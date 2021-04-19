УКР
Порошенко в розмові з Туском закликав ЄС посилити санкції проти РФ і підтримати надання Україні ПДЧ в НАТО

Порошенко в розмові з Туском закликав ЄС посилити санкції проти РФ і підтримати надання Україні ПДЧ в НАТО

П’ятий Президент України, Голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів переговори з Президентом Європейської народної партії, колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

Порошенко висловив вдячність Європейській народній партії за незмінну багаторічну підтримку України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності. П’ятий Президент високо оцінив останні заяви ЄНП на підтримку України і подякував за ініціативу політичної групи партії щодо організації в Європарламенті на наступному пленарному тижні дебатів стосовно ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії.

П’ятий президентзакликав європейських партнерів розглянути питання щодо посилення економічних та секторальних санкцій проти Росії, включаючи їх синхронізацію з останніми санкціями США та припинення реалізації політично вмотивованого проекту Північний потік – 2, розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи.

Лідер "ЄС" також звернувся до Європейської народної партії із закликом активно підтримати ініціативу України щодо створення Кримської платформи.

Сторони також скоординували дії з метою спільної боротьби з деструктивними наслідками коронавірусної пандемії. Петро Порошенко презентував нову комплексну антиковідну стратегію "Європейської Солідарності" та закликав європейських партнерів допомогти Україні в отриманні достатньої кількості високоякісних вакцин.

Крім того, Порошенко і Туск обговорили ситуацію в регіоні спільного сусідства – Молдові та Білорусі.

