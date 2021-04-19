Прикордонники затримали в аеропорту Харкова іноземця, якого розшукують в Німеччині

Громадянин Туреччини прилетів в Україну зі Стамбула. У Німеччині його з вересня 2020 року розшукують за шахрайство.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час здійснення заходів прикордонного контролю авіарейсу сполученням "Стамбул - Харків" щодо громадянина Туреччини спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції. Прикордонники встановили, що з вересня 2020 року чоловіка розшукують правоохоронні органи Німеччини за вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 263 Кримінального кодексу Німеччини "Шахрайство"", - сказано в повідомленні.

47-річного чоловіка затримали і передали представникам Нацполіції. Про це повідомили співробітникам українського бюро Інтерполу в Києві.

