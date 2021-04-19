Брата голови ОАСК Вовка Зонтова не звільнили із СВР, а зняли з посади і вивели в розпорядження: триває службове розслідування, - "слуга народу" Безугла

Комітет ВР з питань нацбезпеки заслухав керівництво Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) про ситуацію із затриманням і арештом брата глави ОАСК Вовка Юрія Зонтова, який на момент затримання обіймав посаду заступника начальника управління СЗР.

Про це Цензор.НЕТ заявила в інтерв'ю нардепка СН, член Комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла.

"Ми зробили відкриту частину (засідання Комітету ВР з нацбезпеки. - Ред.). Кожен може зайти у Фейсбук на сторінку комітету і побачити, як Служба зовнішньої розвідки пояснювала, яким це чином у них опинився цей Зонтов. Робіть висновки самі (посміхається. – Ред.). Ми їх попередили, що засідання – відкрите. Але хочу звернути увагу, що у той момент, коли його викрило НАБУ, він перебував на лікарняному. Ніколи після призначення в СЗРУ не був на оперативних посадах, пов’язаних із активною діяльністю, займався юридичним супроводом. Крім того, як тільки відбулося затримання, він одразу був виведений у розпорядження. Це означає, що людину знімають з посади, і вона залишається в такому собі архіві військовослужбовців. Зараз триває службове розслідування. Причому не тільки щодо його призначення, а й кадрової політики у відомстві", - розповіла Безугла.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Згідно з текстом законопроєкту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням в Києві

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.