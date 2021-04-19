УКР
Прощання із загиблим воїном 128-ї ОГШБр Давідом Шартавою відбудеться 20 квітня в Києві

Прощання із загиблим воїном 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Давідом Шартавою пройде завтра в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомив командир "Грузинського батальйону" Мамука Мамулашвілі.

Церемонія прощання з воїном відбудеться 20 квітня о 18:00 на базі Грузинського національного Легіону за адресою м.Київ, вул. Чистяківська, 20.

Нагадаємо, боєць 128-ї ОГШБр Давід Шартава загинув 18 квітня.

похорон (1298) Донбас (22366) військовослужбовці (4941) втрати (4574) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (158) Мамулашвілі Мамука (10)
