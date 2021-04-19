УКР
Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха

Нардеп Гео Лерос прокоментував вечірку, влаштовану "слугою народу" Тищенком у розпал локдауну в Києві.

Про це нардеп повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Бультер'єр президента знову порушив закон і у важкий для країни момент показав усім, що Зеленському та його банді дозволено все. Нагадаю, сам Зеленський також у розпал пандемії влаштував вечірку на честь свого дня народження в пентхаусі олігарха. Кажуть, що собака схожа характером на господаря, тому і тут у президента недоумка Тищенко - не бультер'єр, а справжній Шаріков в оточенні Швондерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У розпал локдауну "Слуга народу" Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (25515) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+20
Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха - Цензор.НЕТ 2756
19.04.2021 14:00 Відповісти
+19
Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха - Цензор.НЕТ 2028
19.04.2021 13:58 Відповісти
+12
Да неужели? Ну если люмпен выбирает дважды в президенты дважды судимого идиота, любителя *****, а во время войны вообще делает президентом клоуна, тупую куклу олигархов, то что-то с мозгами у люмпена явно не то и не так.
19.04.2021 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зелені мухи мізків не мають, звідти усі проблеми
19.04.2021 13:58 Відповісти
Да плевать они хотели на всех своих 73%🐑🐏, с высокой колокольни , схватили олигархов за бороду и хрюкают у корыта ! Грабят и жируют , как перед последим днём Помпеи
показати весь коментар
19.04.2021 14:39 Відповісти
Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха - Цензор.НЕТ 2028
19.04.2021 13:58 Відповісти
Так у нас до сих пор других и не было у руля..
19.04.2021 14:03 Відповісти
Да неужели? Ну если люмпен выбирает дважды в президенты дважды судимого идиота, любителя *****, а во время войны вообще делает президентом клоуна, тупую куклу олигархов, то что-то с мозгами у люмпена явно не то и не так.
19.04.2021 14:09 Відповісти
Как всегда тупо врешь. Любишь ты это дело, просравший свой голос в унитазе.. Ты бы вообще свой язычок засунул в одно место.
19.04.2021 16:06 Відповісти
Так может сначала подскажешь за кого проголосовал во втором туре, чмо? Или уже забыл.

А про соратников тебе очень хорошо расскажет такое-же чмо, ка и ты.

Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха - Цензор.НЕТ 3193
19.04.2021 22:04 Відповісти
Ну во-первых - чмо у нас тут именно ты, а не я. Чмо полирующее зад олигарху.
Во-вторых - я уже неоднократно рассказывал и не отказывают от этого - во втором туре я проголосовал против обоих равно недостойных кандидатов.
В третьих - я нигде не писал, что Порошенко является ОСНОВАТЕЛЕМ Партии Регионов, я писал, что он является соратником Януковича по Партии Регионов - а это как бы факт.

"У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Рибак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA Валентин Ландик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко ; Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів»"
19.04.2021 22:50 Відповісти
Упоротый может подсказать где он нашел во втором туре в бюллетене графу "против обоих кандидатов? В своей пустой голове или где?



И немного истории для тупого -- не "співголовами", а вошли в президиум объединения. Чисто юридически Порошенко никак не мог быть соголовой партии, тк. "Солидарность"(Партия солидарности Украины) никогда не роспускалась и не прекращала свою деятельность и Порошенко никогда не переставал быть сначала соучредителем и членом "Солидарности", а потом и ее головой с осени 2001 года. И самое главное -- на момент о объединения партий в блок главой "Солидарности" был не Порошенко, а Антонюк. Еще раз -- главой "Партии солидарности Украины" в 2000 году был Михаил Антонюк. Порошенко ее возглавил после перерегистрации под кратким именем в ноябре 2001 года. А в 2000 году он был главой депутатского объединения с названием "Солидарность", а не партии. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому и злится так Азиров.

