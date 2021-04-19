2 850 0
Прощання із загиблим воїном 128-ї ОГШБр Давідом Шартавою відбудеться 20 квітня в Києві
Прощання із загиблим воїном 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Давідом Шартавою пройде завтра в Києві.
Про це Цензор.НЕТ повідомив командир "Грузинського батальйону" Мамука Мамулашвілі.
Церемонія прощання з воїном відбудеться 20 квітня о 18:00 на базі Грузинського національного Легіону за адресою м.Київ, вул. Чистяківська, 20.
Нагадаємо, боєць 128-ї ОГШБр Давід Шартава загинув 18 квітня.
