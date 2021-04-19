УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4574 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 113 71

ЄС не планує нових санкцій проти Росії, хоча "це може змінитися", - Боррель

Європейський союз не планує наразі розширювати санкції проти Росії за концентрацію військ на кордоні з Україною і ескалацію ситуації на Донбасі.

Про це заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ блоку, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Питання стосувалося також того, чи Чехія зверталася до інших держав блоку з проханням видворити російських дипломатів на тлі ймовірної причетності російських спецслужб до вибухів у Врбєтіце 2014 року.

"Відповідь – "ні" на обидва питання. Не було запиту щодо широкого видворення дипломатів з інших членів ЄС, і наразі не було кроків у бік розширення санкцій проти Росії. Це може змінитися, але ситуація така, як я її описую", – сказав дипломат.

Під час свого виступу Боррель повідомив, що Росія, за його даними, сконцентрувала 150 тисяч своїх військових на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

"Ми маємо відзначити стриману реакцію України та закликаємо Росію знизити напругу. Повідомлення всіх міністрів було дуже чітким: вчергове висловити потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності. Знову ж, сюди входить невизнання нелегальної анексії Криму та заклик до повного виконання Мінських угод. Ми продовжимо підтримувати зусилля "нормандського формату". Ми також посилимо дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України", – сказав Боррель.

Він додав, що представники Євросоюзу візьмуть участь у саміті "Кримської платформи" 23 серпня. Водночас голова зовнішньополітичної служби блоку вказав на необхідність пришвидшити реформи в Україні.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже впродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки пора надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО. - Ред.), Що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення ", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандськоїе четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. У свою чергу президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

Автор: 

росія (67862) санкції (12747) Євросоюз (14167) Боррель Жозеп (1075)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ссыкуны
показати весь коментар
19.04.2021 18:45 Відповісти
+11
Жозе́п Борре́ль-и-Фонте́льес - член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Испанской социалистической рабочей партии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A0%D0%9F ИСРП ).

