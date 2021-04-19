УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7166 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 442 19

За перший день вакцинації препаратом Pfizer щеплено 366 осіб, - директор ЦГЗ Родина

За перший день вакцинації препаратом Pfizer щеплено 366 осіб, - директор ЦГЗ Родина

366 осіб щеплено в Україні препаратом Pfizer упродовж першого дня вакцинації 18 квітня.

Про це під час онлайн-конференції повідомив директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вакцину доставили в усі регіони України. Бригади, які роблять щеплення, пройшли відповідне навчання, логістику доставки вакцин до пацієнтів організували", - зазначив Родина.

Фахівець нагадав, що для вакцини Pfizer розробили й організували окрему логістику, вжили низку специфічних заходів для забезпечення так званого "холодового ланцюга". Відомо, що вакцина Pfizer відрізняється за умовами зберігання - температура має бути на рівні -80 ° C або -70 °C.

Читайте також: Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%, - епідеміологиня Виноград

Оскільки на регіональних складах і в установах лікування відсутнє обладнання, яке б забезпечило зберігання, транспортуватимуть будуть щотижня, кожні 5 днів, із національних складів у регіони. 5 днів - це максимальний термін, коли препарат може перебувати при більш високих температурах і не втратити свої властивості, нагадав Родина. Уже з регіональних складів робочі бригади будуть доставляти вакцину по регіону згідно зі списками пацієнтів, які підлягають щепленню.

Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин проти COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в межах глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна має отримати ще приблизно 1,7 млн ​​доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що за кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з цієї ж партії. 

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Pfizer (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ух ты! Израильтяне завидуют!
Клованы конченные.
показати весь коментар
19.04.2021 17:39 Відповісти
+4
Молодцы, так держать!
Ещё 314 лет и население Украины будет полностью привито (если не будут размножаться).
показати весь коментар
19.04.2021 17:40 Відповісти
+2
Офігєть! 130 бригад працювали до нестями...
показати весь коментар
19.04.2021 18:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ух ты! Израильтяне завидуют!
Клованы конченные.
показати весь коментар
19.04.2021 17:39 Відповісти
Молодцы, так держать!
Ещё 314 лет и население Украины будет полностью привито (если не будут размножаться).
показати весь коментар
19.04.2021 17:40 Відповісти
Это если не считать високосные года
показати весь коментар
19.04.2021 17:41 Відповісти
Квартал?
показати весь коментар
19.04.2021 17:41 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 17:43 Відповісти
Круто...366 человек....темпы просто бешенные....
показати весь коментар
19.04.2021 17:56 Відповісти
Що за нах ?) Мені пропонують уколотися Астрою , бо Пфайзера немає , тре два місяца чекати на нього а в Украіні вже вакцинують ним !
показати весь коментар
19.04.2021 18:00 Відповісти
Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAXИсточник: https://censor.net/ru/n3260691

Наверное и Германия получила... в рамках этой инициативы....так что пиши письма меркель...
показати весь коментар
19.04.2021 18:02 Відповісти
Та я нічого ) я радий що Украіна вже почала норм. вакцною колотись
показати весь коментар
19.04.2021 18:14 Відповісти
ого!
показати весь коментар
19.04.2021 18:01 Відповісти
366 сіроток(тяжолоє наслєдіє режима парашенки) було успішно привито файзер!!!! уря таваріщі
показати весь коментар
19.04.2021 18:02 Відповісти
Практически столько же умирало от ковида каждый день прошлой нежели (не считая воскресенья и понедельника)
показати весь коментар
19.04.2021 18:11 Відповісти
..вау.. дуже різкий старт, як для "майстрів спорту в усьому"
показати весь коментар
19.04.2021 18:13 Відповісти
Офігєть! 130 бригад працювали до нестями...
показати весь коментар
19.04.2021 18:25 Відповісти
депутатов как раз всех охватили?))) потом 95 квартал, друзья-родственники сопли, судьи, прокуроры, СБУшники...а потом вакцина и закончится...)) можно уже радоваться счастью розовощеких депутатов или еще нет?)
показати весь коментар
19.04.2021 19:32 Відповісти
це перемога
показати весь коментар
19.04.2021 19:36 Відповісти
За первый день вакцинации препаратом Pfizer привито 366 человек

366 любителей риска. А вдруг повезет? Это их право
показати весь коментар
20.04.2021 05:05 Відповісти
Pfizer объявил, что после первого вакцинирования должен быть второе а затем и третье вакцинирование. И вполне возможно четвёртое вакцинирование. И вообще нужно будет вакцинироваться каждый год!
показати весь коментар
20.04.2021 05:10 Відповісти
Офигеть просто!
показати весь коментар
20.04.2021 07:49 Відповісти
 
 