Вы бы уже новый фейк придумали что-ли, тупицы, чтобы не позориться каждый раз.
19.04.2021 23:33 Відповісти
Чувачек, в биографии твоего работодателя четко написано, что он был в Партии Регионов. О чем ты пытаешься тут наврать, упоротое?

"где он нашел во втором туре в бюллетене графу "против обоих кандидатов"
Включи воображение - когда нужно полировать рошенковский зад - она у тебя работает на отлично. Я вычеркнул обоих недостойных кандидатов. Учитывая то, что после того, как Рошенка всеми правдами и неправдами протиснулся во второй тур - победа его оппонента стала очевидной - мог себе позволить не выбирать из 2х дурнопахнущих кучек.
20.04.2021 08:30 Відповісти
Врешь. Как обычно тупо врешь и транслируешь тут тупые фейки, чурвилла. Я тебе даже больше скажу -- в 2013 году, когда "Солидарность" возглавлял Стець, она вместе с "Гражданской позицией" и Грицацуевым входили в объединение с "Батькивщиной" Типа однопартийцы.

И когда ты тупо врешь, тупица, когда еще так недавно доказывал с пеной, что вообще не голосовал во втором туре, или сейчас, когда лепишь, что голосовал и вычеркнул обоих? Ты бы запоминал, дебил, что и когда тут врешь, чтобы так по тупому не позориться. Ты бы себе лекарство какое-нибудь позволил для мозгов. Может и поправишься в уме.
20.04.2021 10:56 Відповісти
Где ж это я вру, если заходишь в биографию Порошенко и читаешь: "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_III_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 3 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IV_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 4 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_V_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 5 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 7 та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 9 скликань (https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 , із https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ). Засновник «Партії солідарності України», один зі співзасновників партії «Трудова солідарність України», що згодом змінила назву на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія Регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . "

Ой, як не вдобно, да?
Тыкнуть тебя, тупого брехуна-на-зарплате еще мордой в то, как Порошенко был министром в правительстве Азарова при президенте Януковиче? Или признаешь этот факт? Или по-твоему Янык с Азаровым взяли бы министром кого-то оппозиционного к ним? Серьезно?
Да они из одной шоблы все - что Янык, что Порошок.

"- в 2013 году, когда "Солидарность" возглавлял Стець, она вместе с "Гражданской позицией" и Грицацуевым входили в объединение с "Батькивщиной" Типа однопартийцы."

И?
20.04.2021 12:20 Відповісти
Это не биография Порошенко, это статья из Вики, которую вы же дебилы и правили. А вот *** статья той-же вики про "солидарность". Где черным по белому написано, что главой "Солидарности" в это время был не Порошенко, а Антонюк? Ну и? Дальше будешь свой фейк пропихивать?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
"... Партію Солідарність створено в травні 2000.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-15 [15] Першим головою партії «Солідарність» був https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Михайло Антонюк , з https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 р. ним став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17 [17] У грудні 2001 року партія приєдналася до виборчого блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Наша Україна» , а її лідер, Петро Порошенко, став керівником виборчого штабу блоку. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2002 Парламентські вибори 2002 року були останніми, у яких брала участь партія. До парламенту від партії пройшло шестеро кандидатів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] ....."

И ты уже заврался, дебил, по самое нихочу. Еще раз -- И когда ты тупо врешь, тупица, когда еще так недавно доказывал с пеной, что вообще не голосовал во втором туре, или сейчас, когда лепишь, что голосовал и вычеркнул обоих? Ты бы запоминал, дебил, что и когда тут врешь, чтобы так по тупому не позориться. Ты бы с*** лекарство какое-нибудь позволил для мозгов. Может и поправишься в уме
20.04.2021 12:36 Відповісти
"это статья из Вики, которую вы же дебилы и правили."
Я не правлю Вики, дебил. Этим занимаются подобные тебе наемные шавки, полирующие зад нанимателя за 3 копейки.

