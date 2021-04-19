УКР
2 190 4

Прикордонники затримали в аеропорту Харкова іноземця, якого розшукують в Німеччині

Громадянин Туреччини прилетів в Україну зі Стамбула. У Німеччині його з вересня 2020 року розшукують за шахрайство.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час здійснення заходів прикордонного контролю авіарейсу сполученням "Стамбул - Харків" щодо громадянина Туреччини спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції. Прикордонники встановили, що з вересня 2020 року чоловіка розшукують правоохоронні органи Німеччини за вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 263 Кримінального кодексу Німеччини "Шахрайство"", - сказано в повідомленні.

47-річного чоловіка затримали і передали представникам Нацполіції. Про це повідомили співробітникам українського бюро Інтерполу в Києві.

Читайте також: Затримано шахраїв, які обдурили 83-річну пенсіонерку на пів мільйона гривень, - прокуратура. ФОТО

У меня только один вопрос - он рассказывал о превосходстве арийской рассы?
19.04.2021 17:44 Відповісти
Что их всех тянет в Украину?
19.04.2021 17:46 Відповісти
Попался наверное на том что погранцов хотел развести.
19.04.2021 17:48 Відповісти
ага, на "взять взятку в рублях"
19.04.2021 17:53 Відповісти
 
 