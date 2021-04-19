Порошенко в розмові з Туском закликав ЄС посилити санкції проти РФ і підтримати надання Україні ПДЧ в НАТО
П’ятий Президент України, Голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів переговори з Президентом Європейської народної партії, колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.
Порошенко висловив вдячність Європейській народній партії за незмінну багаторічну підтримку України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності. П’ятий Президент високо оцінив останні заяви ЄНП на підтримку України і подякував за ініціативу політичної групи партії щодо організації в Європарламенті на наступному пленарному тижні дебатів стосовно ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії.
П’ятий президентзакликав європейських партнерів розглянути питання щодо посилення економічних та секторальних санкцій проти Росії, включаючи їх синхронізацію з останніми санкціями США та припинення реалізації політично вмотивованого проекту Північний потік – 2, розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи.
Лідер "ЄС" також звернувся до Європейської народної партії із закликом активно підтримати ініціативу України щодо створення Кримської платформи.
Сторони також скоординували дії з метою спільної боротьби з деструктивними наслідками коронавірусної пандемії. Петро Порошенко презентував нову комплексну антиковідну стратегію "Європейської Солідарності" та закликав європейських партнерів допомогти Україні в отриманні достатньої кількості високоякісних вакцин.
Крім того, Порошенко і Туск обговорили ситуацію в регіоні спільного сусідства – Молдові та Білорусі.
І не ліпи з гівна канфету рошен
1. Розквіт ПОЗАзаконних гральних кубел. Кількість - 10000+ кубел по всій Україні. Такого не було навіть при партії ригоаналів.
2. Ротердам+. Не здається дивним, що в ціну заклали віртуальне транспортування і т.д.?
3. ГАЗ став космічним. чому між добутим в Україні та добутим на півночі підораші (а також доставленим за тисячі км) поставили знак = ?
4. Аферисти, фармазони, кидали з облгазів чомусь влупили траспортування по мережі яку вони НЕ будували. вона на 100% по містах та селах побудована за кошти людей.
5. Свинарчук. Його лише звільнили. Класно правда?
6. КАЛОмойша ВИВІВ гроші з приватбанку. Це не 1 мільйон долларів. Мілліарди. Проте ні каломойша, ні пособники не були навіть арештовані. Більше того до цих пір держава гарантує вклади в ПРИВАТНИХ банках.
7. Кредитування ДЕРЖАВНИМИ банками фірм з "кіпру" та інших офошорів-стіралок під дуже сумнівні застави. В залишку ні грошей, ні адекватної застави.
8. "Успішна" реформа. Бачимо. Навіть одіозних пособників ЛДНР відпускали під домашній арешт. Незважаючи на десятки трупів.
9. "Набір" до складу БПП вчорашніх ригоаналів. Прямо після майдану. Так би мовити, ще гарячі ригоанали. Може не знали? Знали, набирали (це коли "лЄнін на брогнівечке гарчав на майдані, ага)
10. Завдяки "успішній" роботі лерки алкоголічки купа банків фейків ЧУЖе бабло роздерибанило, бінго, знову через офшори. А ЗВІДТИ данних НЕ дають. І тоді, і тепер дозволена робота всяких клоак з офшорів.
"
12. дубневич з мутками на залізниці. Про це ну дуже давно писали, наводили факти. Але "раптом" він став дєпутаном від ЕС...
Добре подумай, час у тебе є, піду подрімаю годинку.
Майбутнє України туманне та повите мороком. В нас посади передаються династіями вже. Зеленський та його команда не осилять, але вони хоть щось зробили, на відміну від твого порошенки. І зауваж НІДЕ не цензорі не кричать "зе-маладец" і в такому стилі. У вас же порохоботів, за 30 монет, галас стоїть страшенний. Уже із Бандерою його ставите в один ряд, гетьманами. Це куди і як? То міфи толкаєте про "пАжертви" парашенки. Скільки за 1 місяць приносили гральні свинарники команді парашенка? Мовчите облізлі мавпи.
ТАК ДЕРЖАТЬ!
ГІМНО ПРИВЄЗЛИ!
Всё-то ты в трудах, великий государь.. Аки пчела. (с)
ЦЕ ніби Слон та зелена моська.
Дід піхто🤣🤣🤣
А щодо патронного - так він відкрив навіть не патронний завод, а НОВУ ЗБРОЮ СТРИМУВАННЯ - ракетні комплекси "Нептун", "Вільха". І цю зброю, ВАШІ ЗЕбільні ублюдки, ЗАРУБАЛИ, не виділивши жодної копійки на їх виробництво! А тепер ми чим маємо прикривати узбережжя морів - твоєю сракою, чи жопою ЗЕбільного Віслюка???
Думаю вже з неділі. Принаймні після Паски - до ворожки не ходи. Кондитер і Президент ЄНП - це сила. "Я спасу тєбя Франция". Пардон. "Я спасу тебе, Україна".
А ще останки, рештки померлої людини; прах.