Степанов відповів Марченкові, який назвав його "персонажем із 12 стільців": "Це наші з ним робочі взаємини"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів голові Мінфіну Сергію Марченкові, який назвав його "персонажем "12 стільців" Ільфа і Петрова". Степанов запевнив, що у нього немає особистого конфлікту з Марченком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я вважаю себе значно стриманішою і професійною людиною, щоб публічно відповідати, це наші з ним робочі взаємини. Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, - ну, значить Сергій Михайлович вважає це за потрібне. У мене не може бути особистого конфлікту з міністром фінансів, у мене є відстоювання інтересів української медицини, здоров'я і життя українців. Якщо я кажу, що нам, наприклад, для закупівлі вакцин потрібно 15,1 млрд грн, і все це підтверджено розрахунками, а він вирішує, що вистачить 2,6, потім же виходить, що я мав рацію. Так само буде і з лабораторією, про яку говорив президент. Зрозуміло, що 100 млн грн нам не вистачить", - заявив Степанов.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що глава МОЗ поводиться як персонаж із "12 стільців".

Читайте також: Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги"