобно, да?
Тыкнуть тебя, тупого брехуна-на-зарплате еще мордой в то, как Порошенко был министром в правительстве Азарова при президенте Януковиче? Или признаешь этот факт? Или по-твоему Янык с Азаровым взяли бы министром кого-то оппозиционного к ним? Серьезно?
Да они из одной шоблы все - что Янык, что Порошок.
"- в 2013 году, когда "Солидарность" возглавлял Стець, она вместе с "Гражданской позицией" и Грицацуевым входили в объединение с "Батькивщиной" Типа однопартийцы."
И?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
"... Партію Солідарність створено в травні 2000.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-15 [15] Першим головою партії «Солідарність» був https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Михайло Антонюк , з https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 р. ним став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17 [17] У грудні 2001 року партія приєдналася до виборчого блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Наша Україна» , а її лідер, Петро Порошенко, став керівником виборчого штабу блоку. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2002 Парламентські вибори 2002 року були останніми, у яких брала участь партія. До парламенту від партії пройшло шестеро кандидатів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] ....."
И ты уже заврался, дебил, по самое нихочу. Еще раз -- И когда ты тупо врешь, тупица, когда еще так недавно доказывал с пеной, что вообще не голосовал во втором туре, или сейчас, когда лепишь, что голосовал и вычеркнул обоих? Ты бы запоминал, дебил, что и когда тут врешь, чтобы так по тупому не позориться. Ты бы с*** лекарство какое-нибудь позволил для мозгов. Может и поправишься в уме
Я не правлю Вики, дебил. Этим занимаются подобные тебе наемные шавки, полирующие зад нанимателя за 3 копейки.
"когда еще так недавно доказывал с пеной, что вообще не голосовал во втором туре, или сейчас, когда лепишь, что голосовал и вычеркнул обоих"
Ану-ка, брехушка копеечная, пруф давай, где я писал, что "вообще не голосовал".
Я уже 2 года пишу, что вычеркнул обоих.
А я как писал то, что было на самом деле, так и продолжаю писать тоже самое - ничего не изменилось. С вашей братией, кстати, тоже ничего не изменилось - как приписывали свои фантазии оппоненту - так и продолжаете.
Ты же, как это у вас принято - что-то себе нафантазировал на мой счет или просто решил оболгать - и правда для таких как ты ничтожеств не интересна.
И все-таки. Так года же ты тупо врал, жалкий врунишка? Тогда или сейчас?
Входить в союз и создавать новую партию на основе других партий - это нечто совершенно разное. И ты это прекрасно понимаешь, но, как обычно, лжешь и манипулируешь - профессия у тебя такая - лгать постоянно.
Но, конечно же, ты можешь говорить, что Гриценко, Порошенко, Ющенко - тоже были одно время соратниками - тк это - правда.
PS Давай еще один "фейк" поразвенчивай - о работе Порошенко министром в правительстве Азарова при презике Януковиче. Блесни фантазией и изворотливостью..
Так Грицацуев даже шел на выборы 5 номером по списку БЮТ. И тогда-же в то-же самое время в составе БЮТ были Порнов и предатель Олейник Так они по твоей логике тоже соратники? Лечись уже.
" вот тебя врунишку уже подчистили за твои тупые высеры"
Чушь - чистит тут один неадекватный админ-порохобот -- он за обоснованную критику без нарушений правил форума и баны раздает, зато твою коллегу - черноротую быдлячку лерку в упор не замечает с ее матами.
Думаю, у рошенки зад сегодня уже сверкает - так интенсивно ты его уже начистил за сегодня.
Профессиональный жополиз просто!
"евроинтеграцией занимался", ага. Только был он министром ЭКОНОМИКИ, а не евроинтеграции и занимался он, как обычно - использованием своего положения для продвижения своих бизнес-интересов. ВСЕ.
Раскидывание же фекалий - это твоя профессия. Все чем ты занимаешься по жизни - полируешь зад Рошенке и закидываешь фекалиями всех его оппонентов - за то и живешь.
"ушел в день разворота политики Яныка к Раше"
Тут особо поржал - и когда ж наступил этот день "разворота"? Когда ж это Янык был НЕ пророссийским? Харьковские соглашения - это по всей видимости еще не разворот политики в сторону Раши, раз Порошен еще пол-года после них ждал, верно?
PS ваши ботские потуги по оправданию своего работодателя крайне потешны.
Т.е. все главы стран Евросоюза и председатель Еврокомисии приехали тогда в ноябре в Вильнюс на саммит с подготовленными документами не на подписание ассоциации, а просто так, от нехрен делать? И несколько часов вели переговоры с Яныком о погоде и природе?
Ты еще это Меркель расскажи, которая несколько часов лично разговаривала с Яныком.
Нет, я конечно знал, что ты тупое, но чтобы настолько.....
Чувачек, ты серьезно?? Рошенковская моська, полирующая зад хозяину за 3 копейки и не способная найти себе достойную человека работу возомнила себе, что может оценивать мои умственные способности?
Твое дело - зад хозяину лизать и фекалиями в оппонентов разбрасываться, а не оценки делать, мосечка.
Ты так не ответила, моска - Харьковские соглашения - это уже был поворот в сторону рашки - или еще нет?
Еще раз для дебила, раз не дошло с первого раза до тупого -- что ехали подписывать с Украиной в Вильнюсе на саммите восточного партнерства главы стран Евросоюза и глава Еврокомиссии Баррозу? Тупое сможет дать членораздельный ответ или будет продолжать здесь срать?
Рой дальше, Штирлиц ты наш. (с)
https://nigroll.com/ukrnafta-i-ukrgazvydobuvannja-ne-pustili-gosudarstvennuju-reviziju-nesmotrja-na-ukaz-zelenskogo/ «Укрнафта» и «Укргазвыдобування» не пустили государственную ревизию несмотря на указ Зеленского
Аудиторы запланировали ревизии во исполнение Плана приоритетных действий правительства Дениса Шмыгаля на 2020 год и Указа президента Владимира Зеленского от 2019 года «О Решение СНБО «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности».
«Однако указанные субъекты хозяйствования работников Госаудитслужбы к проведению ревизии не допустили со ссылкой на их неподконтрольность органам государственного финансового контроля», - говорится в письме государственных аудиторов на Кабмин.
Зато Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о Постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что «Укрнафта» (в уставном капитале 50%+1 акция принадлежит НАК «Нафтогаз Украины») является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку государство Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций «Укрнафты».
Постановлением Кабмина от 2015 года «Укрнафта» и «Укргазвыдобування» включены к объектам государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Ответ Коли «Котлеты» на обвинения по поводу вечеринки: Вы ЗЕлохи сидите на карантине, а я буду кутить!