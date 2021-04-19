На засіданні Ради глав МЗС країн ЄС закликав запровадити секторальні санкції проти РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради із закордонних справ ЄС закликав глав МЗС країн Євросоюзу запровадити секторальні санкції проти РФ для протидії ескалації проти України.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Персональних вже недостатньо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Боррель закликав РФ відвести війська від українського кордону: Ситуація дуже небезпечна, напруга посилюється