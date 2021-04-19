Комітет ВР з нацбезпеки не розглядав питання викрадення Чауса, - "слуга народу" Безугла

Комітет ВР з питань нацбезпеки не розглядав на своєму засіданні питання викрадення в Молдові судді-втікача Миколи Чауса.

Про це Цензор.НЕТ заявила в інтерв'ю нардепка СН, член Комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла, коментуючи інформацію про те, що Комітет ухвалив рішення викликати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка через викрадення судді Чауса.

- Дивіться, це спотворена інформація. Засідання комітету проходить у двох режимах – відкритому та закритому. Ми є посередниками між громадянами та силовим блоком. Люди хочуть знати, що відбувається, і як контролюється. Тому ми створили у Фейсбуці сторінку комітету, де проводимо прямі трансляції. Так от на минулому засіданні було три головні питання. Перше, ситуація на Сході. Друге, заслуховування СЗРУ щодо Зонтова (заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки, який є братом глави ОАСК Павла Вовка. – Ред.) та загалом їхньої кадрової політики. Третє, харчування в Збройних Силах... Так ось тут питання Чауса не було. Другий момент, те, що обговорювалося із СЗР і ГУР в закритому режимі, я коментувати не можу. Коли колеги, знаючи, що йдеться про закрите засідання, про державну таємницю, роблять заяви, при цьому надаючи спотворену інформацію, це некрасиво. Ми уже мали такий епізод, який став предметом розслідування ДБР (посміхається. – Ред.). Тому не варто повторювати. Щодо того, наскільки інформація була спотворена, ви зможете судити по тому, які будуть наступні засідання комітетів, зокрема кого на них запросять (посміхається. – Ред.)", - розповіла Безугла.

Також читайте: На комітеті ВР обговорили ноту МЗС Молдови про викрадення Чауса, представники ГУР і СЗР свою причетність заперечили, - Забродський

З повним текстом інтерв'ю Мар'яни Безуглої (СН) можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".