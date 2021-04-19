Через 3-4 тижні після Великодня чекаємо зростання кількості хворих на COVID-19, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи буде спеціальний карантинний режим на Великодні свята.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені, і вони так само повинні витримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів ковід-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я кажу про те, що якщо регіон перебуватиме, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в червоному рівні", — сказав міністр .
Степанов зазначив, що зараз спостерігається позитивна динаміка.
"Якщо ми подивимося на ситуацію, яка є зараз, ви бачите, що у нас є позитивна динаміка, що ми росли, як прогнозував МОЗ, до середини квітня, потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість хворих, як показує статистика, пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тис. за минулий тиждень. Це обнадіює", — пояснив він.
При цьому міністр зазначив, що після свят очікується нове зростання захворюваності.
"У будь-якому випадку ми чекаємо ще після Великодня, через 3-4 тижні, зростання кількості хворих. Я зараз не можу сказати, до якої міри буде це зростання. Треба буде подивитися, як пройдуть свята, там не просто Великдень, а низка свят, з 1 травня по 10 травня, це супроводжується мобільністю населення. З точки зору епідеміології це додасть захворюваності", — підсумував очільник МОЗ.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Великдень дуже важливий, але в період пандемії варто бути розважливими.
Уверен, что все здравомыслящие украинцы надеялись услышать совсем другое от Степанова, например такое - "мы увеличили количество вакцинаций - в сутки 250 тысяч, к середине лета будет вакцинирована вся Украина".
Или, в крайнем случае, "я все верну, только не в тюрьму"!
Человек, который обещал начать всеобщую вакцинацию 2 месяца назад, не сделал этого.
При этом смертность по причине ковида выросла. .
Зебилы, разве ваш выдвиженец не достоин погоняла "доктор смерть"?!
Ну что зевыборци ,они учатся на ваших смертях и не только....
