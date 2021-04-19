УКР
Росія зосередила на кордонах з Україною найбільшу кількість військ, яка коли-небудь була, - Боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною і заявив про найбільше зосередження російських військ, яке коли-небудь було.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Боррель заявив після відеоконференції глав МЗС країн ЄС.

"Російське нарощування військових сил дуже турбує. Понад 150 тисяч російських військових знаходяться на кордоні України та в Криму. Це найбільше зосередження російської армії біля кордонів України, яке коли-небудь було. Ми сподіваємося, що це зосередження припиниться відповідно до заяв, які були адресовані президенту Путіну канцлером Меркель, президентом Байденом", - сказав Боррель.

Він заявив, що на зустріч всі міністри одностайно висловилися за повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми збільшимо дипломатичні зусилля для відновлення української територіальної цілісності і підтверджуємо, що ЄС відвідає саміт Кримської платформи 23 серпня. І в той же час ми наголошуємо на необхідності стійкого прогресу в реформах", - додав Боррель.

Читайте також: Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч "російському скаженому псові", - Аваков. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

+6
Так граница закрыта стеной Яценюка.
19.04.2021 17:38 Відповісти
+4
Напугать кацапы могут только ёжика своим задом голым ,а нам насрать на все их пугалки .
19.04.2021 17:03 Відповісти
+4
Верится с трудом. Особенно Германия и Франция будут Украину защищать.
19.04.2021 17:55 Відповісти
Напугать кацапы могут только ёжика своим задом голым ,а нам насрать на все их пугалки .
19.04.2021 17:03 Відповісти
На 240 тисячну армію, яка за добу поповниться 200 тисячами УБД, 150 тисяч мокшів це не серйозно.
19.04.2021 17:12 Відповісти
Рюзькие бабы Ышо нарожають!
19.04.2021 17:20 Відповісти
и сколько там этих отбросов 100тыс.?и кого они хотят этим колличеством завоевать?ну может андору или лихтэнштейн?
19.04.2021 17:39 Відповісти
Даа, вы помните Стэна из фильма Леон? Ну наркоторговца? А похоже на Пукана да?
Тот тоже кричал - Собирайте всех!!

