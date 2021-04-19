Порошенко в розмові з Туском закликав ЄС посилити санкції проти РФ і підтримати надання Україні ПДЧ в НАТО

П’ятий Президент України, Голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів переговори з Президентом Європейської народної партії, колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

Порошенко висловив вдячність Європейській народній партії за незмінну багаторічну підтримку України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності. П’ятий Президент високо оцінив останні заяви ЄНП на підтримку України і подякував за ініціативу політичної групи партії щодо організації в Європарламенті на наступному пленарному тижні дебатів стосовно ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії.

П’ятий президентзакликав європейських партнерів розглянути питання щодо посилення економічних та секторальних санкцій проти Росії, включаючи їх синхронізацію з останніми санкціями США та припинення реалізації політично вмотивованого проекту Північний потік – 2, розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи.

Лідер "ЄС" також звернувся до Європейської народної партії із закликом активно підтримати ініціативу України щодо створення Кримської платформи.

Сторони також скоординували дії з метою спільної боротьби з деструктивними наслідками коронавірусної пандемії. Петро Порошенко презентував нову комплексну антиковідну стратегію "Європейської Солідарності" та закликав європейських партнерів допомогти Україні в отриманні достатньої кількості високоякісних вакцин.

Крім того, Порошенко і Туск обговорили ситуацію в регіоні спільного сусідства – Молдові та Білорусі.