В Україні в 2021 році більш ніж на третину зросла смертність від COVID-19: від початку року захворіло стільки ж, скільки за 10 місяців попереднього, - ЦГЗ
В Україні у 2021 році більш ніж на третину зросла смертність від коронавірусу. Зараз показник летальності становить 2,4%.
Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в 2020 році коронавірусом заразилися трохи більше одного мільйона осіб, при цьому летальність становила 1,7%.
"У 2021 році летальність збільшилася. Зараз вона становить 2,4%", - сказав Родина.
Він зазначив, що летально - це процент померлих з-поміж тих, у кого був підтверджений COVID-19.
"Ми вже маємо 900 тисяч підтверджених випадків в 2021 році. Практично за 3,5 місяці у нас захворіло стільки ж, скільки захворіло за 10 місяців у 2020 році", - додали в ЦГЗ.
Родина вважає, що однією з причин підвищення летальності від коронавірусу є циркуляція британського та південноафриканського штамів COVID на території України.
А в этом году все уже устаканилось. Каждая крыса нашла свою кормушку.
Держстастистика оприлюднила цифри, що за січень лютий 2021 померло майже 109 тисяч, тоді як в 2020 р майже 101 тисяча.
Але є нюанс)) в 2019 за січень померло 110 тисяч. Про шо канєшно скромно умолчали.
Великий розводняк і дерибан продовжується. Шоу маст гоу он