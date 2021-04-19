ЄС не планує нових санкцій проти Росії, хоча "це може змінитися", - Боррель

Європейський союз не планує наразі розширювати санкції проти Росії за концентрацію військ на кордоні з Україною і ескалацію ситуації на Донбасі.

Про це заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ блоку, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Питання стосувалося також того, чи Чехія зверталася до інших держав блоку з проханням видворити російських дипломатів на тлі ймовірної причетності російських спецслужб до вибухів у Врбєтіце 2014 року.

"Відповідь – "ні" на обидва питання. Не було запиту щодо широкого видворення дипломатів з інших членів ЄС, і наразі не було кроків у бік розширення санкцій проти Росії. Це може змінитися, але ситуація така, як я її описую", – сказав дипломат.

Під час свого виступу Боррель повідомив, що Росія, за його даними, сконцентрувала 150 тисяч своїх військових на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

"Ми маємо відзначити стриману реакцію України та закликаємо Росію знизити напругу. Повідомлення всіх міністрів було дуже чітким: вчергове висловити потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності. Знову ж, сюди входить невизнання нелегальної анексії Криму та заклик до повного виконання Мінських угод. Ми продовжимо підтримувати зусилля "нормандського формату". Ми також посилимо дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України", – сказав Боррель.

Він додав, що представники Євросоюзу візьмуть участь у саміті "Кримської платформи" 23 серпня. Водночас голова зовнішньополітичної служби блоку вказав на необхідність пришвидшити реформи в Україні.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже впродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки пора надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО. - Ред.), Що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення ", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандськоїе четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. У свою чергу президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.