Радник посольства РФ Черніков має 72 години, щоб залишити Україну. МЗС направив ноту, - Ніколенко

Україна направила ноту російському дипломату. Щоб залишити країну, він має 72 години.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга, повідомив спікер МЗС.

"Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин", - повідомив Ніколенко.

Йдеться про одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

Читайте також: Єнін про затримання консула в Петербурзі: Ми зіткнулися фактично з нападом на нашого співробітника. Якщо РФ вишле Сосонюка, реагуватимемо так само дієво

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня. У відповідь з України вишлють старшого дипломата, одного з радників посольства Російської Федерації в Києві на прізвище Черніков.