Шо ви всі від них, червонодупих, хочете? Вони довго збирались до купи і не для дого, шоб комусь допомагати відстоювати незалежність.
показати весь коментар
19.04.2021 18:56 Відповісти
+9
Европой руководят ничтожества. Причём безответственные ничтожества.
показати весь коментар
19.04.2021 18:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ссыкуны
показати весь коментар
19.04.2021 18:45 Відповісти
Тех, кого вы выбрали и тех, кто вам управляет -- обоссать, святое дело!
Меняйтесь изнутри к лучшему и к вам потянутся участливые руки с помощью, деньгами и поддержкой...
показати весь коментар
19.04.2021 18:55 Відповісти
Який сенс допомогати тому хто сам нічого не бажає робити !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 19:05 Відповісти
-- поддержал!
показати весь коментар
19.04.2021 19:17 Відповісти
ГЕЙрошлюхи сэрр...
показати весь коментар
19.04.2021 19:12 Відповісти
ЕС слишком большой, выработать консолидированное решение против очень сложно, тем более, что есть подозрение, что рашка скупает пачками европейских политиков, вспомните Шрёдера только. Поэтому в плане санкций отколовшиеся от союза бриты , флагман демократии Штаты, наша уважаемая Канада более перспективны
показати весь коментар
19.04.2021 19:14 Відповісти
А українських ляльок і купляти не потрібно !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 19:18 Відповісти
Українських гнид від кремлівських вошей я не вважаю за співгромадян,за гідних бути громадянами України ,це лише гниди ,ганебні потвори кремлівської селекціі.істоти без роду та племені !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 19:58 Відповісти
Вы правы - украинским лялькам надо головы отрывать и руки с ногами.... Иначе они всех нас угробят - кто за деньги , а кто и по приколу...
показати весь коментар
19.04.2021 21:16 Відповісти
Танюша ,це що ??? Суїцид!!!!))))
показати весь коментар
19.04.2021 20:13 Відповісти
Нет. Это просто откровение. Ваш пост , где вы называете украинцев ляльками , которых 'і купляти не потрібно' оставили , а мой, где я с этим несогласна - удалили. Вообще, без комментариев. 'Цензор нет' называется
показати весь коментар
19.04.2021 21:34 Відповісти
Танюша ,українські лялькі ,це політикани та т.зв.українська влада ,жалюгідна пародія на держвладу ,зелена пліснява !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 21:38 Відповісти
как говорят кацапы гейропа,точно что импотенты обнадеживайте)(уйла и дальше
показати весь коментар
19.04.2021 18:47 Відповісти
Извиняюсь конечно за непарламентские выражения, но это называется : и рыбку съесть , и на ...уй сесть , и из аквариума выпить. У меня всё
показати весь коментар
19.04.2021 18:49 Відповісти
Европой руководят ничтожества. Причём безответственные ничтожества.
показати весь коментар
19.04.2021 18:52 Відповісти
А вами кто руководит? -- коротко -- одним словом, пожалуйста...*)
показати весь коментар
19.04.2021 18:57 Відповісти
Кремлівські гниди !!! Лялькі кремлівського балагана ,обрані "мудрим нарідом " !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 19:09 Відповісти
-- одним словом: спам, короче... (см. сверху) *)
показати весь коментар
19.04.2021 19:13 Відповісти
Це якісь когнітивний дисонанс ,вимогати санкціі з ЄС ,а самим відновлювати імпорт електро з Росіі !!! )))
показати весь коментар
19.04.2021 19:17 Відповісти
А чого ти одразу на себе проєціюєш? Маю сумніви, шо комуняки в Європі повилазили завдяки своїм народам, бо якось водночас і скрізь це трапилось.
показати весь коментар
19.04.2021 19:21 Відповісти
Я Совок валил -- в Украине в частности. ...а свалил от тех, кто коммуняку выбрали Первым Президентом Украины.
...имею право бобухтеть в Тему -- тем более, что ничего нового я не придумываю -- со стороны видней... -- а вам от меня тошно, а не от самих себя...*)
показати весь коментар
19.04.2021 19:24 Відповісти
Та ми всі бухтим, шо робити...
показати весь коментар
19.04.2021 19:30 Відповісти
Так ото ж...
показати весь коментар
19.04.2021 19:34 Відповісти
Шож это вы так, Боррель? Торгуете с врагом, поставляете ему турбины двигателя компьютеры мясо и пиво? А в ответ получаете нефть газ проституток в виде балерин и баб которые скупают по баснословной цене ваши развалюхи. Доколе!
показати весь коментар
19.04.2021 18:53 Відповісти
Шо, пиляти европейские, сдулись? Очередная озабоченность и призывы... А так дышали- Мы то, мы это.
показати весь коментар
19.04.2021 18:53 Відповісти
А что должно интересно измениться? Х.йло должен начать греметь оружием в районе Брюгге? Вот страусы голимые... Вот так вас и отъ бут с засунутой в песок башкой...
показати весь коментар
19.04.2021 18:55 Відповісти
То ли "леди" , то ли "...ляди ",,, Ну скорей всего , таки ...ля - ...ляди.
показати весь коментар
19.04.2021 18:55 Відповісти
Бледи
показати весь коментар
19.04.2021 19:05 Відповісти
Коли напав гітлер те ЄС обісралось по самі вуха і сиділо поки українці не визволили,тепер нападає путлер то знов обісрались і чекають.ГАНЬБА ТОМУ ЄС.
показати весь коментар
19.04.2021 18:56 Відповісти
Обсосы. Безвольные ,тупые немощи.
показати весь коментар
19.04.2021 19:54 Відповісти
Жозе́п Борре́ль-и-Фонте́льес - член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Испанской социалистической рабочей партии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A0%D0%9F ИСРП ).

