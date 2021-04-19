Якого б міністра оборони не поставили, без розмежування повноважень він почне конкурувати з Головнокомандувачем ЗСУ, - "слуга народу" Безугла
У системі управління ЗСУ та Міноборони поступово від ручного контролю і телефонного права треба переходити до інституціоналізації та системи стримувань і противаг.
Про це Цензор.НЕТ заявила в інтерв'ю нардепка СН, член Комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла, коментуючи інформацію про можливу зміну міністра оборони.
"Я читала ці чутки тільки у телеграм-каналах, тому не можу коментувати. Щодо зміни міністра, ми повертаємося до початку нашої розмови – вирішальними є інституції, а не кадри. Якого б міністра не поставили, якщо розмежування повноважень не дороблене, він почне конкурувати із Головнокомандувачем ЗСУ. Згадаймо Полторака й Муженка. "Прекрасно координувались", так? (сміється. – Ред.). Та й інші попередники. А тут ще й відкрита позиція. Значить, менше кулуарності. Може, це навіть краще? (посміхається. – Ред.). Взагалі побажайте нашому комітету удачі, щоб ми нарешті завершили це розмежування. Тоді незалежно від прізвища, міністр буде заходити в рамки. Це єдиний напрямок, до якого приходить цивілізоване людство. Поступово від ручного контролю й телефонного права треба переходити до інституалізації та системи стримування і противаг", - розповіла Безугла.
З повним текстом інтерв'ю Мар'яни Безуглої (СН) можна ознайомитися тут.
Детальніше про відносини керівництва МО і Головнокомандувача ЗСУ читайте у статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР та СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицину та інший військовий бізнес"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан.
ОН ПЕРЕДАН ЗЕЛЕНСКОМУ В КАЧЕСТВЕ "КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН".
Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает).
ТО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ЭТОТ ДОКУМЕНТ И НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ РНБО), ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.
То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО БУДЕТ ОФОРМЛЕН ИХ ГОЛОСОВАНИЕМ.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций ПРИНЯТ ЗЕЛЕНСКИМ К РЕАЛИЗАЦИИ.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов -
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК "ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ",
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОНОМИИ (СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА,
ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) , ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ФИКСИРОВАННОЙ КВОТЫ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЧАСТИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РАЙОНАХ ОРДЛО, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Ну от, реально, їм похрін на країну. Вони відмазують плісняву.
Які проблеми були між Муженком з Полтораком?
Про яку "відкритість" воно меле? Про тихі закупки гнилляччя для армії, чи про купівлю 30 річного непортребу по цінам нового озброєння?
Комитета ВР по нацбезопасности?
Обсуждает кто с кем дружит
А эту черноротую волнует только то, сколько ей дадут в конверте. Никого из слуг не волнует , что творится на наших границах.
А может они уже готовятся встречать оккупантов с расейскими флагами?
Она же рот зелени.... врет как дышит....
Конфликты, воровство, непрофессионализм и предательство---суть вашего зеленого моносброда!