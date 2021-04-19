УКР
Новини
7 632 27

Радник посольства РФ Черніков має 72 години, щоб залишити Україну. МЗС направив ноту, - Ніколенко

Україна направила ноту російському дипломату. Щоб залишити країну, він має 72 години.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга, повідомив спікер МЗС.

"Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин", - повідомив Ніколенко.

Йдеться про одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

Читайте також: Єнін про затримання консула в Петербурзі: Ми зіткнулися фактично з нападом на нашого співробітника. Якщо РФ вишле Сосонюка, реагуватимемо так само дієво

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня. У відповідь з України вишлють старшого дипломата, одного з радників посольства Російської Федерації в Києві на прізвище Черніков.

Автор: 

дипломатія (720) МЗС (4281) росія (67841) Єнін Євген (348) Ніколенко Олег (365)
+11
Особливо тих, які на догоду кацапа висмійовали Україну у своїх гумористичних шоу.
19.04.2021 14:50 Відповісти
+7
Радник посольства РФ Черніков має 72 години, щоб залишити Україну. МЗС направив ноту, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 5855
19.04.2021 15:41 Відповісти
+5
радник-свинособако, це тобі на рідній мові

У советника посольства РФ Черникова есть 72 часа, чтобы покинуть Украину. МИД направил ноту, - Николенко - Цензор.НЕТ 4567
19.04.2021 15:00 Відповісти
Особливо тих, які на догоду кацапа висмійовали Україну у своїх гумористичних шоу.
19.04.2021 14:50 Відповісти
а за кого б тогда зебилы голосовали?
19.04.2021 14:56 Відповісти
А ЧТО, ДРЕЗИНУ ЕМУ УЖЕ ВЫДАЛИ ИЛИ ПЕШКОМ ПОЙДЁТ? МОЖЕТ ЗА ДВА ДНЯ НЕ УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ ДО МОРДОРА. ТОГДА ВСЁ.
19.04.2021 17:26 Відповісти
У радника є ще ціле життя попереду і купа паспортів. 😊
19.04.2021 14:48 Відповісти
чіорт! все ж таки Україна яка ні яка, а цивілізація!
багато смачних харчів, напоїв, чудова природа... доведеться москальському террористу піз#увати в рідні говені і смакувати бєрєсту
19.04.2021 14:49 Відповісти
Чумадан - вокзал - параша
19.04.2021 14:50 Відповісти
это ООчень много времени!)
19.04.2021 14:51 Відповісти
радник-свинособако, це тобі на рідній мові

У советника посольства РФ Черникова есть 72 часа, чтобы покинуть Украину. МИД направил ноту, - Николенко - Цензор.НЕТ 4567
19.04.2021 15:00 Відповісти
Стидобіще, просралися нарешті(((
19.04.2021 15:31 Відповісти
украинцу дали сутки.
19.04.2021 15:34 Відповісти
"пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля."
72 : 24 = 3
19.04.2021 15:39 Відповісти
ДА ТЫ МАТЕМАТИК, ЁПТЬ!
19.04.2021 17:28 Відповісти
Та да
19.04.2021 22:37 Відповісти
Мені у 80-х, після "дємбеля", півгодини на збори вистачило. ))))
19.04.2021 18:54 Відповісти
А если не покинет, то что?
19.04.2021 15:37 Відповісти
Притулок, охорона, одружимо з українкою, сфотографуємо на згадку і візьмемо розгорнуте інтерв'ю у центральній пресі.
19.04.2021 18:58 Відповісти
Радник посольства РФ Черніков має 72 години, щоб залишити Україну. МЗС направив ноту, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 5855
19.04.2021 15:41 Відповісти
Радник посольства РФ Черніков має 72 години, щоб залишити Україну. МЗС направив ноту, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 2733
19.04.2021 15:42 Відповісти
Відповідь несиметрична - московити вислали цілого Консула а Україна якогось задріпаного радника. Це прояв сцикливості зелених ушльопків.
19.04.2021 16:03 Відповісти
Если бы ты не был недалёким, то поинтересовался бы и узнал, что в дипломатической иерархии ранг советника выше, чем у консула. Но ты этого не сделал, а просто испражнился, следовательно думать - это не твое!
19.04.2021 17:54 Відповісти
Та то по простотєєє!!! )))) Одначе Зюзя може образитися на обвинувачення у зіцпрєдсєдатєльствє.
19.04.2021 19:08 Відповісти
Кто-то может объяснить: что делают в Украине дипломаты из-за поребрика? Мало одного посольства, ещё куча консульств: в Одессе, в Харькове, в Львове.... Разве это соответствует нынешним отношениям Украины с агрессором? Зачем они вообще нужны? Одно посольство, оно же и консульство и хватит. Остальных - в "великую расеюшку".
19.04.2021 19:35 Відповісти
заломить-заковать в кандалы, обыскать адекватно, отму..- и на дрезину нах с пляжа)))
20.04.2021 03:19 Відповісти
 
 