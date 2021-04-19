"Підготовка санкцій щодо каналів Медведчука тривала понад пів року", - "слуга народу" Безугла

Медіамайданчики в Україні тією чи іншою мірою афілійовані з державою-агресором.

Про це Цензор.НЕТ заявила в інтерв'ю нардеп СН, член Комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла.

"РНБО, як ви говорите, вийшло на перші ролі не за один день. Тільки підготовка санкцій щодо каналів Медведчука тривала понад пів року. Тобто це наслідок. А то у нас деякі люди часто плутають "зраду" / "перемогу" й результат", - заявила нардепка, коментуючи поточну роль РНБО в державі.

"Знаєте, беручи до уваги питання інформаційної безпеки, зараз я обмежила кількість ефірів. Наприклад, телеканал "Наш". Я за ними довго спостерігала, досліджувала. Навіть провела опитування у фейсбуці, чи являють вони собою загрозу нацбезпеці. Прийшло багато акаунтів, які схожі на ботів, причому із ОРДЛО, Криму та Росії та захищали канал. Очевидно, інформаційна війна продовжується. На жаль, деякі наші медіамайданчики у тій чи іншій мірі афілійовані із країною-агресором. Ми мали великий конгломерат, пов'язаний із Медведчуком, на який вже накладені санкції. Зараз викликає застереження ще один канал. Не буду називати, але здогадатися неважко. Подивіться на їхню риторику: коли говорять про Нобелівську премію для Путіна, це виглядає, як знущання та зневага наших загиблих. Хіба так чинять українські медіа?! Навряд. Думаю, ця історія теж дійде до логічного завершення, яке покращить наше безпекове середовище. Нехай над цим працюють відповідні органи", - додала Безугла.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.