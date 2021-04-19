УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4574 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії
1 885 16

Рішення про санкції проти Росії треба приймати до перетину РФ "червоних ліній" щодо України, - очільник МЗС Литви Ландсберґіс

Рішення про санкції проти Росії треба приймати до перетину РФ "червоних ліній" щодо України, - очільник МЗС Литви Ландсберґіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що санкції проти Росії за агресію щодо України треба вводити завчасно, а не після перетину РФ чергових "червоних ліній".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У понеділок міністр Ландсберґіс взяв участь у віддаленій конференції міністрів закордонних справ ЄС, на якій особлива увага приділялася ситуації в Україні та зростання напруги у зв'язку з політикою, яку веде Росія.

"Одне із перших питань, які обговорювалися - це ситуація в Чехії. Як стало відомо вчора, Чехія вислала 18 дипломатів або шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, у Празі, в посольстві РФ, тому що вони могли брати участь у теракті, скоєному в 2014. Тому я, як і багато інших колег, висловили повну підтримку Чехії. Те, що вони повідомили, ще раз показало те, про що ми вже говорили раніше - Росія ще раз показала себе як країна, що підтримує тероризм і теракти", - сказав Ландсберґіс.

Читайте також: Глави МЗС Естонії, Латвії і Литви на тлі дестабілізаційних дій РФ завтра відвідають Україну

Міністр сказав, що на зустрічі закликав учасників діяти солідарно і намагатися скоротити кількість російських шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Ландсберґіс зазначив, що Росія не прагне до деескалації ситуації в Східній Україні. "Поведінка і позиція України дуже спокійна, гідна поваги", - зауважив він.

Глава МЗС Литви підкреслив, що про санкції треба говорити ще до того, як росіяни перейдуть червоні лінії. "Я виступив із пропозицією, щоб санкції, особливо в історії з Україною, не обговорювалися тільки тоді, коли вже перетнули червону лінію, коли атака почнеться фізично і буде пізно сідати і думати, що робити. Європа сьогодні може сказати і послати сигнал - ми готові говорити про секторні санкції, якщо ці червоні лінії переступлять. Сигнал має бути ясним, суворим і швидким", - зазначив він.

Автор: 

Литва (2556) санкції (12747) Ландсбергіс Габріелюс (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
"Сигнал должен быть ясным, жестким и быстрым", - отметил он. "

_Должен! Но это не про нынешнюю, отдавшуюся людоеду Европу.
показати весь коментар
19.04.2021 19:33 Відповісти
+4
Так уже давно те линии пересекли
показати весь коментар
19.04.2021 19:39 Відповісти
+4
Только балтийские страны адекватно воспринимают угрозы Кремля. Они первые на рубеже бойни. Но почему старая Европа думает, что до нее не докатится орда безумных убийц. Ведь до Парижа на лошадях доскакали, а теперь при современной технике передвижения и убийства это еще проще сделать. Или думают они откупятся Чехиями-Венгриями и прочими поляками?
показати весь коментар
19.04.2021 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Сигнал должен быть ясным, жестким и быстрым", - отметил он. "

_Должен! Но это не про нынешнюю, отдавшуюся людоеду Европу.
показати весь коментар
19.04.2021 19:33 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Mrignats

https://mobile.twitter.com/Mrignats Игнат @Mrignats

https://mobile.twitter.com/Mrignats https://mobile.twitter.com/Mrignats



На границе Казахстана и РФ произошел конфликт со стрельбой, РФ (самостоятельно и незаконно) передвинула границу вглубь территории Казахстана, тем самым закрыв доступ к реке для казахского села. https://rus.azattyq.org/a/31211094.html
показати весь коментар
19.04.2021 20:01 Відповісти
Эта зебра, уже одного цвета... -- красного!
Надо что-то и кого-то в Украине искать -- ...или для Украины за Бугром? -- нет в стране ни партий, ни политиков, ни правительства -- лет 600 уже, если не больше...
показати весь коментар
19.04.2021 19:38 Відповісти
Так уже давно те линии пересекли
показати весь коментар
19.04.2021 19:39 Відповісти
Только балтийские страны адекватно воспринимают угрозы Кремля. Они первые на рубеже бойни. Но почему старая Европа думает, что до нее не докатится орда безумных убийц. Ведь до Парижа на лошадях доскакали, а теперь при современной технике передвижения и убийства это еще проще сделать. Или думают они откупятся Чехиями-Венгриями и прочими поляками?
показати весь коментар
19.04.2021 19:42 Відповісти
у них 21 послание х, а 23 сбор сф-ции
показати весь коментар
19.04.2021 19:42 Відповісти
Да...
показати весь коментар
19.04.2021 19:47 Відповісти
Тисячі жертв, мільйони переселенців. Може в мене поняття червоного кольору не такі? Це ще які ці лінії мають бути?
показати весь коментар
19.04.2021 19:57 Відповісти
https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка https://mobile.twitter.com/svecha62 @svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62/status/1384166785176391681 1 ч

Цінності
У Парламентській асамблеї Ради Європи не включили до порядку денного весняної сесії, яка розпочалась сьогодні у Страсбурзі, питання про загрозу миру у Європі з боку росії.
показати весь коментар
19.04.2021 19:58 Відповісти
Кто мешает?
показати весь коментар
19.04.2021 20:08 Відповісти
Думаю, главные подстилки путлера в ЕС - Франция и Германия
показати весь коментар
19.04.2021 20:31 Відповісти
+Италия,Греция,Венгрия
показати весь коментар
20.04.2021 07:59 Відповісти
К сожалению - глас вопиющего в пустыне!
показати весь коментар
19.04.2021 20:55 Відповісти
Премьер-министр Чехии https://lenta.ru/tags/persons/babish-andrey/ Андрей Бабиш отказался считать взрывы на складе боеприпасов во Врбетице актом государственного терроризма. Его слова приводит издание Denik N.

Чешский премьер заявил, что, по имеющимся у него данным, речь идет о нападении на товар для болгарского бизнесмена. «Россия не нападала на Чехию», - отметил Бабиш
показати весь коментар
19.04.2021 20:57 Відповісти
Думаю, что в квартале 95 с этим очень не согласны
показати весь коментар
19.04.2021 21:24 Відповісти
Раша Пукина не "пересекает" красных линий.. Она по ним идет. строевым шагом и уже давно, с 1991-1992 г с Приднестровья а с 2007 года в мюнхенской речи Путинило это было официально объявлено как разметка движения.
показати весь коментар
19.04.2021 22:29 Відповісти
 
 