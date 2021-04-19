Інтервал між першим і повторним зараженням COVID-19 в Україні становить приблизно 3-5 місяців, - гендиректор ЦГЗ Родина
Інтервал між першим і повторним інфікуванням коронавірусом переважно становить 3-5 місяців.
Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родина на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Центр громадського здоров'я робив кілька запитів на обласні лабораторні центри, які ведуть статистику щодо COVID-19. Останній такий запит було зроблено приблизно місяця тому. Питання сформульовано таким чином: яка кількість пацієнтів захворіла повторно? Під повторним випадком ми розуміємо, що людина одужала, і в електронну систему епіднагляду її було введено як таку, що одужала, і після цього в неї ще раз було виявлено COVID-19. Станом на місяць тому таких випадків було значно більше ніж 1,2 тисячі", - повідомив він.
Також Родина зауважив, що період між першим і другим захворюванням переважно становив 3-5 місяців. Водночас були зафіксовані поодинокі повторні випадки інфікування з інтервалом у півтора місяці.
Согласно этой выборке, переболевшие имеют очень стойкий иммунитет ( в пределах года, больше данных нет).
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00662-0/fulltext Risk of SARS-CoV-2 reinfection after natural infection.
Журнал досить поважний.