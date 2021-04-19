УКР
Новини Закриття каналів Медведчука
2 739 37

"Підготовка санкцій щодо каналів Медведчука тривала понад пів року", - "слуга народу" Безугла

"Підготовка санкцій щодо каналів Медведчука тривала понад пів року", - "слуга народу" Безугла

Медіамайданчики в Україні тією чи іншою мірою афілійовані з державою-агресором.

Про це Цензор.НЕТ заявила в інтерв'ю нардеп СН, член Комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла.

"РНБО, як ви говорите, вийшло на перші ролі не за один день. Тільки підготовка санкцій щодо каналів Медведчука тривала понад пів року. Тобто це наслідок. А то у нас деякі люди часто плутають "зраду" / "перемогу" й результат", - заявила нардепка, коментуючи поточну роль РНБО в державі.

"Знаєте, беручи до уваги питання інформаційної безпеки, зараз я обмежила кількість ефірів. Наприклад, телеканал "Наш". Я за ними довго спостерігала, досліджувала. Навіть провела опитування у фейсбуці, чи являють вони собою загрозу нацбезпеці. Прийшло багато акаунтів, які схожі на ботів, причому із ОРДЛО, Криму та Росії та захищали канал. Очевидно, інформаційна війна продовжується. На жаль, деякі наші медіамайданчики у тій чи іншій мірі афілійовані із країною-агресором. Ми мали великий конгломерат, пов'язаний із Медведчуком, на який вже накладені санкції. Зараз викликає застереження ще один канал. Не буду називати, але здогадатися неважко. Подивіться на їхню риторику: коли говорять про Нобелівську премію для Путіна, це виглядає, як знущання та зневага наших загиблих. Хіба так чинять українські медіа?! Навряд. Думаю, ця історія теж дійде до логічного завершення, яке покращить наше безпекове середовище. Нехай над цим працюють відповідні органи", - додала Безугла.

Дивіться також: "Слуги народу" Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: "Це маячня" - "Нас знищують ізсередини". ВIДЕО

З повним текстом інтерв'ю Мар'яни Безуглої (СН) можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

Автор: 

Медведчук Віктор (1719) РНБО (2331) ТБ (278) Безугла Мар’яна (316)
Топ коментарі
+7
Скільки років триватиме вручення підозри?
показати весь коментар
19.04.2021 14:11 Відповісти
+7
А в СН говорят, что ЗЕ благодаря каналам Медвечука стал президентом.
показати весь коментар
19.04.2021 14:11 Відповісти
+6
А почему эти помойки спокойно вещают в Ютубе?Ютуб вы не можете заблокировать,но студии в Киеве из которых эти медведки воняют вы спокойно можете арестовать и изьять оттуда все имущество.
показати весь коментар
19.04.2021 14:13 Відповісти
😂
показати весь коментар
19.04.2021 14:08 Відповісти
Это типа шо,бюрократия у Зомбилов?
показати весь коментар
19.04.2021 14:10 Відповісти
Скільки років триватиме вручення підозри?
показати весь коментар
19.04.2021 14:11 Відповісти
7
показати весь коментар
19.04.2021 14:19 Відповісти
А потім ще скільки років буде судовий розгляд. Впевнений, що буде побитий семирічний рекорд судової епопеї по справі Штепи.
показати весь коментар
19.04.2021 15:27 Відповісти
пока прошло 2 месяца, ждём. Наверно ещё 100 дней дать надо
показати весь коментар
19.04.2021 15:57 Відповісти
А в СН говорят, что ЗЕ благодаря каналам Медвечука стал президентом.
показати весь коментар
19.04.2021 14:11 Відповісти
мільйони разів було сказано:
Зеленський став президентом саме завдяки Порошенку
показати весь коментар
19.04.2021 14:14 Відповісти
Та знаємо. Їх же було лише двоє.
показати весь коментар
19.04.2021 14:18 Відповісти
саме так
показати весь коментар
19.04.2021 14:19 Відповісти
А мені помніцца шо 39. Чи ні?
показати весь коментар
19.04.2021 14:20 Відповісти
Т.е. не ты проголосовал за ватного наркомана ЗЕ, а Порошенко?
показати весь коментар
19.04.2021 14:45 Відповісти
помнится, это ты тот самый зелох, который летом 2019 верещал что "через полгода украинская экономика расцветет при вове" ..
а теперь истеришь что тебя "Порошенко заставил голосовать за зеЛоха оманського"?
воистину, ты эталон зебила... которого легко заставить сделать все что нам угодно
показати весь коментар
19.04.2021 15:09 Відповісти
Ясно.Ти голосував проти Порошенка.
показати весь коментар
19.04.2021 15:33 Відповісти
А почему эти помойки спокойно вещают в Ютубе?Ютуб вы не можете заблокировать,но студии в Киеве из которых эти медведки воняют вы спокойно можете арестовать и изьять оттуда все имущество.
показати весь коментар
19.04.2021 14:13 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! )))
показати весь коментар
19.04.2021 14:17 Відповісти
Смешщно. И все это время безмозглая курица и другие Слуги уроды не вылазили из ТВ шоу этих каналов.
показати весь коментар
19.04.2021 14:21 Відповісти
Брешет. *****. Полгода рыли и до Медведчука не дотекло? Та его каналы все полгода бы жопу рвали про нарушения. свободу слова и прочее..
показати весь коментар
19.04.2021 14:22 Відповісти
Беда Украины в том что Пациенты (типа Безуглая и Ко) , которые принимают Законы, должны принимать лекарства.
показати весь коментар
19.04.2021 14:25 Відповісти
і результатом є те, що дизельпровід мудачука перйшов під контроль компанії афільованої з вавиною бабушкою, а сам мудачук на волі...совпадєніє, не інакше!
показати весь коментар
19.04.2021 14:26 Відповісти
Через семь лет войны они пол года яйца чухали ?
показати весь коментар
19.04.2021 14:27 Відповісти
Люди, що ви несите !!!!!!

