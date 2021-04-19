Росія зосередила на кордонах з Україною найбільшу кількість військ, яка коли-небудь була, - Боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною і заявив про найбільше зосередження російських військ, яке коли-небудь було.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Боррель заявив після відеоконференції глав МЗС країн ЄС.

"Російське нарощування військових сил дуже турбує. Понад 150 тисяч російських військових знаходяться на кордоні України та в Криму. Це найбільше зосередження російської армії біля кордонів України, яке коли-небудь було. Ми сподіваємося, що це зосередження припиниться відповідно до заяв, які були адресовані президенту Путіну канцлером Меркель, президентом Байденом", - сказав Боррель.

Він заявив, що на зустріч всі міністри одностайно висловилися за повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми збільшимо дипломатичні зусилля для відновлення української територіальної цілісності і підтверджуємо, що ЄС відвідає саміт Кримської платформи 23 серпня. І в той же час ми наголошуємо на необхідності стійкого прогресу в реформах", - додав Боррель.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.