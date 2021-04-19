УКР
Стерненко заявив про закриття кримінальної справи щодо замаху на нього: "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів"

Поліція закрила кримінальну справу про замах на активіста Сергія Стерненка, який стався 1 травня 2018 року.

Про це сам Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Не так давно генпрокурор Венедіктова заявила, що бере під особистий контроль розслідування замаху на мене. Не думаю, що вона це сказала, тому що справді хоче, щоб злочинці були покарані. Це, швидше, спроба показати ілюзію балансу, що прокуратура переслідує не тільки мене, а й тих, хто на мене нападає. Але це лише окозамилювання. Тому що реальність зовсім інша. Сьогодні я дізнався, що поліція закрила кримінальне провадження щодо другого нападу на мене. Це справа про те, як вранці 1 травня 2018 мені стріляли в потилицю, і я зміг затримати нападника і передати його поліції", - написав Стерненко.

Він також нагадав, що поліція відразу ж викрала зі справи телефон виконавця злочину, а потім, після передачі справи в СБУ, з'ясувалося, що до організації замаху був причетний тодішній провідний консультант ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. На його автомобілі виконавець з іще одним спільником Карбенюком нібито повинен був залишати місце злочину.

Читайте також: "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду

"За ці 3 роки спільника навіть не допитали. А Форостяк перевівся працювати в комунальне підприємство до Труханова. І підозру не отримав. І вже не отримає. Венедіктова спочатку передала справу про замах у поліцію, щоб та "розслідувала" як поліція цей замах і організувала. А потім слідчий "забув" вчасно звернутися до суду про продовження термінів розслідування, а в суді не міг пояснити, чому ніяких слідчих дій не проводиться. Тому термін не продовжили, і справу закрили", - зазначив активіст.

Стерненко також повідомив, що провадження закрили ще 1 грудня 2020 року, але він дізнався про це тільки сьогодні, тому що поліз до реєстру судових рішень.

"А поліція на мої клопотання про надання інформації тупо не відповідала. Тому вітаю Труханова, Форостяка і Карбенюка. Їх офіційно відмазали за наявності дуже вагомих доказів. Їм тепер нічого не буде. Адже це не справа про фейкові 300 гривень. Закриття провадження - чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів. Держава відмаже", - резюмував активіст.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018 року стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення були у самого Стерненка та в його іншого опонента, якого пізніше затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року у Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

 

закриття (177) замах (574) кримінальна справа (522) Стерненко Сергій (402)
Топ коментарі
+19
из пальца стрелять будешь, Игорёк?..
у тебя ж "белый билет!.. тебе даже рогатку нельзя давать..
показати весь коментар
19.04.2021 19:23 Відповісти
+14
Что на это скажет зеленый соплежуй, и рюкзаков?
показати весь коментар
19.04.2021 19:19 Відповісти
+13
криминал , чурки , и воры - надежная опора любой власти в нашей стране , а вот патриоты по действиям властей не надежны
показати весь коментар
19.04.2021 19:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Криміналітету вже недовго лишилось, скоро воєнний стан і розстріли по законам військового часу.
показати весь коментар
19.04.2021 19:17 Відповісти
из пальца стрелять будешь, Игорёк?..
у тебя ж "белый билет!.. тебе даже рогатку нельзя давать..
показати весь коментар
19.04.2021 19:23 Відповісти
Давид переміг Голіафа лише маленьким каміньцем і віддтів йому голову. Не має значення яка зброя в твоїй руці, коли твою руку направляє Бог!
показати весь коментар
19.04.2021 20:52 Відповісти
твой рукой управляют наркотики, а ветхозаветные сказочки производят впечатление только на людей с "отключённым мозгом"..
каким оружием обладает твоя Армия, имеет ключевое значение и решающее значение..
показати весь коментар
19.04.2021 21:00 Відповісти
Розрекламована російська зброя може виявитись вкрай неефективною, як вірменські Іскандери які змогли поразити тільки 10% цілей. І тут згадуєш про збіг обставин який може бути зовсім невипадковим.
показати весь коментар
19.04.2021 21:11 Відповісти
армяно-российские "Искандеры" вообще ничего не поразили!..
ни 10%, ни 8%, ни 2,5%, поскольку упали в стороне от позиций азербайджанских войск..
показати весь коментар
19.04.2021 21:21 Відповісти
Бог не будет помогать тем, кто в Него не верит! А в нашей стране таких идиотов большинство! И они еще других называют "отключенными мозгами", сами не имея мозгов вааще!
показати весь коментар
19.04.2021 22:03 Відповісти
не памятаю хто сказав, але дуже вірно: "Бог допомагає тому, у кого кращі батальйони"
показати весь коментар
20.04.2021 09:13 Відповісти
Естественно , у кого больше батальонов, тот безбожник и победит! Тут речь не о том ....
показати весь коментар
20.04.2021 20:17 Відповісти
Хорошее имя ты себе придумал-Шрек Баблокат,в самую точку,аж тошнит
показати весь коментар
02.05.2021 20:15 Відповісти
Игорь , хотелось-бы , но небудет их никто и пальцем трогать , в нашей стране вор неприкосновенен ( как и депутат )
показати весь коментар
19.04.2021 19:24 Відповісти
Ой сметун снова появился. Иди сметай зеленского, которого ты выбирал. Но что-то все твои сметания заканчиваются на форуме цензора.)))
показати весь коментар
19.04.2021 19:36 Відповісти
Ти зрозумів скільки виродків в нашій Україні? І через що руїна та війна на порозі? Подивись скільки виродків насрало і відлайкало нижче. Ти думаєш вони заслуговують на краще життя? Я давно вирішив, що більшість населення тут нажаль безнадійні і заслуговують жорстокого покарання. І вони його отримають.
показати весь коментар
19.04.2021 20:44 Відповісти
Бидла завжди є багато, але це не має нас відволікати від справжної мети.
показати весь коментар
19.04.2021 20:49 Відповісти
А ти вважаєш що бидло заслуговує на краще життя яке буде дано їм ціною боротьби та життя кращих людей цього суспільства?
показати весь коментар
19.04.2021 22:18 Відповісти
так ігореша ватан
показати весь коментар
19.04.2021 23:17 Відповісти
Что на это скажет зеленый соплежуй, и рюкзаков?
показати весь коментар
19.04.2021 19:19 Відповісти
зе не вмєшиваєтся
показати весь коментар
19.04.2021 19:20 Відповісти
І це вже добре! Бо коли він втручається, то саджають невинних, а винні гуляють ще вільніше.
показати весь коментар
19.04.2021 20:53 Відповісти
Аваков раше грозит, это проще...
показати весь коментар
19.04.2021 21:29 Відповісти
криминал , чурки , и воры - надежная опора любой власти в нашей стране , а вот патриоты по действиям властей не надежны
показати весь коментар
19.04.2021 19:22 Відповісти
Попал хлопец в жернова ментовско-прокурворского беспредела. Хватит ли на них всех гилляк в Киеве?
показати весь коментар
19.04.2021 19:25 Відповісти
как показывают результаты всех революций за времена независимой Украины - физически не пострадал ни один из субьектов народного возмущения, так что гиляк много, но ими не пользуются
показати весь коментар
19.04.2021 19:34 Відповісти
були також добрі ноини: льотчик-космонавт, адепт руSSкого міра чечетов "випорхнув" з 17-го поверху...
та й Гниді шуфричу "полірнули" Пику....
показати весь коментар
19.04.2021 20:04 Відповісти
я имел ввиду не рядовых паразитов, рядовых часто и приносят в сакральную жертву
показати весь коментар
19.04.2021 22:26 Відповісти
_Это очередное доказательство умственно отсталым и плугам на чьей стороне власть на самом деле.
показати весь коментар
19.04.2021 19:29 Відповісти
хм,дайте плакатик "лишьбынепорошенко" этому парнюа то они необучаеиые выводов не делают никаких
показати весь коментар
19.04.2021 19:32 Відповісти
Плювать.Отаких стєрнєнків-поросюків-бєлєцкіх, точно на передовій не побачиш.
показати весь коментар
19.04.2021 19:35 Відповісти
Та ваАще насрать на всех реальных борцов с авако-рыго-ватно-ментовским безпределом и пофик, что от них вата срётся кирпичами! Мы не простим ему то, что он на Пороха рот открыл в 15-м году!
показати весь коментар
19.04.2021 20:07 Відповісти
Аваков всегда на защите Родины от бешеных кацапов.

