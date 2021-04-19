Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що глава МОЗ поводиться, як персонаж з "12 стільців".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марченко сказав в інтерв'ю "LB.ua".

"Ось у чому проблема у мене зі Степановим? Він поводиться, як персонаж з "12 стільців". "Вранці гроші - ввечері стільці, увечері гроші - вранці стільці, але гроші вперед". Ось так і Степанов. У нього завдання забюджетуватися максимально, користуючись тим, що у нас ковід, у нас проблеми, у нас люди вмирають, і потім на цій риториці вирішувати ті проблеми, які необхідно. Я вважаю, що це абсолютно неправильно", - зазначив міністр.

За його словами, потрібно спочатку запропонувати план, показати, вирішення проблеми, а для цього достатньо часу було, а потім вже намагатися міністру фінансів чи уряду задавати питання з приводу пошуку коштів.

"А підхід поки що такий - спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом. Так питання ставити не можна", - додав Марченко.

Крім того, глава Мінфіну заявив, що вони зі Степановим на засіданнях Кабміну часто "з'ясовують стосунки".

"І це нормально, тому що у мене є що запитати у нього, зокрема, щодо залишків минулого року. Він вибивав, вибивав гроші, а в підсумку вийшли залишки, які не використано", - сказав Марченко.