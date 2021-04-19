Позиція АМКУ загрожує зупинкою металургійного заводу та соціальним вибухом у регіоні, – лист профспілки металургів

Позиція Антимонопольного комітету може спричинити повну зупинку ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат" (ПАТ "ДМК"), в результаті чого понад 10 тисяч працівників заводу втратять роботу, а місто опиниться на межі соціального вибуху.

Про це йдеться у відкритому листі до голови АМКУ Ольги Піщанської від Федерації металургів України та Профспілки металургів і гірників.

Як пояснюєтся у листі, у листопаді 2020 року суд, в рамках справи про визнання банкрутом ПАТ "ДМК", ввів процедуру санації, і зараз підприємство проходить підготовку до продажу єдиного майнового комплексу на відкритих торгах. Група Метінвест виявила зацікавленість в участі у конкурсі, і ще у 2020 році звернулася до Антимонопольного комітету з проханням надати дозвіл на концентрацію ПАТ "ДМК", що дозволить групі взяти участь у відкритих торгах як одному з учасників та, у разі перемоги, придбати актив. Проте, станом на 19.04.21 року, компанія Metinvest B.V. не отримала відповіді на свій запит. Та, відповідно, не отримала дозвіл на концентрацію. "Відсутність будь-якого рішення АМК негативно впливає на наміри компанії Metinvest B.P. розпочати підготовку до аукціону, що потребує багато ресурсів. Така невизначеність ставить компанію у невигідне становище порівняно з потенційними конкурентами – іншими учасниками аукціону", - наголошується у листі.

Така позиція, на переконання представників Федерацій, може призвести до скасування торгів та повної зупинки ПАТ "ДМК". А це загрожує невиплатою заробітної плати працівникам, масовими звільненнями і, як наслідок, соціальним вибухом у регіоні.

"ПАТ "ДМК" - містоутворююче підприємство, на якому працює майже 10 тисяч осіб. Всі вони найближчим часом можуть втратити роботу та залишитись без засобів до існування для себе та своїх сімей. Крім того, кожне робоче місце у ГМК створює ще 3-4 робочих місця для малого та середнього бізнесу у регіоні присутності. Тож є ризики, що зазначена проблема може перерости у справжню соціальну катастрофу для міста Кам’янське", - попереджають представники Федерацій.

В листі нагадують: частка ПАТ "ДМК" у наповненні міського бюджету сягає 40%, також воно входить до сотні підприємств-лідерів зі сплати податків до Державного бюджету та є надійним джерелом надходжень валютної виручки в Україну. Середня заробітна плата на ПАТ "ДМК" складає близько 15 тис грн на місяць та зросла за останній рік у рекордні для галузі 1,5 рази. Фонд оплати праці у 20 році склав 1,75 млрд грн, з працівників було утримано 314 млн грн податку з доходів фізосіб та 26 млн військового збору.

В свою чергу група Метінвест вже багато років є безумовним лідером галузі з обсягів виробництва, сплати податків, інвестицій у розвиток виробництва та захисту довкілля. Середня зарплата на підприємствах компанії перевищила 20 тис гривень та продовжує зростати. Висококваліфіковані працівники робітничих професій на підприємствах Метінвесту щомісяця отримують 40-60 тис грн зарплати, підкреслюють у листі.

"Штучне виключення національного стратегічного інвестора Metinvest B.V. із переліку потенційних учасників аукціону з продажу ПАТ "ДМК" призведе лише до невизначеності подальшої долі містоутворюючого підприжмства та недоотримання державою значних коштів від його продажу. Тому ми просимо АМКУ якнайшвидше ухвалити рішення у справі про концентрацію і усунути нерівні умови для підготовки для участі у відповідному аукціоні компанії Metinvest B.V.", - резюмують представники Федерацій.