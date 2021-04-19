УКР
В Україні в 2021 році більш ніж на третину зросла смертність від COVID-19: від початку року захворіло стільки ж, скільки за 10 місяців попереднього, - ЦГЗ

В Україні у 2021 році більш ніж на третину зросла смертність від коронавірусу. Зараз показник летальності становить 2,4%.

Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в 2020 році коронавірусом заразилися трохи більше одного мільйона осіб, при цьому летальність становила 1,7%.

"У 2021 році летальність збільшилася. Зараз вона становить 2,4%", - сказав Родина.

Він зазначив, що летально - це процент померлих з-поміж тих, у кого був підтверджений COVID-19.

"Ми вже маємо 900 тисяч підтверджених випадків в 2021 році. Практично за 3,5 місяці у нас захворіло стільки ж, скільки захворіло за 10 місяців у 2020 році", - додали в ЦГЗ.

Родина вважає, що однією з причин підвищення летальності від коронавірусу є циркуляція британського та південноафриканського штамів COVID на території України.

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Вы реально ****** со статитсикой. Дайте март ублюдки! Сколько десяток тысяч вы похоронили из-за совей не компетентости
показати весь коментар
19.04.2021 16:20 Відповісти
Эти паршивые твари устроили Геноцид!! И пытаются сделать из себя овец. Чтоб вы все с Короной были!
показати весь коментар
19.04.2021 16:25 Відповісти
"Мы мастера по борьбе с ковидом" (ц) зеленский
показати весь коментар
19.04.2021 16:27 Відповісти
а какой вой был в прошлом году по этому поводу.

А в этом году все уже устаканилось. Каждая крыса нашла свою кормушку.
показати весь коментар
19.04.2021 16:40 Відповісти
Великий розводняк продовжується.
Держстастистика оприлюднила цифри, що за січень лютий 2021 померло майже 109 тисяч, тоді як в 2020 р майже 101 тисяча.
Але є нюанс)) в 2019 за січень померло 110 тисяч. Про шо канєшно скромно умолчали.
Великий розводняк і дерибан продовжується. Шоу маст гоу он
показати весь коментар
19.04.2021 17:33 Відповісти
За січень 110 тисяч? Це що, за рік близько 1,2 мільйони українців помирає? Ви впевнені в своїх цифрах?
показати весь коментар
19.04.2021 17:43 Відповісти
 
 