"Нормандський формат" – відповідний майданчик для деескалації на Донбасі, - глава МЗС Німеччини Маас
Нормандський формат залишається відповідним майданчиком для досягнення деескалації ситуації на Донбасі. Однак поки не можна сказати, чи увінчаються переговори успіхом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна",про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
"Нормандський формат є відповідним форматом для досягнення деескалації", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки".