Шо ви всі від них, червонодупих, хочете? Вони довго збирались до купи і не для дого, шоб комусь допомагати відстоювати незалежність.
показати весь коментар
19.04.2021 18:56 Відповісти
Ну так не идите в Европу... ...идите куда-нить ещё...*)
показати весь коментар
19.04.2021 18:58 Відповісти
А вам і ходити нікуди не тре, теж ковтнете, пожили, як люди кілька десятків років і досить.
показати весь коментар
19.04.2021 19:05 Відповісти
...поживём -- увидим...*)
показати весь коментар
19.04.2021 19:15 Відповісти
Вот посмотри.
ЄС не планує нових санкцій проти Росії, хоча "це може змінитися", - Боррель - Цензор.НЕТ 1336
показати весь коментар
19.04.2021 19:35 Відповісти
-- это бред парашный. Даже поляки его не рассматривают...
показати весь коментар
19.04.2021 19:41 Відповісти
Ну ты и мерщавец! Спалился, ботинок лахтинский!
показати весь коментар
19.04.2021 19:43 Відповісти
Не советуй что нам делать а мы не будем говорить куда тебе идти, усек?!
показати весь коментар
19.04.2021 19:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 Секретар ООН Гутерреш,також соціаліст.В ті й же демократичній партії США.також дуже багато соціалістів.
показати весь коментар
19.04.2021 19:37 Відповісти
Будь-кого з верхівок бери - не помилишся, і все це останніми роками.
показати весь коментар
19.04.2021 19:53 Відповісти
""Война неизбежна, потому что обе стороны видят в друг друге непримиримого врага, экзистенциальную угрозу своему существованию."- кацапія, як власне й самі кацапи, це історичні вороги українців. Ця хижа угро-фіно-тюркська химера, котру створив внук Чінгізхана, Батий вперше кинулася на Україну-Русь 781 рік тому, коли орда недолюдей зруйнувала Київ 1240 року. Потім Україна мала кілька століть відносного спокою за часів ВКЛ та РП. Але через фатальну дурість Б. Хмельницького, знову опинилася під ігом козломордої нечисті. 100 років тому, українцям Бог дав шанс вирватись з-під кацапського лаптя, але дебільні соціалісти УЦР, банально просрали тільки що відновлену українську державу - УНР. В 1991-му Бозя знову зглянувся над дурнуватими українцями і вони отримали знову свою державу. Але довбойоби, за цілих 30 років не спромоглися розбудувати її до потужної та міцної країни, котра б стала лідером східної Європи. Натомість обирали президентами тих, хто вірою і правдою служив кацапським окупантам або й звичайних нащадків тих окупантів, яких власне не позбулися з своєї країни.
Війна з ордою не просто стоїть на порозі української домівки - вона вже переступила той поріг. Вже 7 років українці воюють на східному фронті, а тупоголовий обиватель-люмпен ( какая разніца) в тилу знову обирає у владу нащадків кацапських окупантів та різного роду ватний біонепотріб.
Чи можливо захистити українську державу в такій ситуації як нині? Складно, але можна з єдиною умовою - коли кацапія розпочне повномасштабну війну за знищення української держави та українців, як етносу, погнати оту всю зграю тупоголовго обивателя (какая разніца) на фронт. А позаду поставити загороджувальні загони. Може хоч тоді основна біомаса населення цієї країни зрозуміє є "разіца", чи немає...."
показати весь коментар
19.04.2021 18:57 Відповісти
Власти Праги потребовали у России вернуть территорию, на которой в настоящее время располагается российское посольство в Чехии.

Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил староста района «Прага-7» Ян Чижински в своем https://twitter.com/jancizinsky/status/1384113423198220297 Twitter -аккаунте.
«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», - заявил Чижински.
показати весь коментар
19.04.2021 18:57 Відповісти
ЕС не планирует новых санкций в отношении России, хотя "это может измениться", - Боррель - Цензор.НЕТ 8268
показати весь коментар
19.04.2021 18:59 Відповісти
самі слов'яни
показати весь коментар
19.04.2021 18:59 Відповісти
Мда, это типо Русь! Больше похожие на наследие Чингизидов.
показати весь коментар
19.04.2021 19:01 Відповісти
Росія ,повсякчас жила і живе за рахунок грабунку земель поневоленних народів !!!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 19:13 Відповісти
Знову кляті спамери заспамили.
Клопи кусючі
показати весь коментар
19.04.2021 19:17 Відповісти
Це прояв поваги до тебе,визнання іх власної неспроможності та недолугості !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 19:21 Відповісти
А де ж расєя у цьому мавп"ятнику? москва -воронеж кер догониш?
показати весь коментар
19.04.2021 19:19 Відповісти
По данным переписи 2001 г. в Украине проживает более чем 130 наций и народностей, самыми многочисленными являются украинцы. Они составляют 77,8 % всего населения.
показати весь коментар
19.04.2021 21:10 Відповісти
Чекають, поки Київ стане жандармом Європи.
показати весь коментар
19.04.2021 19:01 Відповісти
Він вже став ... жебраком Європи.
показати весь коментар
19.04.2021 19:04 Відповісти
...вот і путін тоже также гаваріт...
показати весь коментар
19.04.2021 19:21 Відповісти
Еще через день Прага пригласит 36 новых российских дипломатов в галифе. И сувенирную 34-ку для установки на Карловом мосту. Пуйло снисходительно согласится.
показати весь коментар
19.04.2021 19:02 Відповісти
Новий соцтабір воює зі старим, ми між ними.
показати весь коментар
19.04.2021 19:10 Відповісти
-- воровская зона...
показати весь коментар
19.04.2021 19:20 Відповісти
А как же "ГЛУБОКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ""? Нам без нее ни как.
показати весь коментар
19.04.2021 19:13 Відповісти
не все сразу. там есть мощная поддержка.
показати весь коментар
19.04.2021 19:27 Відповісти
ЕС - вы чморота. Если Украина упадет, вас просто обоссут, дебилов.
показати весь коментар
19.04.2021 19:48 Відповісти
Украина не упадёт.
показати весь коментар
19.04.2021 19:53 Відповісти
Кого "вас"?
показати весь коментар
19.04.2021 19:54 Відповісти
Зачем вы вообще постите новости о высказываниях этих вечно глубоко озабоченных? Сколько можно обращать внимания на эти вялые телодвижения евроимпотентов? Эта новость не стоит вообще никакого внимания. Путин в центре Парижа или Берлина может парламент взорвать и признаться. что это он сделал, а они все равно дальше глубокой озабоченности не пойдут.
Лично мне новость эта вообще неинтересна, просто захотелось комменты почитать. По-моему, уже все всё поняли.
показати весь коментар
19.04.2021 20:00 Відповісти
_А он уже взорвал. Высшее политическое и военное руководство. Страны НАТО и ЕС. Т. е. напал на НАТО и ЕС!
показати весь коментар
19.04.2021 20:11 Відповісти
Ну какой же ты жалкий, даже Медведев не столь жалок
показати весь коментар
19.04.2021 20:04 Відповісти
тактика проституток....
показати весь коментар
19.04.2021 20:09 Відповісти
Та правильно-**** там 15000 убитых украинцев?"Поток",никель,титан.Когда уже поймем,что эти мудаки не на много лучше кацапов?Британия поняла.Украина/Польша/Чехия/Прибалтика/Скандинавия-вот будущий Союз,а эта параша ЕС рассыплется.
показати весь коментар
19.04.2021 20:19 Відповісти
Вот те Европа, вот те европейские ценности и вот те Жопез Боррель сверху.
показати весь коментар
19.04.2021 20:19 Відповісти
Головне, щоб виразілі глубокую озабочєнность. А Україна кацапського дипломата вздовж кордону покатала, але не вздумала таки висиляти. мідвічук буде незадоволений
показати весь коментар
19.04.2021 21:49 Відповісти
Украина при экс-министре иностранных дел Климкине ПРОИГРАЛА позиции в ЕС,позволив Германии и Франции "отползти" от тем пресечения финансовой поддержки страны-агрессора России.Вместо этого полным ходом начался и практически закончился главный российский проект-"сев.поток-2" и продолжаются другие бизнес-программы с РФ,вот главе которых опять же кроме российских стоят немецкие,французские и австрийские бизнесмены.
заявления можно делать любые,чем и балуются чиновники ЕС,а вот меры не принимают к сдерживанию экспансии России на ЕС.Дружественные слова поддержки и похлопывание по плечу-не то.что сейчас нужно для сдержания агрессии и остановки надвигающейся войны.Европа уже однажды сильно обожглась опять же на коммерческих сношениях со странами-агрессорами,запалившими Вторую мировую войну.
показати весь коментар
19.04.2021 22:26 Відповісти
 
 