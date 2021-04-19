Терористи тричі від початку доби обстрілювали українські позиції зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, ПТРК і зенітних установок

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, від початку цієї доби зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, біля селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і зенітних установок.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

У штабі ООС підкреслили, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.