"когда еще так недавно доказывал с пеной, что вообще не голосовал во втором туре, или сейчас, когда лепишь, что голосовал и вычеркнул обоих"

Ану-ка, брехушка копеечная, пруф давай, где я писал, что "вообще не голосовал".
Я уже 2 года пишу, что вычеркнул обоих.
20.04.2021 13:30 Відповісти
Вай-вай-вай. Забыл уже? Тож ври меньше или запоминай, что врешь.
20.04.2021 14:23 Відповісти
Врешь тут именно ты, брехунец - это ваша обычная тактика, оббрехивание оппонента.
А я как писал то, что было на самом деле, так и продолжаю писать тоже самое - ничего не изменилось. С вашей братией, кстати, тоже ничего не изменилось - как приписывали свои фантазии оппоненту - так и продолжаете.
20.04.2021 14:38 Відповісти
Врешь, жалкий врунишка
20.04.2021 14:40 Відповісти
Врешь тут ты, а я пишу как есть - но вам, брехунцам ведь правда не интересна - голословно обвинить оппонента в том, чего он не делал - для вас обычное дело.
20.04.2021 14:42 Відповісти
Да неужели? Штырит -- твои проблемы. Запоминай свое вранье и меньше будут в него тыкать Или меньше ври
20.04.2021 14:46 Відповісти
Мне не нужно запоминать вранье, тк его нет - я как писал с самого начала, что вычеркнул обоих (проголосовал против обоих) так и пишу до сих пор. И, в отличие от тебя, я, конечно, знаю, как я голосовал.
Ты же, как это у вас принято - что-то себе нафантазировал на мой счет или просто решил оболгать - и правда для таких как ты ничтожеств не интересна.
20.04.2021 21:35 Відповісти
Ты маленький, ничтожный и жалкий врунишка, не способный даже запомнить собственное вранье
20.04.2021 23:05 Відповісти
А теперь по поводу Грицацуева. Так следуя твоей "логике", из-за того, что его партия в 2013-2014 годах входила в союз с "ПРП", "Солидарностью" и "Батькивщиной", я могу назвать его членом "Батькивщины" или "Солидарности"., или "ПРП" и т.д. Ты хоть сам понимаешь свою тупость? Этот фейк про ПР перестали постить даже самые упоротые. Ты самый-самый из них.

И все-таки. Так года же ты тупо врал, жалкий врунишка? Тогда или сейчас?
20.04.2021 12:55 Відповісти
"Так следуя твоей "логике", из-за того, что его партия в 2013-2014 годах входила в союз с "ПРП", "Солидарностью" и "Батькивщиной", я могу назвать его членом "Батькивщины" или "Солидарности".

Входить в союз и создавать новую партию на основе других партий - это нечто совершенно разное. И ты это прекрасно понимаешь, но, как обычно, лжешь и манипулируешь - профессия у тебя такая - лгать постоянно.
Но, конечно же, ты можешь говорить, что Гриценко, Порошенко, Ющенко - тоже были одно время соратниками - тк это - правда.

PS Давай еще один "фейк" поразвенчивай - о работе Порошенко министром в правительстве Азарова при презике Януковиче. Блесни фантазией и изворотливостью..
20.04.2021 13:35 Відповісти
Врешь. Только вот тебя врунишку уже подчистили за твои тупые высеры.

Так Грицацуев даже шел на выборы 5 номером по списку БЮТ. И тогда-же в то-же самое время в составе БЮТ были Порнов и предатель Олейник Так они по твоей логике тоже соратники? Лечись уже.
20.04.2021 14:29 Відповісти
Где я вру? Что - и министром в правительстве Азарова твоя Рошенка уже не была? Серьезно??

