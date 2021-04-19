УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4574 відвідувача онлайн
Новини
6 307 55

ВАКС не пішов на угоду з Жуковим, фігурантом корупційного скандалу з Гладковським

ВАКС не пішов на угоду з Жуковим, фігурантом корупційного скандалу з Гладковським

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду відмовила у затвердженні угоди про визнання винуватості підозрюваним у корупційних оборудках в "Укроборонпромі" Віталієм Жуковим через невідповідність її умов законам.

Рішення було ухвалене 19 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Суд прізвище фігуранта не називає, але Українській правді відомо, що йдеться про Віталія Жукова.

Суть справи полягає в тому, що, за версією слідства, група злочинців під керівництвом Жукова ухилилась від сплати податків на 46,4 млн гривень. До схеми були залучені понад 30 приватних компаній та 5 державних підприємств зі складу концерну "Укроборонпром". Крім того, відповідно до обвинувального акту, Жуков надав службовій особі одного з цих ДП 880 тисяч гривень хабаря. Згідно з матеріалами справи, хабар давали директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку.

Згідно з угодою, Жукову хотіли пом'якшити покарання, засудивши лише до 5 років умовно (з одним роком випробувального терміну). За це від нього треба було відшкодувати державі 4 мільйона гривень та надати викривальні показання щодо учасників схеми.

Але суд вирішив відмовити у затвердженні угоди з огляду на невідповідність її умов кримінальному процесуальному та кримінальному законам, а також інтересам суспільства.

Читайте також: Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці

Підставою для відповідного рішення суду стали такі висновки:

- існує "пряма заборона укладати угоду про визнання винуватості з організатором особливо тяжкого злочину";

- намір обвинуваченого добровільно відшкодувати частину завданої шкоди не може бути зарахований як обставина, яка пом’якшує покарання;

- лише щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також наявність на утриманні обвинуваченого малолітніх дітей не можна вважати такими обставинами, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів;

- закон за жодних обставин не передбачає можливості звільнення особи від відбування такого виду покарання як конфіскація майна;

- сторони угоди погодили не лише звільнення обвинуваченого від відбування погодженого ними покарання, але й тривалість іспитового строку та перелік покладених на обвинуваченого обов’язків, що за законом належить до компетенції суду;

- умови угоди в частині погодженого покарання суперечать суспільному інтересу в силу його очевидної невідповідності вимогам закону, а тому не зможуть запобігти вчиненню інших злочинів та виконати превентивну функцію;

- на переконання суддів, в умовах проведення АТО/ООС злочинна діяльність задля особистого збагачення шляхом ухилення від сплати податків, тим більше в оборонній сфері, "свідчить про особливу зухвалість та винятковий цинізм організаторів такої діяльності".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Наприкінці квітня 2020 року антикорупційні органи повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн і легалізації цих коштів чотирьом особам, причетним до компанії "Оптімумспецдеталь". Це - Віталій Жуков, Володимир Волохач і Андрій Рогоза, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтер Іванюк.

У серпні Національне антикорупційне бюро повідомило Жукову про ще одну підозру - в дачі хабаря.

Автор: 

Гладковський Олег (307) ВАКС Антикорупційний суд (2063)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 18:01 Відповісти
+7
цікаво буде коли доведуть провину Гладковських, якщо доведуть. А ти відчуваєш різницю прізвищ Гладковський та Жуков?
показати весь коментар
19.04.2021 18:12 Відповісти
+5
Десь є підтвердження його вибачень чи пан як завжди сам вигадав? Вам кацапам щось вигадать, як дурню з гори збігти.
показати весь коментар
19.04.2021 18:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 18:01 Відповісти
І що ска характерно, чорним налом внесли, прямо під фото і з посмішкою. Це все, що нам треба знати про правоохоронну систему в нашій державі.
показати весь коментар
19.04.2021 18:29 Відповісти
Зегнидота , себе беспредел и беззаконие , врагам - закон
показати весь коментар
19.04.2021 18:04 Відповісти
цікаво буде коли доведуть провину Гладковських, якщо доведуть. А ти відчуваєш різницю прізвищ Гладковський та Жуков?
показати весь коментар
19.04.2021 18:12 Відповісти
ну если Жуков сдаст Гладковского, то и того привлекут! кино по документам крутил Жуков! и сидеть ему тоже! а те останутся чистенькими, будут передачки носить соучастнику))))

