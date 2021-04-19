УКР
Агресія Росії проти України
Терористи тричі від початку доби обстрілювали українські позиції зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, ПТРК і зенітних установок

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, від початку цієї доби зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, біля селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і зенітних установок.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Читайте також: Біля наших кордонів найбільше скупчення ворожих сил із 2015 року, але ми готові дати гідну відсіч "російському скаженому псові", - Аваков. ФОТОрепортаж

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

У штабі ООС підкреслили, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

+3
"А в ответ,тишина!",зелене перемир"я триває !!!)))
19.04.2021 18:20 Відповісти
+3
Владимир Александрович Зеленский уже два года как сменил Порошенка и наживается на войне - больше вроде как и некому .
19.04.2021 18:20 Відповісти
+3
Зеленский своими дегенеративными поступками просто загнал себя в з-цу. Да хрен бы с ним, с этим членограем. Он загнал в угол Украину и ее армию. И при этом умудрился навязать стране формулу какого-то ганса, отпустить Цемаха и ментов-убийц, сдать украинские территории бандитам.
19.04.2021 18:31 Відповісти
https://shapito.d3.ru/novosti-dvukh-superderzhav-2141977/ Новости двух супердержав

19.04.2021 18:17 Відповісти
и мёд на душу, экс презиент Эстонии предложил запретить граждааннам ерефии приеждять в ЕС. Тот самый который послал Хонакера и довёлл Эстонию до ЕС и НАТО.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/*********-eksprezidents-ilvess-rosina-liegt-krievijas-pilsoniem-iebrauksanu-es.d?id=53121465 ********* eksprezidents Ilvess rosina liegt Krievijas pilsoņiem iebraukšanu ES
19.04.2021 18:27 Відповісти
Это все "несистемно".
Не огорчайте бубочку, он только из Парижу вернулся.
19.04.2021 18:17 Відповісти
"А в ответ,тишина!",зелене перемир"я триває !!!)))
19.04.2021 18:20 Відповісти
РОА-2 (російська окупаційна армія в ЛуГандонії ) має багато спільного з РОА Власова під час Другої світової війни...

Історія повторюється... з тим же понтом.:

-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-З тими ж знаками розрізнення - колорадська стрічка на лацкані, та під тим же російським прапором- триколором...
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди

Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....

Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.

Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....

Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат Батия..
19.04.2021 20:38 Відповісти
Владимир Александрович Зеленский уже два года как сменил Порошенка и наживается на войне - больше вроде как и некому .
19.04.2021 18:20 Відповісти
з 4 великих десантних кораблів, які Росія перекидала на Чорне море з Балтики та Північного флоту, поломалися по дорозі три. Як гарно, що їм заблокували покупку Містралів.
19.04.2021 18:20 Відповісти
провокация?
перемирие ж не нарушено 100500 день от рождества идеи преЗЕдента заглянуть в глаз *****
19.04.2021 18:21 Відповісти
А ми ж, не провокуємо!
19.04.2021 18:22 Відповісти
19.04.2021 18:26 Відповісти
"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня."
_О каком режиме "прекращения огня" вы пишите? Вы что шизофреники, мать вашу?!
19.04.2021 18:28 Відповісти
А вокруг тишина... (с)
19.04.2021 18:30 Відповісти
19.04.2021 18:28 Відповісти
ЗСУ мужественно не отвечали?
19.04.2021 18:28 Відповісти
Зеленский своими дегенеративными поступками просто загнал себя в з-цу. Да хрен бы с ним, с этим членограем. Он загнал в угол Украину и ее армию. И при этом умудрился навязать стране формулу какого-то ганса, отпустить Цемаха и ментов-убийц, сдать украинские территории бандитам.
19.04.2021 18:31 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3534152.html
19.04.2021 18:31 Відповісти
в 18.00 из 120мм минометов обстреляли р-н Царской охоты, больше 20 мин, стреляли с Яковлевки и Венствол ш. Засядько,
19.04.2021 19:29 Відповісти
Интересно а это уже срыв перемирия или только провокация? Я если не дай бог ядерными зарядами по нашим городам жахнут это тоже будет провокация?!
19.04.2021 20:32 Відповісти
 
 