" вот тебя врунишку уже подчистили за твои тупые высеры"
Чушь - чистит тут один неадекватный админ-порохобот -- он за обоснованную критику без нарушений правил форума и баны раздает, зато твою коллегу - черноротую быдлячку лерку в упор не замечает с ее матами.
20.04.2021 14:40 Відповісти
Нет, министром он был и занимался Евроинтеграцией. И ушел в день разворота политики Яныка к Раше. А про ПР ты тупо врешь, как самый из упоротых дебилов. И если тебя чистят -- включай мозги и меньше раскидывай свои фекалии здесь. Авось и порохоботы везде перестанут мерещится тупому врунишке
20.04.2021 14:45 Відповісти


Думаю, у рошенки зад сегодня уже сверкает - так интенсивно ты его уже начистил за сегодня.
Профессиональный жополиз просто!

"евроинтеграцией занимался", ага. Только был он министром ЭКОНОМИКИ, а не евроинтеграции и занимался он, как обычно - использованием своего положения для продвижения своих бизнес-интересов. ВСЕ.

Раскидывание же фекалий - это твоя профессия. Все чем ты занимаешься по жизни - полируешь зад Рошенке и закидываешь фекалиями всех его оппонентов - за то и живешь.
20.04.2021 21:41 Відповісти
Ну и где тебя такого тупого врунишку откопали? Он не был министром экономики. Такой должности и не было. Тупое - он был Министром экономического развития и торговли, и вести переговоры от имени Украины о экономической ассоциации и торговой ассоциации с ЕС входило в его прямые должностные обязанности. Ты бы уже так тупо не позорился, врунишка.
20.04.2021 22:01 Відповісти
И да, чем бы он не занимался по твоим фантазиям - факт в том, что чужого человека, политического оппонента Янык министром никогда не назначил бы.

"ушел в день разворота политики Яныка к Раше"
Тут особо поржал - и когда ж наступил этот день "разворота"? Когда ж это Янык был НЕ пророссийским? Харьковские соглашения - это по всей видимости еще не разворот политики в сторону Раши, раз Порошен еще пол-года после них ждал, верно?

PS ваши ботские потуги по оправданию своего работодателя крайне потешны.
20.04.2021 21:45 Відповісти
Факт в том, что ты тупое как пробка.
Т.е. все главы стран Евросоюза и председатель Еврокомисии приехали тогда в ноябре в Вильнюс на саммит с подготовленными документами не на подписание ассоциации, а просто так, от нехрен делать? И несколько часов вели переговоры с Яныком о погоде и природе?

Ты еще это Меркель расскажи, которая несколько часов лично разговаривала с Яныком.

Нет, я конечно знал, что ты тупое, но чтобы настолько.....
20.04.2021 22:15 Відповісти


Чувачек, ты серьезно?? Рошенковская моська, полирующая зад хозяину за 3 копейки и не способная найти себе достойную человека работу возомнила себе, что может оценивать мои умственные способности?

Твое дело - зад хозяину лизать и фекалиями в оппонентов разбрасываться, а не оценки делать, мосечка.

Ты так не ответила, моска - Харьковские соглашения - это уже был поворот в сторону рашки - или еще нет?
20.04.2021 22:42 Відповісти
Вах-вах-вах. Ты уже название должностей выучил, чтобы не позориться?

Еще раз для дебила, раз не дошло с первого раза до тупого -- что ехали подписывать с Украиной в Вильнюсе на саммите восточного партнерства главы стран Евросоюза и глава Еврокомиссии Баррозу? Тупое сможет дать членораздельный ответ или будет продолжать здесь срать?
20.04.2021 22:54 Відповісти
Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60% ,В. Чорновол-23% !!! Лохторат України живіше за всіх живих !!!)))
19.04.2021 14:10 Відповісти
Ну ты ж выбираешь себе подобных-то недоразвитого уголовника,то тупого клоуна,а потом свой кретинизм пытаешься на всех распылить
19.04.2021 14:49 Відповісти
Зебілам закон не писан !!!)))
19.04.2021 14:00 Відповісти
Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха - Цензор.НЕТ 2756
19.04.2021 14:00 Відповісти
ЗЕлохи, у як вам ваші керманичі?
19.04.2021 14:05 Відповісти
Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха - Цензор.НЕТ 2329Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха - Цензор.НЕТ 9672
19.04.2021 14:07 Відповісти
Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха - Цензор.НЕТ 201
19.04.2021 15:37 Відповісти
Слуги есть слуги! Пороть на конюшне, при надобности!
19.04.2021 14:08 Відповісти
Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха

