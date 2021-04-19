Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що глава МОЗ поводиться, як персонаж з "12 стільців".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марченко сказав в інтерв'ю "LB.ua".
"Ось у чому проблема у мене зі Степановим? Він поводиться, як персонаж з "12 стільців". "Вранці гроші - ввечері стільці, увечері гроші - вранці стільці, але гроші вперед". Ось так і Степанов. У нього завдання забюджетуватися максимально, користуючись тим, що у нас ковід, у нас проблеми, у нас люди вмирають, і потім на цій риториці вирішувати ті проблеми, які необхідно. Я вважаю, що це абсолютно неправильно", - зазначив міністр.
За його словами, потрібно спочатку запропонувати план, показати, вирішення проблеми, а для цього достатньо часу було, а потім вже намагатися міністру фінансів чи уряду задавати питання з приводу пошуку коштів.
"А підхід поки що такий - спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом. Так питання ставити не можна", - додав Марченко.
Крім того, глава Мінфіну заявив, що вони зі Степановим на засіданнях Кабміну часто "з'ясовують стосунки".
"І це нормально, тому що у мене є що запитати у нього, зокрема, щодо залишків минулого року. Він вибивав, вибивав гроші, а в підсумку вийшли залишки, які не використано", - сказав Марченко.
Данилов и Баканов -зашифрованное
Татаров и Ермак - зрадныцькэ
все слуги- ЗЕподстилочный фон
а план будет зависеть от того сколько дадут - мне это тоже понятно
да пускай ему хоть дадут то, что бюджете написано, а потом спрашивают где борьба.
І в чому, скажіть, "вумний Марченко" тут неправий?