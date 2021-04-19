Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом Mars Helicopter: "Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко"

Президент України Володимир Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом марсіанського вертольота Ingenuity, зазначивши, що серед його розробників - українець Ігор Панченко.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Технології перемагають. Вітаю NASA з першим польотом Mars Helicopter! Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко. Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття і зараз планує запуск супутника "Січ-2-30"", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вертоліт-дрон Ingenuity ("Винахідливість"), який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance ("Наполегливість"), у понеділок здійснив перший випробувальний політ на Червоній планеті.

Дивіться також: Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі. ВIДЕО