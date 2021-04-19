За перший день вакцинації препаратом Pfizer щеплено 366 осіб, - директор ЦГЗ Родина
366 осіб щеплено в Україні препаратом Pfizer упродовж першого дня вакцинації 18 квітня.
Про це під час онлайн-конференції повідомив директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Вакцину доставили в усі регіони України. Бригади, які роблять щеплення, пройшли відповідне навчання, логістику доставки вакцин до пацієнтів організували", - зазначив Родина.
Фахівець нагадав, що для вакцини Pfizer розробили й організували окрему логістику, вжили низку специфічних заходів для забезпечення так званого "холодового ланцюга". Відомо, що вакцина Pfizer відрізняється за умовами зберігання - температура має бути на рівні -80 ° C або -70 °C.
Оскільки на регіональних складах і в установах лікування відсутнє обладнання, яке б забезпечило зберігання, транспортуватимуть будуть щотижня, кожні 5 днів, із національних складів у регіони. 5 днів - це максимальний термін, коли препарат може перебувати при більш високих температурах і не втратити свої властивості, нагадав Родина. Уже з регіональних складів робочі бригади будуть доставляти вакцину по регіону згідно зі списками пацієнтів, які підлягають щепленню.
Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин проти COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в межах глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна має отримати ще приблизно 1,7 млн доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.
У Центрі громадського здоров'я зазначили, що за кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з цієї ж партії.
Клованы конченные.
Ещё 314 лет и население Украины будет полностью привито (если не будут размножаться).
Наверное и Германия получила... в рамках этой инициативы....так что пиши письма меркель...
366 любителей риска. А вдруг повезет? Это их право