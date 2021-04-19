УКР
Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко

Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що глава МОЗ поводиться, як персонаж з "12 стільців".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марченко сказав в інтерв'ю "LB.ua".

"Ось у чому проблема у мене зі Степановим? Він поводиться, як персонаж з "12 стільців". "Вранці гроші - ввечері стільці, увечері гроші - вранці стільці, але гроші вперед". Ось так і Степанов. У нього завдання забюджетуватися максимально, користуючись тим, що у нас ковід, у нас проблеми, у нас люди вмирають, і потім на цій риториці вирішувати ті проблеми, які необхідно. Я вважаю, що це абсолютно неправильно", - зазначив міністр.

За його словами, потрібно спочатку запропонувати план, показати, вирішення проблеми, а для цього достатньо часу було, а потім вже намагатися міністру фінансів чи уряду задавати питання з приводу пошуку коштів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов сподівається, що потреби медицини врахують під час корекції держбюджету: Ми закупимо вакцини так чи інакше, вони - життєво необхідні

"А підхід поки що такий - спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом. Так питання ставити не можна", - додав Марченко.

Крім того, глава Мінфіну заявив, що вони зі Степановим на засіданнях Кабміну часто "з'ясовують стосунки".

"І це нормально, тому що у мене є що запитати у нього, зокрема, щодо залишків минулого року. Він вибивав, вибивав гроші, а в підсумку вийшли залишки, які не використано", - сказав Марченко.

Автор: 

Степанов Максим (2198) Марченко Сергій (595)
Топ коментарі
+17
Степанов - это наилучшее олицетворение сути ЗЕленой бл""@dskoi власти.
19.04.2021 15:21 Відповісти
+16
борьба зелёных мальчигов
19.04.2021 15:20 Відповісти
+9
Бабла перестало хватать на всех страждущих. Пауки начали видовую борьбу за кусок пирога.
19.04.2021 15:24 Відповісти
борьба зелёных мальчигов
19.04.2021 15:20 Відповісти
Бабла перестало хватать на всех страждущих. Пауки начали видовую борьбу за кусок пирога.
19.04.2021 15:24 Відповісти
ну так КУРТОЧКИ же надо покупать!
19.04.2021 15:20 Відповісти
Неправда! Гроші для нього не самоціль, а лише засіб для самоціль - стати іконою модного і дорогого стилю. Напевне він веде заочну війну з якоюсь іконою стилю серед американських мільярдерів, як це робила Еллочка-людоїдочка з роману Ільфа і Петрова "12 стільців", яка вела нерівну боротьбу з дочкою мільйонера Вандербвльда.
19.04.2021 15:20 Відповісти
Степанов - это наилучшее олицетворение сути ЗЕленой бл""@dskoi власти.
19.04.2021 15:21 Відповісти
Мендель- карикатурное
Данилов и Баканов -зашифрованное
Татаров и Ермак - зрадныцькэ
все слуги- ЗЕподстилочный фон
19.04.2021 15:25 Відповісти
Да. Емец сильно откровенно резал зеленую правду-матку

Степанов ведет себя как персонаж из "12 стульев", сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4924
19.04.2021 15:26 Відповісти
А ВЕДЬ РЕАЛЬНО БЫЛО ТАКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ У ЗЕЛЕНЫХ
19.04.2021 15:28 Відповісти
Это не недоразумение -- это суть зеленой политики в области медицины. Скарлецкая, Емец и Степанов -- все друг друга стоят.
19.04.2021 15:32 Відповісти
це не зелене нодоразумєніе - це вони труп і минулого витягли. це поствокове недоразумєіе. подивись вікіпедію - воно ні разу не затрималося на посаді.
19.04.2021 15:46 Відповісти
Парадокс і сюр є в тому, що по всіх інших дійсно небезпечнех для життя хворобах в лікарнях тим кому за 60 прямо кажуть або натякають, що ви вже не потрібні, сушіть ласти, особливо якщо грошей не має і тільки при боротьбі з ковідним захворюванням, в нас чомусь дуже активно "спасають" тих кому за 60, нехтуючи правами, свободами та фінансовим станом тим кому від 6 до 60 років. Вам не здається це дивним?.... А цю собаку степенова та ляшка не дайте їм після цієї пандемії втікти в Швейцарію чи Лондон, як це зробила гонтарва і ще багато таких виродків, які з середини грабували та руйнували Україну.
19.04.2021 15:40 Відповісти
Гонтерева -- это лекарство. Болезнь сейчас при власти, как и ранее в 2010-2013 годах. Те же самые лица. Потом будет новая Гонтарева и новые стенания люмпена о тяжкой доле. Жизнь дураков ничему не учит.
19.04.2021 16:02 Відповісти
Сюр почнеться коли рідні померлих від ковіду усвідомлять що смерть тата, мами, сина має вигляд однієї курточки на степанові. Для початку.
показати весь коментар
баран марченко если так говорит - планом людей не спасешь - только баблом
показати весь коментар
без плана, будет на шо курточки покупать - а с ним не будет - больных спасать)
показати весь коментар
денег просто так вообще не дают - только под целевой назначение
показати весь коментар
По его словам, нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств.
"А подход пока такой - сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", - добавил Марченко.И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы"Источник: https://censor.net/ru/n3260630
19.04.2021 15:33 Відповісти
купите себе очки в конце концов или плохо с пониманием текста?
показати весь коментар
а что не так ? сначала деньги - потом борьба по другому не бывает
а план будет зависеть от того сколько дадут - мне это тоже понятно
показати весь коментар
тяжело с вами зелеными - видно вы работает - операторами совковой лопаты
показати весь коментар
если сильно тяжело не меньше прикладывайтесь (к зеленым не имею никакого отношения)
показати весь коментар
вы к логики и к жизни нормальной отношения не имеете - даже в нормальной семье, есть планирование - троллить то же надо с умом - не умеете не беритесь
показати весь коментар
и Вы верите, что Степанов просто пришел и сказал - "дайте вот столько денег" ?

