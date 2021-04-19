УКР
Інтервал між першим і повторним зараженням COVID-19 в Україні становить приблизно 3-5 місяців, - гендиректор ЦГЗ Родина

Інтервал між першим і повторним інфікуванням коронавірусом переважно становить 3-5 місяців.

Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родина на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Центр громадського здоров'я робив кілька запитів на обласні лабораторні центри, які ведуть статистику щодо COVID-19. Останній такий запит було зроблено приблизно місяця тому. Питання сформульовано таким чином: яка кількість пацієнтів захворіла повторно? Під повторним випадком ми розуміємо, що людина одужала, і в електронну систему епіднагляду її було введено як таку, що одужала, і після цього в неї ще раз було виявлено COVID-19. Станом на місяць тому таких випадків було значно більше ніж 1,2 тисячі", - повідомив він.

Також Родина зауважив, що період між першим і другим захворюванням переважно становив 3-5 місяців. Водночас були зафіксовані поодинокі повторні випадки інфікування з інтервалом у півтора місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заповненість COVID-ліжок по Україні становить 57%: найвища завантаженість у Києві, - директор ЦГЗ Родина

карантин (18172) Вітчизна (15) ЦГЗ (264) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+4
А какой тогда смысл в вакцинации?
19.04.2021 14:33 Відповісти
+3
ну да, на кладбище как-то вирус пофиг. даже насморк, даже чесотка!
19.04.2021 15:03 Відповісти
+2
Чтобы раз в 3-5 месяцев не играть в ковидную рулетку. После каждой игры легкие все хуже и хуже.
19.04.2021 15:05 Відповісти
А какой тогда смысл в вакцинации?
19.04.2021 14:33 Відповісти
Чтобы раз в 3-5 месяцев не играть в ковидную рулетку. После каждой игры легкие все хуже и хуже.
19.04.2021 15:05 Відповісти
В Украине живут очень здоровые люди . Пока всех привьют , у большинства будет естественный иммунитет .
19.04.2021 14:34 Відповісти
ну да, на кладбище как-то вирус пофиг. даже насморк, даже чесотка!
19.04.2021 15:03 Відповісти
Так в чем и проблема, что нет надежд на естественный иммунитет. И новые штаммы плодятся как кролики, и от старых иммунитет не спасает. И "типа вакцинация", которая у нас ведется, абсолютно бессмысленна, потому что или надо было за месяц полстраны провакцинировать, или можно расслабиться и списывать по 2.8% населения в год на безвозвратные потери от собственного разгильдяйтсва.
19.04.2021 16:51 Відповісти
Відповідно і вакцинуватися людей потрібно з таким інтервалом. То що там з вакциною?
19.04.2021 14:36 Відповісти
Ждемс...
19.04.2021 14:55 Відповісти
2051-го года?
19.04.2021 16:52 Відповісти
Интересно: есть какая-нибудь связь/зависимость между повторным заражением ковидом и описанным ниже?
Інтервал між першим і повторним зараженням COVID-19 в Україні становить приблизно 3-5 місяців, - гендиректор ЦГЗ Родина - Цензор.НЕТ 9864
19.04.2021 15:13 Відповісти
Інтервал між першим і повторним зараженням COVID-19 в Україні становить приблизно 3-5 місяців, - гендиректор ЦГЗ Родина - Цензор.НЕТ 5939
19.04.2021 15:15 Відповісти
Т.е. в течение 3-5 месяцев заболели повторно 0,06%. Почти никто, не о чем говорить. 0,06% запросто может быть ошибкой диагностики.
19.04.2021 15:21 Відповісти
Причем заболели повторно (!), преимущественно в течение 3-5месяцев. За весь период наблюдений.

Согласно этой выборке, переболевшие имеют очень стойкий иммунитет ( в пределах года, больше данных нет).
19.04.2021 15:28 Відповісти
Дивно. Нещодавно слухала інфекціоніста. Вона не чула про випадки повторної хвороби.
19.04.2021 15:38 Відповісти
Дайте тому інфекціоністу це посилання
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00662-0/fulltext Risk of SARS-CoV-2 reinfection after natural infection.

Журнал досить поважний.
19.04.2021 16:14 Відповісти
Мабуть тим "інфекіоністом" була Голубовська?
19.04.2021 17:26 Відповісти
Значит из этого следует что обещанного коллективного иммунитета нет и не будет. 3-5 месяцев это почти ни что. Особенно если брать усиления заболевания по сезонности, то как минимум 2-3 раза в году человек в зоне риска, даже если переболел. Как видно из СМИ и вакцинация ( нынешними вакцинами) не дает каких либо гарантий или продолжительного иммунитета ( идет разговор опять таки о 6 месяцах и то судачат по разному, особенно если учесть что вакцинироваться нужно двумя а то и тремя компонентами через срок то ли 24 дня то ли 90 дней...). Единственно что это возможно убережет от тяжелых форм, но и то не очень понятно с такими периодами между вакцинациями.. В общем дело " швах".. судя по всему. Медицина и фармацевты идут путем " втыка" и на данный момент о вирусе, его мутации, защиты от него ничего не знают. Все в стадии эксперимента. ( ну и еще зарабатывания денег естественно, куда там проституции и наркомании , скоро они останутся далеко позади по доходам)
19.04.2021 16:40 Відповісти
 
 