а ведь говорили, они не виновны, бигус типа козел.... а вот как оно получается

Барыга и его друзья!!! сажайте уже хоть кого то из этих ублюдков
показати весь коментар
19.04.2021 18:27 Відповісти
сади . а я посміюсь з вас дєбілів ручних
показати весь коментар
19.04.2021 18:34 Відповісти
Уже привлекли вообще-то Гладковского. Просто Жуков там первый обвиняемый, Гладковский - второй.
показати весь коментар
19.04.2021 21:50 Відповісти
Ну вам ЗЕбилам не понять что сейчас происходит тупое представление в духе квартала! Объяснять долго но Бигус уже перед фигурантами извинился что его расследование туфта!
показати весь коментар
19.04.2021 18:15 Відповісти
Десь є підтвердження його вибачень чи пан як завжди сам вигадав? Вам кацапам щось вигадать, як дурню з гори збігти.
показати весь коментар
19.04.2021 18:23 Відповісти
это он попутал с этим чертом из СБУ) там извинялись по Семочко
показати весь коментар
19.04.2021 18:27 Відповісти
Но если они раз соврали то где гарантия что они не соврали ещё?
показати весь коментар
19.04.2021 18:34 Відповісти
я не думаю, что по семочке этому соврали... просто включились очень серьезные дяди... там же суд нарисовали смешной! а против судебной бумажки не попроешь! вот и пришлось исполнять решение суда (((( семочко - это гнилая консерва! у нас таких очень много во власти и в силовых органах
показати весь коментар
19.04.2021 18:36 Відповісти
Да?!А ты читал кто родственники Бигуса?
показати весь коментар
19.04.2021 18:37 Відповісти
ну дай ссылочку - почитаю... удиви меня) Байден? или Коломойский?
показати весь коментар
19.04.2021 18:41 Відповісти
Не. Брат в ФСБ а его сын тобишь плимяник в наркомате иностранных дел с грусной лошадью фотографируется!
показати весь коментар
19.04.2021 18:55 Відповісти
Да уж. Посмотрел.
А теперь из моей жизни: жена моя родом из Кемерово, в 7 лет они уехали оттуда. Там родня есть по маме. Жена дяди там очень серьезная тетка, главная судья в Кемеровской обл. Есть награда от путлера даже... вот и скажи, я кто теперь? Предатель? А путлер - куйло! Ла ла ла ла
показати весь коментар
19.04.2021 21:10 Відповісти
https://umoloda.kyiv.ua/number/3435/180/131480/

Читай наздоровье! Может поумнеешь!
показати весь коментар
19.04.2021 18:56 Відповісти
А що по сємочко вибачатись ? Нема зв"язків з окупантом,так він сам сказав що є,то у нас більше нема кому очолити контррозвідку як не сумнівній особі.Семочка звільнили а вовкового брата ,такого ж зрадника призначили,таке враження що кацапи воюють самі з собою і гинуть українці.А хотілось би навпаки. .
показати весь коментар
19.04.2021 18:42 Відповісти
не путаю! Ну попробую тебе попроще рассказать если допустим мне кто-то скажет что мой друг ватник а он окажется не ватником то если же он скажет что у меня мой второй друг украл что-то то без разговоров тому информатору заряжу в табло!Так и с Бигусом если он уже облажался с Семочкой то вероятность 100% что и на гладковского он врет! Дошло тупой сосне?
показати весь коментар
19.04.2021 20:05 Відповісти
Ты с головой дружишь? Бигус не следователь по делу Гладковского. И не прокурор. Есть факт создания схемы для уклонения от налогов. А кто ее обнаружил - дело десятое.
показати весь коментар
19.04.2021 22:09 Відповісти
Это вы ЗЕбилы с головой не дружите! Если Бигус придумал про СЕмочку то он же придумал схемы Гладковского!
показати весь коментар
20.04.2021 05:41 Відповісти
Это тоже Бигус придумал? http://advocat-cons.info/index.php?newsid=4721#.YH6L5mczaUk
показати весь коментар
20.04.2021 11:09 Відповісти
После брехни про Семочку веры Бигусу нет! Там ещё находил его материалы Бигуса про антипрививки тот ещё треш!
показати весь коментар
20.04.2021 05:42 Відповісти
По двоим уже есть приговор. Они признали себя виновными. Это тоже Бигус придумал?
показати весь коментар
20.04.2021 11:04 Відповісти
Вы хоть суть обвинений понимаете ?
в Украине налог начисляется на прибыль - практически на разницу между ценой покупки и ценой продажи. Ну и как установить цену покупки - то есть цену за которую украли в рашке и контрабасом завезли в Украину ??? А если вы не можете документально подтвердить цену покупки (себестоимость) - то налоговая вам автоматом начисляет налог на всю цену продажи без вычета себестоимости.

