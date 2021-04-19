УКР
2 968 25

Через 3-4 тижні після Великодня чекаємо зростання кількості хворих на COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи буде спеціальний карантинний режим на Великодні свята.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені, і вони так само повинні витримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів ковід-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я кажу про те, що якщо регіон перебуватиме, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в червоному рівні", — сказав міністр .

Степанов зазначив, що зараз спостерігається позитивна динаміка.

"Якщо ми подивимося на ситуацію, яка є зараз, ви бачите, що у нас є позитивна динаміка, що ми росли, як прогнозував МОЗ, до середини квітня, потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість хворих, як показує статистика, пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тис. за минулий тиждень. Це обнадіює", — пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Локдаун у Львові: Садовий розповів, як у місті планують святкувати Вербну неділю та Великдень

При цьому міністр зазначив, що після свят очікується нове зростання захворюваності.

"У будь-якому випадку ми чекаємо ще після Великодня, через 3-4 тижні, зростання кількості хворих. Я зараз не можу сказати, до якої міри буде це зростання. Треба буде подивитися, як пройдуть свята, там не просто Великдень, а низка свят, з 1 травня по 10 травня, це супроводжується мобільністю населення. З точки зору епідеміології це додасть захворюваності", — підсумував очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Великдень дуже важливий, але в період пандемії варто бути розважливими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн

Автор: 

карантин (18172) Великдень (362) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+5
А после ДР самки котлеты все в порядке будет?
показати весь коментар
19.04.2021 17:36 Відповісти
+5
***
- Доктор, скажите честно - а платная операция крайне необходима?
- Ну, разумеется. Посудите сами, без этой операции в Альпах на лыжах не покатаешься.
- Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.
- Голубчик вы мой, речь совсем не о вас.
показати весь коментар
19.04.2021 17:56 Відповісти
+5
Через 3-4 недели после Пасхи ждем роста количества больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8122
показати весь коментар
19.04.2021 17:56 Відповісти
А после ДР самки котлеты все в порядке будет?
показати весь коментар
19.04.2021 17:36 Відповісти
Жди.
показати весь коментар
19.04.2021 17:38 Відповісти
Через 3-4 недели после Пасхи ждем роста количества больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3971
показати весь коментар
19.04.2021 17:48 Відповісти
Через 3-4 недели после Пасхи ждем роста количества больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1172
показати весь коментар
19.04.2021 17:50 Відповісти
Офигеть...и это говорит министр здравоохранения?? да из тебя министр как из гавна пуля....
показати весь коментар
19.04.2021 17:54 Відповісти
Через 3-4 недели после Пасхи ждем роста количества больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9329
показати весь коментар
19.04.2021 18:07 Відповісти
***
- Доктор, скажите честно - а платная операция крайне необходима?
- Ну, разумеется. Посудите сами, без этой операции в Альпах на лыжах не покатаешься.
- Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.
- Голубчик вы мой, речь совсем не о вас.
показати весь коментар
19.04.2021 17:56 Відповісти
Через 3-4 недели после Пасхи ждем роста количества больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8122
показати весь коментар
19.04.2021 17:56 Відповісти
Будет раньше. Для начала все, кто пойдёт "причащаться" в "церковь" гундяевского сатаната. Зеле это не грозит: он если и ходит, то совсем не туда.
показати весь коментар
19.04.2021 17:56 Відповісти
треба стіпанову яйця пофарбувати...скіпідаром
показати весь коментар
19.04.2021 17:57 Відповісти
ждем очередного распила бабла! (Степанов)
показати весь коментар
19.04.2021 18:00 Відповісти
Через 3-4 недели после Пасхи ждем роста количества больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4970
показати весь коментар
19.04.2021 18:02 Відповісти
Митенька кацап ти лаптеногий ти до чого ці світлини приліпив?
показати весь коментар
19.04.2021 18:10 Відповісти
Можно подумать, что сейчас количество уменьшается, да?
показати весь коментар
19.04.2021 18:03 Відповісти
"Через 3-4 недели после Пасхи ждем роста количества больных COVID-19, - Степанов"

Уверен, что все здравомыслящие украинцы надеялись услышать совсем другое от Степанова, например такое - "мы увеличили количество вакцинаций - в сутки 250 тысяч, к середине лета будет вакцинирована вся Украина".
показати весь коментар
19.04.2021 18:10 Відповісти
Я бы хотел услышать от Степанова "только не по голове"!
Или, в крайнем случае, "я все верну, только не в тюрьму"!
показати весь коментар
19.04.2021 18:15 Відповісти
Как можно назначить такого кретина министром чего-нибудь?!
Человек, который обещал начать всеобщую вакцинацию 2 месяца назад, не сделал этого.
При этом смертность по причине ковида выросла. .
Зебилы, разве ваш выдвиженец не достоин погоняла "доктор смерть"?!
показати весь коментар
19.04.2021 18:13 Відповісти
,,,,неадекватное все правительство...
Ну что зевыборци ,они учатся на ваших смертях и не только....
показати весь коментар
19.04.2021 18:28 Відповісти
Оце то міністра маємо! Замість того щоб старатися збільшити вакцинацію та знизити захворюванність воно, падло в куртці за 20 000 баксів, каркає. Це напевно все, що він може робити.
показати весь коментар
19.04.2021 18:48 Відповісти
А там и курортный сезон " в помощь"..
показати весь коментар
19.04.2021 18:55 Відповісти
Успокоил. А что он делает чтобы недопустить роста заболеваемости?
показати весь коментар
19.04.2021 19:18 Відповісти
Харе Кришна.
показати весь коментар
21.04.2021 00:45 Відповісти
 
 