Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом Mars Helicopter: "Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко"
Президент України Володимир Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом марсіанського вертольота Ingenuity, зазначивши, що серед його розробників - українець Ігор Панченко.
Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Технології перемагають. Вітаю NASA з першим польотом Mars Helicopter! Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко. Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття і зараз планує запуск супутника "Січ-2-30"", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, вертоліт-дрон Ingenuity ("Винахідливість"), який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance ("Наполегливість"), у понеділок здійснив перший випробувальний політ на Червоній планеті.
