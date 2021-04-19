Якого б міністра оборони не поставили, без розмежування повноважень він почне конкурувати з Головнокомандувачем ЗСУ, - "слуга народу" Безугла

У системі управління ЗСУ та Міноборони поступово від ручного контролю і телефонного права треба переходити до інституціоналізації та системи стримувань і противаг.

Про це Цензор.НЕТ заявила в інтерв'ю нардепка СН, член Комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла, коментуючи інформацію про можливу зміну міністра оборони.

"Я читала ці чутки тільки у телеграм-каналах, тому не можу коментувати. Щодо зміни міністра, ми повертаємося до початку нашої розмови – вирішальними є інституції, а не кадри. Якого б міністра не поставили, якщо розмежування повноважень не дороблене, він почне конкурувати із Головнокомандувачем ЗСУ. Згадаймо Полторака й Муженка. "Прекрасно координувались", так? (сміється. – Ред.). Та й інші попередники. А тут ще й відкрита позиція. Значить, менше кулуарності. Може, це навіть краще? (посміхається. – Ред.). Взагалі побажайте нашому комітету удачі, щоб ми нарешті завершили це розмежування. Тоді незалежно від прізвища, міністр буде заходити в рамки. Це єдиний напрямок, до якого приходить цивілізоване людство. Поступово від ручного контролю й телефонного права треба переходити до інституалізації та системи стримування і противаг", - розповіла Безугла.