- Стэн, как всех? Абсолютно всех???
!!....Я сказал всееееххххххх!!!!!!
......гы-гы-гы......
кхе-кхе, да....Стэну это не помогло.
19.04.2021 17:15 Відповісти
Кстати вы видите ...сроки поменялись!!!! А это значит должны поменяться и сроки захода кораблей в Черное море...т.е. их надо вводить уже прямо сейчас!!!!
Российская Федерация изменила https://realist.online/news/rossija-perekroet-kerchenskij-proliv-na-shest-mesjatsev-koho-eto-kosnetsja дату перекрытия Керченского пролива с 21 апреля на 16 апреля 2021, то есть задним числом. Следовательно, запрет уже действует четвертые сутки.
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3636930363102817&id=100003576664760 сообщает руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Как отмечается, изменили только дату запрета на 16 апреля. Все другие нормы сохранили. То есть запрет действует для военных кораблей и государственных судов под иностранными флагами. При этом запрет не касается коммерческих рейсов.
19.04.2021 17:35 Відповісти
Поддержка Украиньі от всех министров иностранньіх дел стран ЕС - дело хорошее !
19.04.2021 17:23 Відповісти
Вся эта техника вязнет в мокшанском говне, которое мокшане не имеют привычки за собой убирать, и чем дальше, тем сильнее. К лету говно с боеприпасами затвердеет в сплошной монолит и его можно будет только взорвать в новой войне. У меня есть опыт ликвидатора катастрофы на ЧАЭС, где так это и было, правда войны не было.
19.04.2021 17:30 Відповісти
У маньяка *********** разыгрался аппетит, желает поживиться кровью украинских граждан. Готовьтесь россияне к похоронкам в каждый дом.
19.04.2021 17:31 Відповісти
Раньше скрывали своё военное присутствие и ротацию , а сейчас вообще оборзели прут открыто. Если что , то Мировое сообщество не даст в обиду Украину.
19.04.2021 17:34 Відповісти
Верится с трудом. Особенно Германия и Франция будут Украину защищать.
19.04.2021 17:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480858 Мировое сообщество - это что? Аморфная масса, которая не променяет свой комфорт, ни на что, ради Украины.
19.04.2021 19:39 Відповісти
Мировое сообщество борется с наглым агрессором путём ввода всё новых и новых санкций постепенно удушая и ослабевая рашку . Украина получает от Цивилизованного Сообщества финансовую и моральную поддержку + помощь вооружением и имуществом + скорое вступление в ЕС и НАТО ....
19.04.2021 20:40 Відповісти
Сразу после начала войны пропаганда Третьего рейха стала распространять информацию о том, что вторжение является «превентивной акцией»[6]. Отдельные высокопоставленные деятели Третьего рейха (в том числе Адольф Гитлер) не оставляли этой идеи и в дальнейшем, что следует в частности, из воспоминаний фельдмаршала Вермахта Эриха фон Манштейна[7]. Немецкие периодические издания на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны утверждали, что в развязывании войны повинна не гитлеровская Германия, а СССР[8].
19.04.2021 17:37 Відповісти
за день до начала войны адольф в письме муссолини впервые поднял тезис первентивной войны, обосновав это тем что сталин готовится напасть первым. Почему за день-это чтобы итальянцы не продали англичанам. Это же подтверждает и другой фельдмаршал-Гудериан, по его свидетельству Гитлер активно разрабатывал этот тезис в беседах начиная с 1942 года. Кстати, именно Гудериан обяснил причину начала войны именно 22 июня. Эта дата идентична наступлению Наполеона и адольф считал себя последователем именно этого корсиканца. И главный удар наносился через так называемые в военной истории Смоленские ворота (проход между болотами с юга и севера) тоже как и Наполеон.
19.04.2021 21:27 Відповісти
********** считает себя последователем адольфа, которому не хватило для победы ядерного оружия, у ***** теперь есть, но... есть и у других, поэтому победы ему не видать, просто сейчас тлится лживая война за спинами для его личного вечного существование у власти на расее, с пропагандой победобесия для россиян, чтобы отвлечь от внутренних проблем.
19.04.2021 23:15 Відповісти
Так граница закрыта стеной Яценюка.
19.04.2021 17:38 Відповісти
А Яценюк в Вашингтоне с миллиардом долларов!
19.04.2021 19:56 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1925802-yes-poki-ne-pratsyuye-nad-novimi-sanktsiyami-proti-rosiyi-borrel ЄС поки не працює над новими санкціями проти Росії - Боррель
19.04.2021 17:44 Відповісти
Боррель даёт сигнал что пора сваливать.
19.04.2021 17:46 Відповісти
https://shapito.d3.ru/novosti-dvukh-superderzhav-2141977/ Новости двух супердержав

Росія зосередила на кордонах з Україною найбільшу кількість військ, яка коли-небудь була, - Боррель - Цензор.НЕТ 6756
19.04.2021 18:15 Відповісти
Ну и чего ор,паникеры,на границе у нас там непреодолимая стена Яцыка,не полезем отвоевывать Донбас,по примеру Грузии-не будет принуждения к миру,я так думаю,а войска то на територии России,ну тут вообще ор непонятен,кому какое дело,где сосед соседку любит,его земля.
19.04.2021 18:17 Відповісти
Росія зосередила на кордонах з Україною найбільшу кількість військ, яка коли-небудь була, - Боррель - Цензор.НЕТ 4421Понад 150 000 російських військових знаходяться на кордоні України і в Криму. І також служба тилу ЗС РФ заготовила сотні тисяч трун. У яких дохлі кацапи окупанти будуть після вторгнення в Україну масово урочисто повертатися в свою парашу.
19.04.2021 20:52 Відповісти
сейчас они так не делают. В силу того, что они потомки андрофагов (пожирателей тел), они кремируют тела погибших а родственникам для погребения выдают урны с прахом. Даже передвижные крематории изготовили. Только в этом у них научно-технический прогресс, Не по христиански, но нехристям как их министр обороны, можно.
19.04.2021 21:43 Відповісти
 
 