да пускай ему хоть дадут то, что бюджете написано, а потом спрашивают где борьба.
показати весь коментар
робим висновок - планувати не вміє.
показати весь коментар
Ну это все же лучше, чем Труффальдино из Кривого Рога.
показати весь коментар
Штат по борьбе с фейками работает мойкой власти от дерьма
показати весь коментар
...дерьма настоящего не фейкового , очень дурно разнозящего свою вонь аж до стран заокеанских
показати весь коментар
Это бесполезно. Особенно в контексте того, что привез клоун из Франции
показати весь коментар
У Соловьева вчера заявили четко - захотел Зеленский, чтобы требования России по Минским назвали кластерами - ок, не выполнит-война .
показати весь коментар
Ну то нехай вумний Марченко підскаже, як можна боротись з ковідом безплатно. Хіба що іконками.
показати весь коментар
вы таки хотите и жене его и усем родственником, по куртке купить - а вот я не хочу
показати весь коментар
этому деятелю от медицины давно прогулы на параше ставят
показати весь коментар
Підкажу як - треба гроші з ковідного фонду витрачати на бротьбу проти ковіду, а не закатувати їх у асфальт. Все дуже просто.
показати весь коментар
Так Марченко хоче, щоб боротьба була не за гроші а за ідею. )
показати весь коментар
По его словам, нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств.Источник: https://censor.net/ru/n3260630

"И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", - сказал Марченко.Источник: https://censor.net/ru/n3260630

І в чому, скажіть, "вумний Марченко" тут неправий?
19.04.2021 15:36 Відповісти
ти не окучуєш, що читаєш, чи ти не читаєш? Степанов повинен подати обгрунтування грошей, план подати, а не подає, а клянче.
показати весь коментар
Хіба боротьба з пандемією - погане обгрунтування? Чи ти десь головою вдарився?
показати весь коментар
а чо під пандемію не треба обгрунтування куди, як і на що гроші? ти коли в магазин ідеш, прикидаєш, що збираєшся купити?
показати весь коментар
Пандемія - ситуація непередбачувана, на відміну від невдалого порівняння з походом в магазин.
показати весь коментар
порвані штани - теж непередбачувані, а бабло у тещи чи жінки на них.
показати весь коментар
а чо під пандемію не треба обгрунтування куди, як і на що гроші? ти коли в магазин ідеш, прикидаєш, що збираєшся купити? а тепер уяви, що тобі гроші на твій похід у магазин треба у своєї жінки тримати. чи вона не спитає, на які хотєлки?
показати весь коментар
отримати
показати весь коментар
Ніхто точно не знає, скільки ще людей захворіє, які області попадуть в червону зону, як довго буде тримати власне сама пандемія, які нові ліки прийдеться закупити. І тільки у баранів з освітою 8 класів все просто.
показати весь коментар
ото у тебе точно 8 класів. по твоїм висєрам усе видно
показати весь коментар
Ви усі одна ОЗУ і ім'я вам зєшобло.
показати весь коментар
Минфин - бесполезный идиот.Он пытается надуть врачей в очередной раз.На наших врачей -ковидников и медперсонал молиться надо.
показати весь коментар
да дятла не можуть між собою розібратись і працювати на благо країни.
показати весь коментар
Так новое пальто в долг не купишь
Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 363
19.04.2021 15:35 Відповісти
стєпанов, ти?

Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 7878
19.04.2021 15:47 Відповісти
Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 2500
19.04.2021 15:57 Відповісти
Два сапога пара! Один пройдоха и вор, а второй тупой и безголовый!!
показати весь коментар
Давно пора гнать Степашку ссаными тряпками не только из политики но и из Украины
показати весь коментар
Марченко пропонує іншу схему: спочатку викурююємо ваші (медицини) сигарети, а потім кожен свої, правда сигарети медицин вже викурені ковідом.
показати весь коментар
стара совкова схема і таке ж мислення клерків.....державні погляди чи дії не проглядуються
показати весь коментар
П...здота...
показати весь коментар
А мне он больше напоминает "голубого воришку Альхен"!
показати весь коментар
Марченко может купить вакцину , лекарства , кислород , содержать больницы, платить зарплату медработникам без денег ? Феерический идиот . И как такие становятся министрами финансов ?!
показати весь коментар
не Степанов, а марченко остап бендер.
показати весь коментар