у меня встречный вопрос - почему народ, в своей массе, такой тупой ?
показати весь коментар
19.04.2021 18:23 Відповісти
У меня есть ответ. Потому что жили в рабских сначала имперскых потом советских условиях. А умные рабы просто не выживают!
показати весь коментар
19.04.2021 18:36 Відповісти
там в документах Оптимумспецдетали стояли цены покупки и продажи! по документам было в некоторых позициях 300% наценка!!! все посчитали потом легко. фирма ведет бухгалтерию... писали ли они правду - второй вопрос! но обычно к каждой цене и сумме есть бумага подтверждения) иначе налоговая не примет отчетность)))
показати весь коментар
19.04.2021 18:38 Відповісти
хорошо, если у Вас хватает ума такие тексты писать, то предложите как показать себестоимость клистронов которые были куплены за нал у прапорщиков, переправлены через границу контрабасом (оплата сразу двум комплектам погранцов и таможенников) и проч. то что показали в доках это минимум что смогли отбелить (покраска, настройка, диагностика, охрана итд) а бабло то надо было както обналичить или вы думаете что прапорцики и погранцы могут безналом взять? вот и взялось 300% и не уплаченные налоги
показати весь коментар
19.04.2021 18:48 Відповісти
и еще добавлю, многое было у нас на складах! не надо усложнять цепочку - украли в РФии... украли у нас и нам же продали! классическая схема!!!
показати весь коментар
19.04.2021 18:40 Відповісти
многое было многое и есть, но например клистронов нет и не будет если не украсть в рашке (один из примеров)
показати весь коментар
19.04.2021 18:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450893 если неизвестна цена приобретения или продажи то применяют справедливую цену -
I. Внести до https://ips.ligazakon.net/document/view/T102755?ed=2013_09_01 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом такого змісту:
"14.1.2291. справедлива ринкова ціна - ціна, яка склалася на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг), за якою товари передаються (роботи - виконуються, послуги - надаються) в операціях між особами, які не є пов'язаними;".
показати весь коментар
19.04.2021 22:37 Відповісти
мысль не плохая, но не так все просто - например с теми же клистронами невозможно установить справедливую цену так как отсутствует рынок клистронов - их производят только в рашке и в свободный оборот не выпускают, а кто как и где с каким прапорщиком договорился - то не рынок, более того как вы собираетесь рассчитывать стоимость логистики если это контрабас ?

видимо произошло вот что - эти попросили сделайте нам клистроны по безналу, а мы гарантируем что вас налоговая торбить не будет. по хорошему там можно былобы через услуги все отмыть, но в конечном итоге было бы в том же безнале дороже

пришла новая власть - которая больше всего хотела посадить попередников - на все остальное ей наплевать - вот и полезли боки...
показати весь коментар
19.04.2021 22:59 Відповісти
Не надо пугать долгими сроками и многолетними юридическими процедурами, просто пусть вся эта весёлая и юная ОПГ вернёт деньги государству и больше, чтобы мы этого мусора не видели и близко возле оборонки. А Порох пусть делает выводы, к чему в том числе и эти "бизнесмены" в области безопасности страны, привели его самого в конечном итоге
показати весь коментар
19.04.2021 18:05 Відповісти
Позно Ваня пить Боржоми!
показати весь коментар
19.04.2021 18:25 Відповісти
То, что предъявили Гладковскому в подозрении, вменить ему в вину нельзя
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/to-chto-predyavili-gladkovskomu-v-podozrenii-vmenit-v-vinu-nelzya-1361726.html

показати весь коментар
19.04.2021 18:22 Відповісти
доказать сложно, естественно! он же не ЛОХ этот Гладковский! но можно мелких зацепить...
показати весь коментар
19.04.2021 18:30 Відповісти
Опять Порох виноват?
показати весь коментар
19.04.2021 18:23 Відповісти
вже два роки, майже, ще ,не дай Боже,три попереду, до чого приведе УКРАЇНУ членограй
показати весь коментар
19.04.2021 18:28 Відповісти
про свинарчуков ни слова, а ведь именно они организовали схемк, а жуковкий просто будет козлом отпущения в этой схеме.. пипец законы
показати весь коментар
19.04.2021 18:57 Відповісти
тобто НАБУ зняло з жукова покази на подільників і щось там наобіцяло,
а ВАКС ту обіцянку скасував ?
показати весь коментар
19.04.2021 20:12 Відповісти
 
 