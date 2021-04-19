В Україні в 2021 році більш ніж на третину зросла смертність від COVID-19: від початку року захворіло стільки ж, скільки за 10 місяців попереднього, - ЦГЗ

В Україні у 2021 році більш ніж на третину зросла смертність від коронавірусу. Зараз показник летальності становить 2,4%.

Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в 2020 році коронавірусом заразилися трохи більше одного мільйона осіб, при цьому летальність становила 1,7%.

"У 2021 році летальність збільшилася. Зараз вона становить 2,4%", - сказав Родина.

Він зазначив, що летально - це процент померлих з-поміж тих, у кого був підтверджений COVID-19.

Читайте також: Заповненість COVID-ліжок по Україні становить 57%: найвища завантаженість у Києві, - директор ЦГЗ Родина

"Ми вже маємо 900 тисяч підтверджених випадків в 2021 році. Практично за 3,5 місяці у нас захворіло стільки ж, скільки захворіло за 10 місяців у 2020 році", - додали в ЦГЗ.

Родина вважає, що однією з причин підвищення летальності від коронавірусу є циркуляція британського та південноафриканського штамів COVID на території України.