Топ коментарі
+30
19.04.2021 17:30 Відповісти
+29
Браво, Порох!
19.04.2021 17:19 Відповісти
+28
19.04.2021 17:32 Відповісти
Браво, Порох!
19.04.2021 17:19 Відповісти
19.04.2021 17:30 Відповісти
19.04.2021 17:32 Відповісти
Ага...і чи не ганебно, що 73 % українців такої ж думки , як і фуйло.
19.04.2021 17:36 Відповісти
Примерно таже риторика что и про байдена. Оказалась что байден путину подходит больше чем Трамп.
19.04.2021 17:41 Відповісти
Не став в один ряд Бандеру та свиночлого парашенку. Тоже мені "експерд".
І не ліпи з гівна канфету рошен
19.04.2021 19:52 Відповісти
Сечоволий, (сеча з під вола) , пиши своєю татаромордовською ,в українській мові нема слова *канфета* - це німецьке слово , у нас є своє -цукерка ,а у вас ,дикунов, своїх слів зовсім немає ,бо хрюська мова -це есперанто ,вигадане штучно для нерозуміючих одне одного ерзян, татар, мордви ,чудь,мудь, суки,твари,падлы, время ответственности за свои преступления уже наступают...
19.04.2021 22:59 Відповісти
20.04.2021 06:58 Відповісти
Давай мовою ФАКТІВ. Все що відбувалося при свиночолому та кодлі з ЕС.
1. Розквіт ПОЗАзаконних гральних кубел. Кількість - 10000+ кубел по всій Україні. Такого не було навіть при партії ригоаналів.
2. Ротердам+. Не здається дивним, що в ціну заклали віртуальне транспортування і т.д.?
3. ГАЗ став космічним. чому між добутим в Україні та добутим на півночі підораші (а також доставленим за тисячі км) поставили знак = ?
4. Аферисти, фармазони, кидали з облгазів чомусь влупили траспортування по мережі яку вони НЕ будували. вона на 100% по містах та селах побудована за кошти людей.
5. Свинарчук. Його лише звільнили. Класно правда?
6. КАЛОмойша ВИВІВ гроші з приватбанку. Це не 1 мільйон долларів. Мілліарди. Проте ні каломойша, ні пособники не були навіть арештовані. Більше того до цих пір держава гарантує вклади в ПРИВАТНИХ банках.
7. Кредитування ДЕРЖАВНИМИ банками фірм з "кіпру" та інших офошорів-стіралок під дуже сумнівні застави. В залишку ні грошей, ні адекватної застави.
8. "Успішна" реформа. Бачимо. Навіть одіозних пособників ЛДНР відпускали під домашній арешт. Незважаючи на десятки трупів.
9. "Набір" до складу БПП вчорашніх ригоаналів. Прямо після майдану. Так би мовити, ще гарячі ригоанали. Може не знали? Знали, набирали (це коли "лЄнін на брогнівечке гарчав на майдані, ага)
10. Завдяки "успішній" роботі лерки алкоголічки купа банків фейків ЧУЖе бабло роздерибанило, бінго, знову через офшори. А ЗВІДТИ данних НЕ дають. І тоді, і тепер дозволена робота всяких клоак з офшорів.
20.04.2021 09:21 Відповісти
Ти Шарія тільки дивишся, чи ще й з отих, ;пра-атівних;?
20.04.2021 12:10 Відповісти
Це тупік. Шарія ніколи не дивився і не дивлюсь. Скажи який з пунктів неправдивий? Я розумію тобі платять за те що ти топиш за "свиночолого", але ну хоч якось промичи...
"
20.04.2021 12:36 Відповісти
Та не соромся. Я толерантний до геїв.
20.04.2021 12:41 Відповісти
Що ж ти бот "стрілки" переводиш? То на шаріка, то на геїв? ти по суті промичи. Це далеко не всі "здобутки" свинорилого та його кодли з ЕС. Тут і сектанти-сатанисти (доля з гральних ригалень) і кого тільки там не було.
20.04.2021 12:58 Відповісти
Шибать тебе плющить. ;Сатаністи;, значить. Так і запишемо.
20.04.2021 13:07 Відповісти
Мене не плющить. Люди, котрі покривали гральні свинарники апріорі свідки сатани. Їм в церкві робити нічого. В десятках тисяч цих гральних кублах перемололись не один десяток тисяч душ та їх сімей. Знали про це ваші сектанти? Знали, транспаранти були 2Х3 метри, отримували долю. іуди-антихристи
20.04.2021 13:11 Відповісти
А тепер тридцять разів ;Отче наш; прочитай і відбий триста поклонів.
20.04.2021 13:12 Відповісти
11. І ще "гівна не вентилятор". ПЯТЬ років свиночолий камандуюсчий "НЕ бачив" ні каналів свого кореша-падельника, ні труби. При всьому цьому в них є колосальний державний апарат з сотнями тисяч службовців. З такою армією миша зернину не винесе, але ні.
12. дубневич з мутками на залізниці. Про це ну дуже давно писали, наводили факти. Але "раптом" він став дєпутаном від ЕС...
20.04.2021 13:02 Відповісти
Розіп'ятий мальчік в трусіках буде?
20.04.2021 13:06 Відповісти
Коротше ясно з тобою. ДНО. Тому ваш президент разом з сектантами і програв вибори. ви нікчемне дно, яке не може НІЧОГО. лиш красти та мати "долю". Сиди обтікай
20.04.2021 13:08 Відповісти
Ну давай уже про мальчіка в трусіках. Я ж бачу, ти хочеш.
20.04.2021 13:11 Відповісти
І останнє - не паплюж славне імя Степана Бандери. Не треба отожнювати Степана Бандеру та ригоанальне недорозуміння парашенку. Твій "порох" якраз і склепав партію ригоаналів. Ви все ліпите та ліпете з нього якусь "ікону". Він ДНО. Тому так феєрично на виборах і "пролетів"
20.04.2021 13:13 Відповісти
Моя ж ти киця. Скажи, а надії на майбутнє України ти пов'язуєш з досвідом Зеленського, його розумом, чи патріотизмом?
Добре подумай, час у тебе є, піду подрімаю годинку.
20.04.2021 13:16 Відповісти
Іди подрімай трутню. Ти десь побачив пости ЗА Зеленського? Тобі просто показали на пальцях ПРИЧИНИ по котрим парашенка з кодою пролетів. Ви же постійно кричите "порох", "гетьман". В той же час нічого не можете сказати по самих одіозних випадках. найбільше це приватбанк. Вивести "так просто" сотні мільйонів долларів неможливо.
Майбутнє України туманне та повите мороком. В нас посади передаються династіями вже. Зеленський та його команда не осилять, але вони хоть щось зробили, на відміну від твого порошенки. І зауваж НІДЕ не цензорі не кричать "зе-маладец" і в такому стилі. У вас же порохоботів, за 30 монет, галас стоїть страшенний. Уже із Бандерою його ставите в один ряд, гетьманами. Це куди і як? То міфи толкаєте про "пАжертви" парашенки. Скільки за 1 місяць приносили гральні свинарники команді парашенка? Мовчите облізлі мавпи.
20.04.2021 13:33 Відповісти
Причина того що Порошенко програв вибори в 2019- тупі недоумки, котрі наслухалися російської пропаганди. До речі, щодо грального бізнесу Порошенка- ти щось наплутало, чи алкогольний делірій?
20.04.2021 14:40 Відповісти
ПЕТЯ КРАСАВА!
ТАК ДЕРЖАТЬ!
ГІМНО ПРИВЄЗЛИ!
19.04.2021 17:38 Відповісти
19.04.2021 17:40 Відповісти
Жри полной ложкой, не обляпайся, тем более ,что на раиси больше ничего нет
19.04.2021 18:09 Відповісти
Всё-то ты в трудах, великий государь.. Аки пчела. (с)
19.04.2021 17:20 Відповісти
ВИ ********* ВООПШЕ НІ РАЗУ НЕ ПАЛИТЕСЬ - ДВА КОМЕНТА ПІД КОПІРКУ !!!
19.04.2021 17:27 Відповісти
19.04.2021 17:36 Відповісти
19.04.2021 17:37 Відповісти
19.04.2021 17:25 Відповісти
19.04.2021 17:30 Відповісти
Петра на трон!
19.04.2021 17:52 Відповісти
***** на берёзку!
19.04.2021 18:10 Відповісти
Ватный рашистский длбб, в сад, в сад ,потомнах,потом опять в сад...
19.04.2021 23:02 Відповісти
Порошенко то вам не зеленський.
ЦЕ ніби Слон та зелена моська.
19.04.2021 17:20 Відповісти
Боров воровитый и бестолковый и клоун.
19.04.2021 17:23 Відповісти
Зеленский огорчился бы, услышав эти эпитеты. Он привык к другому, правда его огорчает.
19.04.2021 17:26 Відповісти
19.04.2021 17:26 Відповісти
19.04.2021 17:45 Відповісти
Кто предложил и организовьівает "Крьімскую платформу"? Точно , не Порошенко . Тому одного срока не хватило...
19.04.2021 17:26 Відповісти
19.04.2021 17:39 Відповісти
А толку в этой платформе? Одна говорильня и пиар для зеленого осла ---РЕЗУЛЬТАТА другого от нее НЕ БУДЕТ!
19.04.2021 20:40 Відповісти
Ну поговорили старички и что.....
19.04.2021 17:27 Відповісти
Порошенко- це насамперед блискучий дипломат і патріот України , який не збирається тікати із країни , як зелені клоуни !
19.04.2021 17:27 Відповісти
19.04.2021 17:31 Відповісти
ПРАВОРУЧ .
19.04.2021 17:37 Відповісти
19.04.2021 17:41 Відповісти
тримай підгорілий зєбілоїд!