Стерненко заявив про закриття кримінальної справи про замах на нього: "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів" - Цензор.НЕТ 2275
показати весь коментар
19.04.2021 20:27 Відповісти
Багато наборов цей борцун ? Й,вибачте,хто його боїться ?
І,врешті,наш професійний октівізд дізнався, хто замовєл Катю Гандзюк ? Бо ні кушать,ні какать нє міг,поки не дізнається.
Втім,неважливо.Професійні активісти зіграли свою роль в знищенні проукраїнської влади.Тепер на них малий попит,й проект "Стерненко" теж вже не злетить...
показати весь коментар
19.04.2021 21:30 Відповісти
Спробуй для початку вийти за межи того, що хтось обов'язково є чиїмось проектом бо коментувати цей антиукраїнський набір брехні та маніпуляцій я не взмозі.
показати весь коментар
19.04.2021 22:54 Відповісти
Час покаже.
показати весь коментар
19.04.2021 23:03 Відповісти
Ну ото сиди мочки, поки справжніх героїв саджають українофоби на потіху ваті та чекай коли покаже час. Так зручніше, особливо коли придумати для себе відмазку, що всі активісти, то чиїсь професійні проекти...
показати весь коментар
19.04.2021 23:25 Відповісти
Можете пояснити,чому Стерненко для вас герой ? А хто ще з його дружків ваші герої ?
показати весь коментар
20.04.2021 00:59 Відповісти
Хто з нас в Україні живе зараз? Не дуже горю бажанням пояснювати очевидні речі, тим паче після того зомбо-спітчу.
показати весь коментар
20.04.2021 05:56 Відповісти
Суддя шолє?
показати весь коментар
19.04.2021 20:29 Відповісти
Тут подробно:
https://youtu.be/zypwhv2iWsE
показати весь коментар
19.04.2021 20:15 Відповісти
Отпустите патриота негодяи.
показати весь коментар
19.04.2021 20:24 Відповісти
зелена мразота банкує
показати весь коментар
19.04.2021 20:46 Відповісти
Іншого результату важко було очікувати, бо там до замахів на Сергія причетні одеські мусора, які наразі підзвітні Авакову і повністю його влаштовують.
показати весь коментар
19.04.2021 20:48 Відповісти
Генсепарша працює.
показати весь коментар
19.04.2021 21:09 Відповісти
Головне не дати суддям та прокурорам втекти з України.
показати весь коментар
19.04.2021 22:33 Відповісти
Что ЗЕк, что Парашенко. Кто бы сомневался. Люди. защитившие страну от российской агрессии в 2014-15 гг. , для них враги. Продажная власть, продажные шкуры. Один за Липецкую фабрику, второй за своих "Сватов" по сРашка ТВ.
показати весь коментар
20.04.2021 01:08 Відповісти
Для мене допис зі словами "за Липецкую фабрику" розписка про дебілізм.
показати весь коментар
20.04.2021 09:18 Відповісти
 
 