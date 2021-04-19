УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4638 відвідувачів онлайн
Новини
5 720 19

Степанов відповів Марченкові, який назвав його "персонажем із 12 стільців": "Це наші з ним робочі взаємини"

Степанов відповів Марченкові, який назвав його "персонажем із 12 стільців": "Це наші з ним робочі взаємини"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів голові Мінфіну Сергію Марченкові, який назвав його "персонажем "12 стільців" Ільфа і Петрова". Степанов запевнив, що у нього немає особистого конфлікту з Марченком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я вважаю себе значно стриманішою і професійною людиною, щоб публічно відповідати, це наші з ним робочі взаємини. Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, - ну, значить Сергій Михайлович вважає це за потрібне. У мене не може бути особистого конфлікту з міністром фінансів, у мене є відстоювання інтересів української медицини, здоров'я і життя українців. Якщо я кажу, що нам, наприклад, для закупівлі вакцин потрібно 15,1 млрд грн, і все це підтверджено розрахунками, а він вирішує, що вистачить 2,6, потім же виходить, що я мав рацію. Так само буде і з лабораторією, про яку говорив президент. Зрозуміло, що 100 млн грн нам не вистачить", - заявив Степанов.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що глава МОЗ поводиться як персонаж із "12 стільців".

Читайте також: Міністр фінансів Марченко: Саакашвілі - "шулер з великої дороги"

Автор: 

Степанов Максим (2198) Марченко Сергій (595)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
У ляльок і не може бути особистих конфліктів !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 17:58 Відповісти
+9
В одну камеру ОБОИХ и пусть там лет 15 выясняют кто из них кто ....
показати весь коментар
19.04.2021 17:57 Відповісти
+6
игры...ролевые у вас такие....да?
дурдом...
а марченко я смотрю...100 собак напали - еле отгавкались ))) всем раздал )))
показати весь коментар
19.04.2021 17:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В одну камеру ОБОИХ и пусть там лет 15 выясняют кто из них кто ....
показати весь коментар
19.04.2021 17:57 Відповісти
Зебанарий-клоунарий . сосны корабельные ещё «цветочки «
показати весь коментар
19.04.2021 18:08 Відповісти
игры...ролевые у вас такие....да?
дурдом...
а марченко я смотрю...100 собак напали - еле отгавкались ))) всем раздал )))
показати весь коментар
19.04.2021 17:58 Відповісти
100 - ???
Пока з 2 -ма среться
Зараза в країні - вакцинація 0.01 % ...
Ворог здоровенний на порозі - підготовка ?
Корупція , контрабанда , 5-та колона , ...і т.д. ...
А вони між собою ще сруться
показати весь коментар
20.04.2021 01:05 Відповісти
У ляльок і не може бути особистих конфліктів !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 17:58 Відповісти
Нам не хватит вообще, и неважно сколько: 100млн или 15млрд. Все продадут и вынесут с черного входа минздрава. Ну а между тем зеленский включил план сдачи Украины. Лягушки ему пошли впрок, стране - нет
показати весь коментар
19.04.2021 18:00 Відповісти
Там еще один персонаж есть - Зеличка шаурмоедка . И словарный запас тот же .
показати весь коментар
19.04.2021 18:13 Відповісти
"Пройдут годы, Киса. А они пройдут, многое забудется. Но благодарные потомки никогда не забудут это монументальное, это эпическое полотно - ВАКЦИНАЦИЯ".
показати весь коментар
19.04.2021 18:14 Відповісти
Про 12 стульев. Вчера таксист, настоящий киевский опытный немолодой таксист, рассказывал что вез недавно 4 студентов по Прорезной, и говорит: "Здесь стоял Паниковский" Посмотрел молодежь на морозе. Вы говорит знаете кто такой Паниковский? Нет! А может про Остапа Бендер слышали. Из 4-х не один не слышал! Даже удивительно,но один то должен был знать. И подобные истории наблюдались не раз. Пропасть между поколениями возникает, возможно в истории цивилизации столь огромная непреодолимая пропасть возникла впервые. Они живут условными Майн Крафтами, какие 12 стульев, некоторые 20 летние про Терминатора даже не слышали, это не плохо не хорошо, это просто новый стиль жизни
показати весь коментар
19.04.2021 18:21 Відповісти
За гроші людей ,жирують свині біля корита.
показати весь коментар
19.04.2021 18:26 Відповісти
Да будут плевать и срать на голову - главное удержаться. Схемы запущены - отката пока нет.
показати весь коментар
19.04.2021 18:28 Відповісти
Степанов ты фельдшер смерть!
показати весь коментар
19.04.2021 18:34 Відповісти
Ну и дурацкие у вас рабочие отношения, что у одного идиота, что у другого такого же идиота...
показати весь коментар
19.04.2021 18:35 Відповісти
Ясен пень, не хватить Степанов....пальто замшове імпортне тіко 700 тищ вартує😀
показати весь коментар
19.04.2021 18:43 Відповісти
Высокие отношения среди зеленого моносброда)))
показати весь коментар
19.04.2021 20:31 Відповісти
Зашевелились пауки в банке!
показати весь коментар
19.04.2021 22:18 Відповісти
Просто г...вно!
показати весь коментар
19.04.2021 22:27 Відповісти
Всё верно заявил.
показати весь коментар
21.04.2021 01:07 Відповісти
 
 