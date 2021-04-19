Стерненко заявив про закриття кримінальної справи щодо замаху на нього: "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів"

Поліція закрила кримінальну справу про замах на активіста Сергія Стерненка, який стався 1 травня 2018 року.

Про це сам Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Не так давно генпрокурор Венедіктова заявила, що бере під особистий контроль розслідування замаху на мене. Не думаю, що вона це сказала, тому що справді хоче, щоб злочинці були покарані. Це, швидше, спроба показати ілюзію балансу, що прокуратура переслідує не тільки мене, а й тих, хто на мене нападає. Але це лише окозамилювання. Тому що реальність зовсім інша. Сьогодні я дізнався, що поліція закрила кримінальне провадження щодо другого нападу на мене. Це справа про те, як вранці 1 травня 2018 мені стріляли в потилицю, і я зміг затримати нападника і передати його поліції", - написав Стерненко.

Він також нагадав, що поліція відразу ж викрала зі справи телефон виконавця злочину, а потім, після передачі справи в СБУ, з'ясувалося, що до організації замаху був причетний тодішній провідний консультант ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. На його автомобілі виконавець з іще одним спільником Карбенюком нібито повинен був залишати місце злочину.

"За ці 3 роки спільника навіть не допитали. А Форостяк перевівся працювати в комунальне підприємство до Труханова. І підозру не отримав. І вже не отримає. Венедіктова спочатку передала справу про замах у поліцію, щоб та "розслідувала" як поліція цей замах і організувала. А потім слідчий "забув" вчасно звернутися до суду про продовження термінів розслідування, а в суді не міг пояснити, чому ніяких слідчих дій не проводиться. Тому термін не продовжили, і справу закрили", - зазначив активіст.

Стерненко також повідомив, що провадження закрили ще 1 грудня 2020 року, але він дізнався про це тільки сьогодні, тому що поліз до реєстру судових рішень.

"А поліція на мої клопотання про надання інформації тупо не відповідала. Тому вітаю Труханова, Форостяка і Карбенюка. Їх офіційно відмазали за наявності дуже вагомих доказів. Їм тепер нічого не буде. Адже це не справа про фейкові 300 гривень. Закриття провадження - чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів. Держава відмаже", - резюмував активіст.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018 року стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення були у самого Стерненка та в його іншого опонента, якого пізніше затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року у Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.