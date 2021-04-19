ВАКС не пішов на угоду з Жуковим, фігурантом корупційного скандалу з Гладковським

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду відмовила у затвердженні угоди про визнання винуватості підозрюваним у корупційних оборудках в "Укроборонпромі" Віталієм Жуковим через невідповідність її умов законам.

Рішення було ухвалене 19 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Суд прізвище фігуранта не називає, але Українській правді відомо, що йдеться про Віталія Жукова.

Суть справи полягає в тому, що, за версією слідства, група злочинців під керівництвом Жукова ухилилась від сплати податків на 46,4 млн гривень. До схеми були залучені понад 30 приватних компаній та 5 державних підприємств зі складу концерну "Укроборонпром". Крім того, відповідно до обвинувального акту, Жуков надав службовій особі одного з цих ДП 880 тисяч гривень хабаря. Згідно з матеріалами справи, хабар давали директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку.

Згідно з угодою, Жукову хотіли пом'якшити покарання, засудивши лише до 5 років умовно (з одним роком випробувального терміну). За це від нього треба було відшкодувати державі 4 мільйона гривень та надати викривальні показання щодо учасників схеми.

Але суд вирішив відмовити у затвердженні угоди з огляду на невідповідність її умов кримінальному процесуальному та кримінальному законам, а також інтересам суспільства.

Читайте також: Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці

Підставою для відповідного рішення суду стали такі висновки:

- існує "пряма заборона укладати угоду про визнання винуватості з організатором особливо тяжкого злочину";

- намір обвинуваченого добровільно відшкодувати частину завданої шкоди не може бути зарахований як обставина, яка пом’якшує покарання;

- лише щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також наявність на утриманні обвинуваченого малолітніх дітей не можна вважати такими обставинами, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів;

- закон за жодних обставин не передбачає можливості звільнення особи від відбування такого виду покарання як конфіскація майна;

- сторони угоди погодили не лише звільнення обвинуваченого від відбування погодженого ними покарання, але й тривалість іспитового строку та перелік покладених на обвинуваченого обов’язків, що за законом належить до компетенції суду;

- умови угоди в частині погодженого покарання суперечать суспільному інтересу в силу його очевидної невідповідності вимогам закону, а тому не зможуть запобігти вчиненню інших злочинів та виконати превентивну функцію;

- на переконання суддів, в умовах проведення АТО/ООС злочинна діяльність задля особистого збагачення шляхом ухилення від сплати податків, тим більше в оборонній сфері, "свідчить про особливу зухвалість та винятковий цинізм організаторів такої діяльності".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Наприкінці квітня 2020 року антикорупційні органи повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн і легалізації цих коштів чотирьом особам, причетним до компанії "Оптімумспецдеталь". Це - Віталій Жуков, Володимир Волохач і Андрій Рогоза, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтер Іванюк.

У серпні Національне антикорупційне бюро повідомило Жукову про ще одну підозру - в дачі хабаря.