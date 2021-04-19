Рішення про санкції проти Росії треба приймати до перетину РФ "червоних ліній" щодо України, - очільник МЗС Литви Ландсберґіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що санкції проти Росії за агресію щодо України треба вводити завчасно, а не після перетину РФ чергових "червоних ліній".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
У понеділок міністр Ландсберґіс взяв участь у віддаленій конференції міністрів закордонних справ ЄС, на якій особлива увага приділялася ситуації в Україні та зростання напруги у зв'язку з політикою, яку веде Росія.
"Одне із перших питань, які обговорювалися - це ситуація в Чехії. Як стало відомо вчора, Чехія вислала 18 дипломатів або шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, у Празі, в посольстві РФ, тому що вони могли брати участь у теракті, скоєному в 2014. Тому я, як і багато інших колег, висловили повну підтримку Чехії. Те, що вони повідомили, ще раз показало те, про що ми вже говорили раніше - Росія ще раз показала себе як країна, що підтримує тероризм і теракти", - сказав Ландсберґіс.
Міністр сказав, що на зустрічі закликав учасників діяти солідарно і намагатися скоротити кількість російських шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям.
Ландсберґіс зазначив, що Росія не прагне до деескалації ситуації в Східній Україні. "Поведінка і позиція України дуже спокійна, гідна поваги", - зауважив він.
Глава МЗС Литви підкреслив, що про санкції треба говорити ще до того, як росіяни перейдуть червоні лінії. "Я виступив із пропозицією, щоб санкції, особливо в історії з Україною, не обговорювалися тільки тоді, коли вже перетнули червону лінію, коли атака почнеться фізично і буде пізно сідати і думати, що робити. Європа сьогодні може сказати і послати сигнал - ми готові говорити про секторні санкції, якщо ці червоні лінії переступлять. Сигнал має бути ясним, суворим і швидким", - зазначив він.
