Потенційний покупець Більшовика має знати про всі ризики та проблеми об’єкту, — Богдан Прохоров

Фонд державного майна України (ФДМУ), який наразі в межах Великої приватизації готує до продажу Перший київський машинобудівний завод (ПКМЗ, "Більшовик"), має об’єктивно оцінити всі проблеми та ризики, які в перспективі може отримати інвестор. Таку думку висловив у коментарі журналістам економіст Центру економічної стратегії Богдан Прохоров. До того ж оцінка ризиків має вплинути на початкову вартість об’єкту, яку озвучать при оголошенні торгів.

Експерт підкреслив, що процес приватизації "Більшовика" буде доволі тривалим і затратним фінансово, тому потенційний покупець має від самого початку розуміти, на що він йде. "Я впевнений у тому, що ФДМУ та його радник, який готує відповідний кейс, буде готувати зрозумілі та вигідні для інвесторів умови і не буде приховувати речі, які можуть нести ризики", — зазначив економіст.

При цьому Богдан Прохоров наголосив, що для інвестора також існує ризик стикнутися з претензіями з боку столичної влади. "Вже потім, після проведення та виграшу відповідного аукціону, звичайно, в нашій країні завжди є ризик того, що на підприємство можуть прийти силові структури або перевіріяючі органи, чи висуне претензії місто. Хоча, звичайно ж, сам процес тільки придбання буде доволі тривалим і затратним фінансово: оцінково — понад мільярд гривень з даного лоту", — розповів експерт.

Він нагадав, що сьогодні гостро стоїть питання щодо будівлі 5-го корпусу заводу, оскільки викупити земельну ділянку планували для реконструкції Шулявського шляхопроводу.

"Місто наймало компанію-оцінювача і збиралося викупити цю землю. Якогось іншого механізму, окрім як реальної оцінки цієї ділянки для викупу для суспільних потреб, я не бачу. Можливо, коли місто планувало реконструкцію шляхопроводу, сподівалися, що з Фондом домовляться. Та ми бачимо, що Фонд хоче власної оцінки. Відповідно, тут необхідно було раніше над цим питанням думати. Не думаю, що Фонд піде на поступки. Вирішення цього питання може надовго затягнутися. Фонд має вирішити ці питання так, щоб до нового власника — інвестора, не було в подальшому жодних претензій", — резюмував Богдан Прохоров.

Нагадаємо, Перший київський машинобудівний завод або "Більшовик" розташований майже в центрі столиці — навпроти станції метро "Шулявська" — на земельній ділянці площею 35 га, яка власне і є найбільшим активом ПКМЗ. Сьогодні підприємство має 500 млн грн боргу, 70% територій заводу заростає бур’янами, обладнання розтягують на металобрухт, а з кількох тисяч робітників залишилося лише близько 230-ти. При цьому щороку ПКМЗ отримує близько 20% збитків і сплачує 40 млн грн податку на землю.

У жовтні минулого року стало відомо, що радником ФДМУ з підготовки до приватизації та продажу 100% статутного капіталу ПКМЗ за результатами проведеного конкурсу стала консультаційна фірма "KPMG Україна".