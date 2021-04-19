УКР
"Нормандський формат" – відповідний майданчик для деескалації на Донбасі, - глава МЗС Німеччини Маас

Нормандський формат залишається відповідним майданчиком для досягнення деескалації ситуації на Донбасі. Однак поки не можна сказати, чи увінчаються переговори успіхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна",про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"Нормандський формат є відповідним форматом для досягнення деескалації", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції"

Німеччина (7735) Донбас (22366) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201)
+2
Суд в Гааге для ботоксной крысы с подручными-вот подходящая площадка для деэскалации на Донбассе.
+2
а нічого, що вже 7 років від цього "ефективного майданчика" ніякої користі окрім потурання агресору?.
+1
Идем в Европу, надо затянуть потуже пояса.
Покрашення не за горами.
