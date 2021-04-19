УКР
Брата голови ОАСК Вовка Зонтова не звільнили із СВР, а зняли з посади і вивели в розпорядження: триває службове розслідування, - "слуга народу" Безугла

Брата голови ОАСК Вовка Зонтова не звільнили із СВР, а зняли з посади і вивели в розпорядження: триває службове розслідування, - "слуга народу" Безугла

Комітет ВР з питань нацбезпеки заслухав керівництво Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) про ситуацію із затриманням і арештом брата глави ОАСК Вовка Юрія Зонтова, який на момент затримання обіймав посаду заступника начальника управління СЗР.

Про це Цензор.НЕТ заявила в інтерв'ю нардепка СН, член Комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла.

"Ми зробили відкриту частину (засідання Комітету ВР з нацбезпеки. - Ред.). Кожен може зайти у Фейсбук на сторінку комітету і побачити, як Служба зовнішньої розвідки пояснювала, яким це чином у них опинився цей Зонтов. Робіть висновки самі (посміхається. – Ред.). Ми їх попередили, що засідання – відкрите. Але хочу звернути увагу, що у той момент, коли його викрило НАБУ, він перебував на лікарняному. Ніколи після призначення в СЗРУ не був на оперативних посадах, пов’язаних із активною діяльністю, займався юридичним супроводом. Крім того, як тільки відбулося затримання, він одразу був виведений у розпорядження. Це означає, що людину знімають з посади, і вона залишається в такому собі архіві військовослужбовців. Зараз триває службове розслідування. Причому не тільки щодо його призначення, а й кадрової політики у відомстві", - розповіла Безугла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов?

З повним текстом інтерв'ю Мар'яни Безуглої (СН) можна ознайомитися тут.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Згідно з текстом законопроєкту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням в Києві

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

Автор: 

ВР (15235) СЗР Служба зовнішньої розвідки (157) зовнішня розвідка (502) Безугла Мар’яна (316) Зонтов Юрій (27)