Санкції вводились до Козака.
Таким чином завтра закриють всі неугодні канали.
А де ж демократія ?
Ви собі можете уявити щоб в штатах взяли і закрили канали телебачення ?
З Рашею торгують по повній програмі, навіть озброєння їм поставляє Україна.
І до торгашей чомусь санкцій немає.
показати весь коментар
19.04.2021 14:31 Відповісти
Комик-пианист недоволен не путинскими каналами а Медведчуком. Который присвоил полномочия президента- а цар должен быть один. Артист обиделся./ Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука.
показати весь коментар
19.04.2021 14:33 Відповісти
Чому я не чекаю від Зєлі і його шобли безуглих нічого доброго? Власне в Україні вже "доброго" майже не залишилось, все розікрадене
показати весь коментар
19.04.2021 14:43 Відповісти
Навіть провела опитування у фейсбуці, чи являють вони собою загрозу нацбезпеці. Джерело: https://censor.net/ua/n3260607

потужно.
просто нагадаю, що безугла є заступницею голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
показати весь коментар
19.04.2021 14:55 Відповісти
Тобто,півроку Льовочкін втирався в довіру до Зєлі ?
показати весь коментар
19.04.2021 15:32 Відповісти
Они полгода готовились! Ха-ха-ха!
Порох против мертвечука уголовное дело открыл в 2018 году (по которому зеленые обыски через два года делали) и в 18 году закон Рада приняла с его подачи, по которому эти помойки можно было законно закрыть, НО мудрый нарид устроил вой до небес про "узурпацию" и "свободу слова" и из-за выборов Порох притормозил.
мертвечук зеленых два года устраивал , т.к. против Пороха топил, а когда переключился на клоуна---наркоманские нервы не выдержали.

Телеканал "наш" и ВСЕ региональные помойки спокойно работают везде до сих пор)))

Двуличные брехливые зеленые твари!
показати весь коментар
19.04.2021 22:06 Відповісти
Хотелось бы сказать фразой из фильма "Женитьба Бальзаминова" - "все уехали, остались только медведи и Безуглая". Как можно таких людей ставить на какие-то посты в государстве? Неужели Зеленский и Ко являются самоубийцами?
показати весь коментар
19.04.2021 22:46 Відповісти
та бред кобылячий..- санкции- метод против инограждан и организаций..- причем тут свои олигархи
показати весь коментар
20.04.2021 03:13 Відповісти
 
 