Рой дальше, Штирлиц ты наш. (с)
19.04.2021 14:10 Відповісти
А що, якщо якесь порушення закону залишиться таємним, то його ніби нема?
19.04.2021 14:15 Відповісти
Это ж феодальное государство. Закон работает тем или иным образом (или вообще никаким) в звисимости от от того, кто его нарушил.
19.04.2021 14:19 Відповісти
73 відсотки зебілів думали, що будуть феодалами? 🤣
19.04.2021 14:28 Відповісти
Я не знаю, кто что думал. Эта страна всегда такой была.
19.04.2021 14:29 Відповісти
Але феодальною клоунократією ще ні. 😊
19.04.2021 14:35 Відповісти
Эволюционируем. Или деградируем (тоже, своего рода, эволюция)
19.04.2021 14:37 Відповісти
вони здали плр тест перед днюхой і на самій днюхє ходили у масках і притримувались дистанці, не лобизались.
19.04.2021 14:15 Відповісти
Беня с Ахметом рулят борцуном с олигархами Зелей и Украиной.

https://nigroll.com/ukrnafta-i-ukrgazvydobuvannja-ne-pustili-gosudarstvennuju-reviziju-nesmotrja-na-ukaz-zelenskogo/ «Укрнафта» и «Укргазвыдобування» не пустили государственную ревизию несмотря на указ Зеленского

Аудиторы запланировали ревизии во исполнение Плана приоритетных действий правительства Дениса Шмыгаля на 2020 год и Указа президента Владимира Зеленского от 2019 года «О Решение СНБО «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности».
«Однако указанные субъекты хозяйствования работников Госаудитслужбы к проведению ревизии не допустили со ссылкой на их неподконтрольность органам государственного финансового контроля», - говорится в письме государственных аудиторов на Кабмин.
Зато Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о Постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что «Укрнафта» (в уставном капитале 50%+1 акция принадлежит НАК «Нафтогаз Украины») является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку государство Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций «Укрнафты».

Постановлением Кабмина от 2015 года «Укрнафта» и «Укргазвыдобування» включены к объектам государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
19.04.2021 14:16 Відповісти
Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха - Цензор.НЕТ 6931

Ответ Коли «Котлеты» на обвинения по поводу вечеринки: Вы ЗЕлохи сидите на карантине, а я буду кутить!
19.04.2021 14:34 Відповісти
"Дупаякукім" ,є чим мислити, однака !!!)))))
19.04.2021 14:43 Відповісти
Масштабы беспредела слуг настолько велики, что уже никто не обращает на это внимания. Все привыкли и смирились. И это плохо, народ оскотинивается и превращается в молчаливое стадо.
19.04.2021 15:07 Відповісти
Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха - Цензор.НЕТ 6475
19.04.2021 16:17 Відповісти
Судя по справах в державі і реакцію на це,влада в державі не у Зеленського,а ті,що просунули його на цю посаду і вони знаходяться в тіні.А Зеленський,як би і хотів щось змінити то він не всилах це зробити.Зараз розгорівся скандал між США та Росією про те,що Росія вмішувалась в вибори президента США,то зробіть висновки,-маючи такого сусіда під боком де все переплетено,то чи могла Росія впливати на вибори президента України.Ось вам і відповідь.
22.04.2021 18:13 Відповісти
 
 