19.04.2021 17:48 Відповісти
я плакал.......
19.04.2021 17:30 Відповісти
Добре , що не в@рався 🤣а плакати можна 😢
19.04.2021 17:35 Відповісти
Сидя на бутылке
19.04.2021 18:12 Відповісти
Ты бы больше писял, говорят тебе постоянно женщины ...
19.04.2021 23:06 Відповісти
19.04.2021 17:28 Відповісти
Смешно ...
19.04.2021 17:32 Відповісти
19.04.2021 17:34 Відповісти
19.04.2021 17:44 Відповісти
Просто реклама партии ,он никто на сегодня.
19.04.2021 17:41 Відповісти
А ти хто ?
Дід піхто🤣🤣🤣
19.04.2021 17:42 Відповісти
Тебе лайкнул сам *******, а это конкретный зашквар ,хуже дырявой ложки...
19.04.2021 23:09 Відповісти
так сколько он патронных заводов построил и сколько открыл шоколадных магазинов ?
19.04.2021 17:43 Відповісти
За 2015-2018 роки, було відкрито більше 200 нових заводів.
А щодо патронного - так він відкрив навіть не патронний завод, а НОВУ ЗБРОЮ СТРИМУВАННЯ - ракетні комплекси "Нептун", "Вільха". І цю зброю, ВАШІ ЗЕбільні ублюдки, ЗАРУБАЛИ, не виділивши жодної копійки на їх виробництво! А тепер ми чим маємо прикривати узбережжя морів - твоєю сракою, чи жопою ЗЕбільного Віслюка???
19.04.2021 17:46 Відповісти
При Порошенку було відкрито 205 заводів, при твоєму сцикуну наркоманському цех по переробці часнику.
19.04.2021 17:57 Відповісти
..нарешті! Тепер точно будем в НАТО. Після такої то розмови. Таких то велетів. Однозначно!
Думаю вже з неділі. Принаймні після Паски - до ворожки не ходи. Кондитер і Президент ЄНП - це сила. "Я спасу тєбя Франция". Пардон. "Я спасу тебе, Україна".
19.04.2021 17:52 Відповісти
.Лайно .........Головне про себе гучно заявити !
19.04.2021 17:55 Відповісти
Не кричи так гучно! Ми не глухі.
19.04.2021 17:59 Відповісти
Екс розмовляв з ексом
19.04.2021 18:02 Відповісти
Вони можуть кожен день по декілька разів.
19.04.2021 18:10 Відповісти
***** труп уже давно
19.04.2021 18:14 Відповісти
Екс провів переговори з ексом і щось там порішали
19.04.2021 19:09 Відповісти
Україні потрібен ПОРОХ!!!
19.04.2021 20:38 Відповісти
Порох в український мові пил, порошок, курява, дрібне сміття.
А ще останки, рештки померлої людини; прах.
20.04.2021 01:30 Відповісти
19.04.2021 20:44 Відповісти
Возрадуйся соевая секта, только благодаря переговорам Петра Великого Украина с понедельника вступает в НАТО и ЕС!!!!!
20.04.2021 01:25 Відповісти
Знатно призвал. Сделал дело .
20.04.2021 05:49 Відповісти
 
 